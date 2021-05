Nachdem ihr es in Resident Evil 8 geschafft habt, sowohl das Jungfernfragment als auch das Dämonenfragment zu finden, könnt ihr diese endlich an das äußere Tor von Schloss Dimitrescu anbringen und dort euren Weg fortsetzen. In unserer Lösung zu dem Horrorspiel verraten wir euch, wie ihr die folgenden Ereignisse in der Stillgelegten Mine überlebt, wo ihr das erste Kugellabyrinth in RE8 findet und was ihr mit dem Rostroten Auge macht, das ihr im Schloss finden könnt.

Resident Evil 8 – Flucht aus der Stillgelegten Mine (Lösung)

Sobald sich das äußere Tor öffnet, könnt ihr dem Pfad dahinter folgen und die kleine Brücke überqueren. Betretet nun das Gemäuer direkt voraus, um die Geschichte voranzutreiben. Sobald ihr mit dem gelben Hebel an der Wand interagieren wollt, werdet ihr Besuch von Heisenberg bekommen, in dem Fall müsst ihr erst die folgenden Ereignisse abwarten. Mehr als das könnt ihr zu diesem Zeitpunkt aber auch gar nicht machen, also scheut euch nicht und legt es drauf an.

Wartet die Ereignisse ab, bis ihr wieder die Kontrolle habt, dann gilt es zu fliehen. Lauft dafür einfach den Tunnel entlang und biegt am Ende links ab, um den Lycanern zu entgehen. Interagiert mit den Holzbrettern, damit Ethan diese mit einem Tritt aus dem Weg schafft und ihr weiter dem Pfad folgen könnt. Nach wenigen Metern kommt es zu einer weiteren unschönen Begegnung und Ethan landet mehrere Meter tiefer hart auf dem Boden.

In dem Raum mit der Falle in Form einer nach unten kommenden Decke müsst ihr die Holzbretter auf der anderen Seite zerstören, so wie ihr es bereits zuvor in dem Tunnel getan habt. Vergesst nicht euch zu ducken, um durch das Loch zu passen. Ihr werdet in einem Raum enden, in welchem euch eine tödliche Falle aus sich drehenden Stacheln erwartet. Um hier nicht zu sterben müsst ihr ganz nach links laufen und euch in der Wandnische verstecken, wo euch das Mordinstrument nicht erreichen kann.

Wächterziege #4: Nach eurer Flucht aus der Mine findet ihr euch auf dem verschneiten Weinberg wieder. Die Ziege steht auf der rechten Seite, in der Nähe der Vogelscheuche

Resident Evil 8 – Schloss Dimitrescu, Abschnitt 1 (Lösung)

Habt ihr erfolgreich aus der Mine flüchten können, findet ihr euch in Schloss Dimitrescu wieder, folgt hier einfach dem Gang an Skeletten und Fallen vorbei, bis ihr die Tür beim Weinkeller entriegeln könnt, in welchem euch zuvor Heisenberg gefangen genommen hat. Dieses Mal könnt ihr ungestört mit dem gelb markierten Schalter interagieren und die Passage dahinter freilegen. Setzt euren Weg also wieder fort.

Euer Abenteuer in Resident Evil 8 geht nun auf dem Weinberg weiter. Verlasst dafür einfach den Durchgang und folgt dem Weg nach West/Nordwest. So trefft ihr auch automatisch auf den Händler Duke, bei dem ihr diverse Gegenstände erwerben könnt. Hier erhaltet ihr auch die digitalen Inhalte der besonderen Editionen von RE8 und könnt die Werkstatt nutzen, um eure Waffen zu verbessern. Zusätzlich können hier wertvolle Gegenstände verkauft werden. Habt ihr alles erledigt, folgt dem Weg und betretet das Schloss.

