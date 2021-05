Resident Evil 8 – Badehaus-Rätsel: Richtige Anordnung der Statuen

In Resident Evil 8 gibt es das eine oder andere Rätsel, das euch die Nerven kosten kann. Während die einen mit ihrem Master-Brain durch die Rätsel huschen, fällt es anderen schwerer, die Lösungen zu erarbeiten. Aber keine Sorge, mit den Guides auf PlayCentral.de und unserer Komplettlösung zum Spiel lassen wir niemanden außen vor. Schaut diesbezüglich gerne in unseren Guide-Hub.

So gibt es beispielsweise das Badehaus-Rätsel mit den Statuen in „Resident Evil 8“. Die Mission lautet, die Statuen in einer korrekten Richtung anzuordnen. Wir müssen also die Statuen verschieben, wie wir es seit der ersten Stunde aus dem „Resident Evil“-Franchise gewohnt sind. Aber zuvor müssen wir uns die Lösung erarbeiten.

Für alle, die nicht lang lesen oder überlegen möchten, haben wir hier ein kleines Video vorbereitet, das genau aufzeigt, was ihr tun müsst, um das Statuen-Rätsel im Badehaus zu lösen:

Resident Evil 8-Lösung: Statuen-Rätsel im Badehaus

Auf der Karte findet ihr das Rätsel am folgenden Punkt auf Schloss Dimitrescu. Der Raum wird explizit als Badehaus ausgeschildert.

Hier findet ihr das Badehaus mit den Statuen © Capcom/PlayCentral.de

Wie kommen wir also auf die Lösung im Badehaus? Der ausschlaggebende Hinweis hängt in der hinteren Mitte des Raumes, den wir lediglich richtig deuten müssen. Der Podest ziert eine kleine Erzählung mit den Worten:

„Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer,

während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen

und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen,

sodass schon bald der Wein fließen möge.“

Und hier ist die Lösung: Der erste Satz bedeutet, dass weder die Bedienstete, noch die feine Dame des Schlosses auf die Männer blicken dürfen. Beide müssen deshalb so angeordnet werden, dass sie sich gegenseitig ansehen. So stellt ihr sicher, dass sich die Frauen den Avancen der Männer zur Wehr setzen.

Die Statue mit den drei Armen nehmen ihr Glück in die Hand, sie möchten also ihrem Herrn die Früchte geben, die sie in den Händen halten. Demnach müssen die Armen auf den Herrn mit dem Pferd blicken.

Nun stellt sich noch die Frage, was ist mit dem Herrn selbst? Nun, einer muss ja immerhin die Avancen machen und die Damen anblicken? Das macht demnach der Herr auf seinem glänzenden Ross. Er sieht also die Frau mit dem Wein an.

Und siehe da, Sesam öffne dich! Der Wein, oder viel mehr das Blut aus dem Bad, fließt von dannen. Ihr habt das Rätsel nicht nur gelöst, sondern auch bis zu diesem Punkt vollständig verstanden. Und beim nächsten Mal geht es schon viel leichter von der Hand.