In diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Haus Beneviento, die Zuflucht von Donna und Angie, die ihr töten müsst, um das zweite Flakon zu erhalten. Wir verraten euch, was ihr mit dem Mannequin anstellen müsst und wie ihr dann die Tür mit den Siegeln öffnet, wie ihr dem Monsterbaby entkommt, wo sich die Puppe Angie versteckt und wo ihr die Waffe W870 TAC findet.

Resident Evil 8 – Haus Beneviento, Donna und Angie besiegen (Lösung)

Habt ihr den viergeflügelten Schlüssel erhalten und mit dem Duke gesprochen, könnt ihr nicht nur neue Gebiete erreichen, sondern habt auch eine auf den neusten Stand gebrachte Karte, die euch jetzt Schätze anzeigt. Einen davon, Luizas Erbstück, könnt ihr bereits jetzt ohne Probleme aufsuchen. Dieb Schatulle liegt direkt vor dem Anwesen. Euer eigentlicher Weg führt aber durch das Tor beim Duke, das nach Norden führt und das ihr mit dem neuen Schlüssel öffnen könnt.

Ihr müsst nun nichts weiter tun als dem Pfad zu folgen, über die Hängebrücke und immer den Illusionen hinterher. Nach einer Weile erreicht ihr das Grab, das auf der Karte mit dem Schatz Donnas Kleinod markiert wurde. Dahinter befindet sich eine Tür mit Briefschlitz, wo ihr aufgefordert werdet, eure Erinnerungen abzulegen. Interagiert mit dem Briefschlitz und kommt der Aufforderung nach, indem ihr das Familienfoto einwerft. Anschließend könnt ihr eintreten.

Donnas Kleinod könnt ihr übrigens erst erreichen, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt. Sollte dies der Fall sein, kehrt zum Friedhof im Dorf zurück, wo ihr nun das bisher abgesperrte Grab betreten und einen Grabstein an euch nehmen könnt. Kehrt mit diesem hierher zurück und bekämpft den Wächter, dann gehört der Schatz euch.

Wächterziege #10 : Schaut, sobald ihr euch auf der Hängebrücke in Richtung Haus Beneviento befindet, zu einer der benachbarten aber zerstörten Hängebrücken. Dort steht eine weitere Ziege

: Schaut, sobald ihr euch auf der befindet, zu einer der benachbarten aber zerstörten Hängebrücken. Dort steht eine weitere Ziege Wächterziege #11: Lauft vor dem Eingang zum Haus nach links und nähert euch dem Zaun am Abgrund. Dort, hinter dem Zaun selbst, steht die nächste Ziege

Im Untergrund angekommen folgt ihr dem Gang und nehmt den Fahrstuhl nach oben. Die Fahrt dauert zwar ganz schön lange, dafür kommt ihr aber trotz temporärer Dunkelheit am Ziel an. Oben angekommen könnt ihr euch nun endlich dem Anwesen nähern, in dem Donna hausen soll, eine der Herren, die ihr in „Resident Evil 8: Village“ besiegen müsst, um die vier Flakons zu finden. Auf der Westseite des Hauses, direkt am Zaun beim Abgrund, findet ihr eine weitere Wächterziege, die ihr zerstören könnt.

Resident Evil 8 – Mannequin-Rätsel und Tür mit Symbolen (Lösung)

Betretet nun das Haus Beneviento. Lauft durch das Foyer, direkt ins angrenzende Wohnzimmer, von wo aus ihr durch die Tür im Norden schreitet und den nächsten Hausflur erreicht. Am Ende findet ihr einen Fahrstuhl, mit dem ihr das Untergeschoss erreicht. Folgt auch dort dem Verlauf des Flures und ihr erreicht die Puppenwerkstatt, wo ihr abspeichern könnt. Sobald ihr versucht, mit dem Flakon auf der Puppe zu interagieren, wird es zu einer kurzen Sequenz kommen, an deren Ende ihr keine Waffen mehr habt.

Notiz : Liegt im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch, ist zu diesem Zeitpunkt aber nutzlos

: Liegt im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch, ist zu diesem Zeitpunkt aber nutzlos Sicherungskasten : Direkt neben dem Fahrstuhl in Untergeschoss 1. Kann erst am Ende der Rätsel geöffnet werden, wenn ihr den Schlüssel am Grund des Brunnens gefunden habt. Hierher müsst ihr zurückkehren, wenn ihr die Sicherung gefunden habt

: Direkt neben dem Fahrstuhl in Untergeschoss 1. Kann erst am Ende der Rätsel geöffnet werden, wenn ihr den Schlüssel am Grund des Brunnens gefunden habt. Hierher müsst ihr zurückkehren, wenn ihr die Sicherung gefunden habt Schreibmaschine (Speicherpunkt) : Auf einem Arbeitstisch in der Puppenwerkstatt