Resident Evil 8: Im Schloss nach Rose suchen

Eure Erkundung von Schloss Dimitrescu beginnt im Empfangszimmer, bedenkt bei eurer Suche, dass ihr Vitrinen und Vasen mit dem Messer zerstören könnt, um hilfreiche Herstellungsobjekte finden zu können. Natürlich hängt die Menge der auffindbaren Gegenstände von euren Spieleinstellungen ab. Untersucht das Gästebuch auf dem Tisch mit dem Kronleuchter, auf der westlichen Seite des Raums, um den Akteneintrag zu erhalten. Nicht notwendig, aber wenn man schon mal da ist …

Gästebuch (Akte) : Im Empfangszimmer von Schloss Dimitrescu, auf dem kleinen Tisch auf der westlichen Seite des Raums

: Im Empfangszimmer von Schloss Dimitrescu, auf dem kleinen Tisch auf der westlichen Seite des Raums Kristallsplitter (Schatz): Hängt an der Wand in dem kleinen Raum östlich des Empfangszimmers, dort, wo sich der Fahrstuhl befindet. Muss herab geschossen werden

Von dem Empfangszimmer aus geht es durch die Tür im Westen und dann den Gang entlang und die Treppe hinab. Alle anderen Wege sind sowieso versperrt und der Aufzug östlich des Empfangszimmers kann noch nicht genutzt werden. Also geht es erst einmal in die Halle der Vier. Solltet ihr wollen könnt ihr in dem angrenzenden Raum, dem Kaufmannszimmer, euren Fortschritt speichern. Außerdem findet ihr dort den Akteneintrag Die Kugellabyrinthe und das Kugellabyrinth selbst.

Das Kugellabyrinth könnt ihr erst nutzen, wenn ihr die Spielkugel dafür gefunden habt, die sich in Schloss Dimitrescu verbirgt. Diese befindet sich in einer Schatulle im Obergeschoss des Konzertsaals.

In der Halle der Vier könnt ihr nichts weiter machen, doch ihr könnt mit der Eingangstür gegenüber der Treppe interagieren, wodurch ihr nicht nur einen Hinweis erhaltet, sondern auch eure erste Begegnung mit den schrecklich liebenswerten Schwestern habt, was die Story vorantreibt. So trefft ihr auch auf die Dame das Hauses, Lady Dimitrescu, und landet schlussendlich in einer äußerst unschönen Situation.

Die Kugellabyrinthe (Akte) : Befindet sich im Kaufmannszimmer von Schloss Dimitrescu, direkt neben dem Modell vom Schloss

: Befindet sich im Kaufmannszimmer von Schloss Dimitrescu, direkt neben dem Modell vom Schloss Kugellabyrinth : Um das Kugellabyrinth im Kaufmannszimmer benutzen zu können, benötigt ihr die Kugel Blume & Schwerter, die ihr erst im späteren Spielverlauf finden könnt. Die Kugel befindet sich in einer Schatulle im Obergeschoss des Konzertsaals, im Nordwesten.

: Um das Kugellabyrinth im Kaufmannszimmer benutzen zu können, benötigt ihr die Kugel Blume & Schwerter, die ihr erst im späteren Spielverlauf finden könnt. Die Kugel befindet sich in einer Schatulle im Obergeschoss des Konzertsaals, im Nordwesten. Roter Schädel (Schatz): Erhaltet ihr als Belohnung, nachdem ihr das Kugellabyrinth abgeschlossen habt

(Schatz): Erhaltet ihr als Belohnung, nachdem ihr das Kugellabyrinth abgeschlossen habt Schreibmaschine (Speicherstand): Im Kaufmannszimmer bei Duke

Resident Evil 8: Schlossgemächer, das rostrote Auge finden (Lösung)

Ihr findet euch im Schlafgemach der Lady wieder, aufgehangen an Haken. Interagiert mit einer der Hände, indem ihr diese direkt anseht, und ihr kommt auf eine denkbar unschöne Art wieder auf den Boden zurück. Schnappt euch das Weinglas, das auf dem Schreibtisch gegenüber steht, und verlasst anschließend das Zimmer durch den einzig möglichen Ausgang. Im angrenzenden Raum könnt ihr eine Schublade mit einem Dietrich öffnen, dies lohnt sich aber nur, wenn ihr wirklich Munitionsbedarf habt.

Weinglas (Schatz): Steht auf dem Bürotisch, direkt gegenüber der Stelle, an welcher Ethan aufgehangen wurde

Um den Raum mit den vielen Büchern nun verlassen zu können, müsst ihr das Gitter des Kamins öffnen, den ihr auf der Südseite des Zimmers findet. Duckt euch und kriecht in den Gang dahinter. Auf der anderen Seite angekommen könnt ihr je nach Spieleinstellung auf der linken Seite Verbrauchsgüter finden. Euer Weg führt euch aber den Gang entlang, wo ihr den Ring mit rostrotem Auge an euch nehmt, der sich aktuell noch im Besitz der Statue von Mutter und Kind befindet.

Habt ihr den Ring gegriffen, öffnet sich ein Geheimgang und ihr könnt euren Weg fortsetzen. In dem Flur dahinter, nördlich von der Halle der Vier, könnt ihr zwei Schubladen öffnen und eine Vitrine zerstören, um Schätze und Herstellungsobjekte zu finden. Kehrt nun in die Halle zurück, wo vier Statuen erscheinen werden, mit denen ihr interagieren könnt. Der Vier Engel Antlitz findet ihr bei eurer weiteren Erkundung des Schlosses, daher könnt ihr die Statuen für den Moment ignorieren.

Ring mit rostrotem Auge (Wichtig) : Muss von der Statue von Mutter und Kind geklaubt werden, um die Reise fortsetzen zu können. Untersucht den Ring, um das rostrote Auge zu erhalten

: Muss von der Statue von Mutter und Kind geklaubt werden, um die Reise fortsetzen zu können. Untersucht den Ring, um das rostrote Auge zu erhalten Rostrotes Auge (Wichtig): Untersucht den Ring mit dem rostrotem Auge, um das Auge selbst herausnehmen zu können. Das Auge benötigt ihr, um die Tür mit dem weißen Gesicht öffnen zu können

Resident Evil 8: Flucht vor der Tochter der Lady (Lösung)

Begebt euch von der Halle der Vier aus nach Osten, die große Treppe empor und direkt in die Haupthalle. Denkt daran, dass ihr die Tür im Süden, in Richtung Empfangszimmer, nun aufschließen könnt. Damit könnt ihr euch Weg sparen, falls ihr nochmal zurück wollt. Da der Durchgang unten versperrt ist, bleibt euch nichts anderes übrig, als der Treppe ins Obergeschoss zu folgen. Lauft hier nach Süden und sucht die Tür mit dem weißen Gesicht auf, dort könnt ihr das rostrote Auge einsetzen.

Sobald ihr die Tür geöffnet habt, werdet ihr ungebetenen Besuch von einer der Töchter bekommen, gegen die ihr zu diesem Zeitpunkt herzlich wenig tun könnt. Eure einzige Überlebenschance besteht darin, das Ankleidezimmer zu erreichen. Lauft dafür den Gang nach Süden und öffnet die Tür auf der Ostseite. Durchquert den Ankleideraum und interagiert dort mit den Holzbalken, damit Ethan diese entfernt und ihr euch in den Gang dahinter quetschen könnt.

Geschichte der Weinherstellung (Akte) : Das entsprechende Buch liegt auf dem Tisch im Weinraum, im ersten Obergeschoss über der Haupthalle

: Das entsprechende Buch liegt auf dem Tisch im Weinraum, im ersten Obergeschoss über der Haupthalle Kristallsplitter (Schatz): Hängt im südlichen Gang über einem Bild, muss herunter geschossen werden

Damit habt ihr eure ersten Gehversuche in Schloss Dimitrescu abgeschlossen. Doch eure finale Begegnung mit Lady Dimitrescu in „Resident Evil 8: Village“ steht euch erst noch bevor. Im nächsten Abschnitt unserer Lösung verraten wir euch, wie ihr in der Halle des Krieges weiter kommt, was ihr tun müsst, um das Rätsel im Badehaus und das Rätsel im Ehrengemach zu lösen und wie ihr Lady Dimitrescus Gemächer betreten könnt.