: Auf einem Arbeitstisch in der Puppenwerkstatt Flakon: Liegt auf der Puppe in der Puppenwerkstatt. Mit dem Flakon kann interagiert werden, um die Story voranzutreiben. Erhaltet ihr nach dem Sieg über Angie und Donna

Sobald die Lichter wieder an sind, befindet sich hinter dem Stuhl eine aufgebahrte Puppe. Diese könnt ihr untersuchen und Stück für Stück zerlegen, um versteckte Objekte zu entdecken. Meist müsst ihr dafür mit der Hand am Holz entlang fahren, um Stellen zu finden, an denen die Puppe geöffnet werden kann. Welche Körperteile untersucht werden können und was euch das bringt, verraten wir in der folgenden Auflistung.

Silberner Schlüssel (Wichtig) : In der rechten Schulter der Puppe versteckt. Die Schulter erst untersuchen, dann abnehmen

: In der rechten Schulter der Puppe versteckt. Die Schulter erst untersuchen, dann abnehmen Blutiger Ring (Wichtig) : An der linken Hand der Puppe, kann mit längerem Befehl abgezogen werden. Kann im Waschbecken gereinigt werden, um Ehering zu erhalten

: An der linken Hand der Puppe, kann mit längerem Befehl abgezogen werden. Kann im Waschbecken gereinigt werden, um Ehering zu erhalten Aufziehschlüssel (Wichtig) : In der linken Wade der Puppe, wird beim nächsten Rätsel benötigt

: In der linken Wade der Puppe, wird beim nächsten Rätsel benötigt Filmstreifen (Wichtig) : Befindet sich im Mund der Puppe. Ihr benötigt die Pinzette, um dieses Objekt erhalten zu können, das Werkzeug erhaltet ihr nach dem Spieluhr-Rätsel

: Befindet sich im Mund der Puppe. Ihr benötigt die Pinzette, um dieses Objekt erhalten zu können, das Werkzeug erhaltet ihr nach dem Spieluhr-Rätsel Messingscheibe (Wichtig): Befindet sich in der Brust der Puppe. Kann nur mit der Schere erreicht werden, die ihr am Ende des Diaprojektor-Rätsels bekommt

Achtet unbedingt darauf, euch auch das Symbol im rechten Unterarm und in dem Auge der Mia-Puppe anzusehen. Nun öffnet ihr mit dem Silbernen Schlüssel die Tür zum Medizinzimmer und wascht dort den Blutigen Ring im Waschbecken, wodurch dieser zum Ehering wird. Untersucht diesen Ring nun und ihr erfahrt den Code für die Tür im Puppenzimmer: 052911. Gebt diese Zahlenkombination in dem Schloss ein und ihr könnt eure Suche fortsetzen.

Resident Evil 8 – Spieluhr-Rätsel (Lösung)

Kehrt nun in den Flur zurück, wo ihr nach einigen Metern einen neuen Raum betreten könnt, den Abstellraum. In diesem werdet ihr, auf dem großen Tisch, die Spieluhr von Mia und Ethan finden, die ihr mit dem Aufziehschlüssel verwenden könnt. Den Aufziehschlüssel findet ihr in der linken Wade der Puppe. Nun gilt es die Zylinder in der Spieluhr auszutauschen, damit das Lied abgespielt und ein Geheimfach freigegeben wird.

Der Trick besteht darin, die Zylinder so auszutauschen, dass die darauf befindlichen Vertiefungen miteinander abschließen. Die Schrammen an den Seiten, die nicht ausgetauscht werden können, sind dabei euer Anhaltspunkt. Am Ende muss es so aussehen wie in unserem beigefügten Beispielbild. Macht ihr alles richtig, erhaltet ihr nach Abspielen der Melodie die Pinzette, die ihr für den Mund der Puppe benötigt

Resident Evil 8 – Diaprojektor-Rätsel (Lösung)

Die Pinzette nehmt ihr jetzt in die Puppenwerkstatt mit zurück, wo ihr endlich den Filmstreifen aus dem Mund der Puppe ziehen könnt. Sobald ihr diesen an euch genommen habt, geht es zurück in den Flur und in das Arbeitszimmer, in der Nähe des Fahrstuhls. Hier findet ihr einen Diaprojektor vor, bei dem ihr die Filmstreifen in der richtigen Reihenfolge anordnen müsst. Diese wurde auf der Notiz daneben notiert:

Rose‘ bester Freund auf der ganzen Welt: Das Affenplüschtier, also der Filmstreifen, den ihr aus dem Mund der Puppe habt Diese Geschichte liebt sie: Der Streifen, der das Kinderbuch Village of Shadows zeigt Das Wichtigste in unserem Leben: Der Streifen, der Rose zeigt Ein Hochzeitsgeschenk von Oma: Der Streifen, der die Spieluhr zeigt Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue: Der Streifen, der den Ehering zeigt

Habt ihr die Streifen wie angezeigt angeordnet, spielt den Film ab, an dessen Ende ein weiterer Geheimgang freigelegt wird. Neben vielen unheimlichen Puppen findet ihr dort auch die Schere, die ihr benötigt, um die Bandagen der Puppe zu zerschneiden. Kehrt also mit dem Werkzeug zurück und setzt die Untersuchung des Mannequin fort. So erhaltet ihr die Messingscheibe, die ihr für die Symbol-Tür benötigt.

Resident Evil 8 – Tür mit Siegel öffnen (Lösung)

Um die Tür mit den Siegeln zu öffnen, benötigt ihr erst einmal die Messingscheibe aus der Brust der Puppe. Diese setzt ihr in das freie Feld. Nun müssen die anderen beiden Symbole noch so ausgewählt werden, dass sie den Angaben entsprechen, die ihr in der Puppe finden könnt. Das Krähensymbol befindet sich im Auge der Puppe und zeigt eine Krähe, die nach rechts fliegt. Das Augensymbol findet ihr in der linken Wade der Puppe und zeigt drei geschlossene Augen.

Messingscheibe : Befindet sich in der Brust der Puppe, benötigt die Schere

: Befindet sich in der Brust der Puppe, benötigt die Schere Krähensymbol : Im Auge der Puppe, eine Krähe, die nach rechts fliegt

: Im Auge der Puppe, eine Krähe, die nach rechts fliegt Augensymbol: In der linken Wade der Puppe, drei geschlossene Augen

Sobald ihr die Symbole richtig angeordnet habt, öffnet sich die Tür und gibt einen langen, schmalen Gang frei, der euch nach unten führt. Klettert die Leiter hinab und schnappt euch am Grund des Brunnens den Schlüssel für den Sicherungskasten. Jetzt gilt es, den Sicherungskasten neben dem Fahrstuhl zu erreichen, nur leider werdet ihr dabei kein leichtes Spiel haben, denn im Flur erwartet euch ein grausiges Embryo-Monster, vor dem ihr unbedingt fliehen müsst.

Resident Evil 8 – Flucht vor dem Monster (Lösung)

Flüchtet, sobald euch das Monster entdeckt hat, in das Medizinzimmer und versteckt euch dort im Spind, bis das Ding wieder verschwindet. Schleicht ihm dann in den Flur hinterher und bahnt euch euren Weg zum Sicherungskasten, den ihr mit dem zuvor gefundenen Schlüssel öffnet und das Relief eines Kindes an euch nehmt. Mit dem Relief betretet ihr das Arbeitszimmer und sucht dann in dem geheimen Raum mit den Puppen nach einer Öffnung im Gemäuer.

Die Bandagen schneidet ihr wie gewohnt mit der Schere entzwei, um durch das Loch kriechen und die andere Seite erreichen zu können. Am Ende des Flurs entriegelt ihr die Tür zum Medizinzimmer, wo ihr bei Bedarf abspeichern könnt, bevor ihr das Relief des Kindes in der Tür der Mutter einsetzt. Folgt dem Weg durch die Küche bis ins Schlafzimmer, wo ihr schließlich die Sicherung an euch nehmt, was natürlich zur Folge hat, das im ganzen Haus das Licht ausgeht.

Sobald ihr versucht, dem Flur zurück zu folgen, wird das Monster erneut auftauchen. Lauft in diesem Fall ins Schlafzimmer zurück, nähert euch dem Bett von Seiten des Spinds und kriecht dann unter das Bett. Dort wartet ihr, bis das Monster-Baby am Bett vorbeigeht und sich dem Spind nähert. Dies ist der Zeitpunkt, aus dem Bett hervorzukriechen und wegzulaufen. Lauft direkt zum Sicherungskasten beim Fahrstuhl, setzt die Sicherung ein und fahrt wieder nach oben.

Resident Evil 8 – Angie suchen und fangen (Lösung)

Bei der Jagd auf Angie gilt, um so länger ihr braucht, die Puppe zu finden, um so höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr von anderen Puppen attackiert werdet und Lebenspunkte verliert. Erwischen euch die Puppen drei Male, seid ihr tot und müsst es noch einmal neu versuchen. Achtet also darauf, nicht allzu viel im Haus umher zu wandern. Sucht Angie erst einmal im Obergeschoss, im Gästezimmer, wo ihr sie packen und verletzen könnt.

Danach begebt ihr euch ohne Umwege ins Erdgeschoss, wo sich die Puppe im Wohnzimmer versteckt, im südlichen Bereich hinter der Trennwand. Habt ihr sie erneut gepackt und verletzt, wird sie sich beim Fahrstuhl verstecken, wo sie auf dem Flurboden sitzt. Packt sie ein drittes Mal, und die Puppe ist Geschichte, ihr erhaltet eure Habseligkeiten zurück, könnt den Viergeflügelten Schlüssel herstellen und das zweite Flakon an euch nehmen.

Im Gästezimmer (Obergeschoss)

Im Wohnzimmer (Erdgeschoss) , südlich neben dem Kaffeetisch

, südlich neben dem Kaffeetisch Vor dem Fahrstuhl (Erdgeschoss)

Resident Evil 8 – Kugellabyrinth, W870 TAC, Schlüssel des Geigenbauers (Lösung)

Vergesst nicht, Angie aufzunehmen, bevor ihr das Anwesen wieder verlasst. Die Puppe ist sehr wertvoll und kann für gutes Geld beim Duke verkauft werden. Auf eurem Rückweg müsst ihr eine leicht andere Route nehmen als auf dem hinweg, rechnet also mit Kämpfen. Untote werden sich erheben, die jedoch keine allzu große Herausforderung darstellen. Hinter dem Haus, bei den Grabsteinen, findet ihr die Kugel Sonne und Mond, in der Hütte selbst die Schrotflinte W870 TAC.

Kugel (Sonne und Mond) : Hinter dem Haus östlich von dem Schatz Donnas Kleinod . Kann erst gefunden werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt. Das passende Labyrinth befindet sich im Haus gegenüber

: Hinter dem Haus östlich von dem Schatz . Kann erst gefunden werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt. Das passende befindet sich im Haus gegenüber W870 TAC (Waffe) : In dem Haus östlich des Schatzes Donnas Kleinod, kann erst gefunden werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt

: In dem Haus Donnas Kleinod, kann erst gefunden werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt Dietrich: Auf der Fensterbank in dem Haus, wo sich auch die Schrotflinte W870 TAC befindet

Außerdem kann nun ein Gebiet nördlich der Hütte betreten werden, in welcher ihr die automatische Schrotflinte gefunden habt. Dort findet ihr einen Brunnen, in welchem sich der Puppenkopf von Madalina befindet, und das Foto eines himmelblauen Vogels (Wichtig). Auf dem Weg zum Duke gibt es nun auch reichlich Schätze zum Sammeln, darunter Kristallschädel, Vivianten und jede Menge Münzen in Vogelkäfigen.

Foto eines seltsamen Vogels (Wichtig) : Im Klohaus hinter der Hütte nördlich der Schrotflinte. Habt ihr das Foto aufgehoben, bekommt ihr den Friedhof bei der Kirche angezeigt. Der blaue Vogel sitzt im Baum über den nördlichen gräbern, schießt ihn ab, um die Zutat Saftiges Geflügel für Duke zu erhalten

: Im Klohaus hinter der Hütte nördlich der Schrotflinte. Habt ihr das Foto aufgehoben, bekommt ihr den Friedhof bei der Kirche angezeigt. Der blaue Vogel sitzt im Baum über den nördlichen gräbern, schießt ihn ab, um die Zutat für Duke zu erhalten Madalina (Kopf) : Im Brunnen bei der Hütte nördlich der Schrotflinte

: Im Brunnen bei der Hütte nördlich der Schrotflinte Schlüssel des Geigenbauers (Wichtig) : Im Haus, nördlich der Schrotflintenposition. Damit kann im Dorf das Haus des Geigenbauers aufgeschlossen und der Schatz darin geborgen werden

: Im Haus, nördlich der Schrotflintenposition. Damit kann im Dorf das aufgeschlossen und der Schatz darin geborgen werden Tagebuch des Gärtners (Akte) : In dem gleichen Haus, in dem ihr auch den Schlüssel des Geigenbauers gefunden habt

: In dem gleichen Haus, in dem ihr auch den Schlüssel des Geigenbauers gefunden habt Onyx-Schädel (Schatz): Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr das Labyrinth in diesem Haus abgeschlossen habt. Die passende Kugel liegt hinter dem Haus im Süden, wo sich auch die Schrotflinte befand

Damit sind Donna und Angie Geschichte, ihr habt das zweite Flakon gefunden und seid nun um mehrere Schätze reicher. Im nächsten Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8: Village verraten wir euch, wie ihr den Stausee von Moreau überlebt, wo sich der wichtige Gegenstand Kurbel befindet und wie ihr Moreau im Kampf besiegen könnt.