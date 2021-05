Willkommen im letzten Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8. Nachdem ihr es geschafft habt Heisenberg zu besiegen, setzt der gute Ethan mal für eine Runde aus und es geht mit Chris weiter. Wir verraten euch, wie ihr mit Chris das Herz der Pilzkolonie findet und was ihr auf dem Weg beachten müsst. Außerdem geben wir euch nützliche Tipps und Tricks zum Endkampf gegen Mutter Miranda.

Resident Evil 8 – Abschnitt mit Chris Redfield (Lösung)

In der Haut von Chris müsst ihr erst einmal nicht viel mehr machen als dem Pfad zu folgen und etwaige Gegner zu erledigen. Mit eurer Waffe benötigt ihr nur wenige Treffer, Kopftreffer bringen die Sache natürlich wieder deutlich schneller zu einem Ende. Denkt daran, dass ihr weiterhin ein Inventar mit einer Auswahl an Waffen besitzt, ihr müsst euch also nicht ausschließlich mit der Dragoon ins Gefecht stürzen.

Habt ihr das Gelände von Luizas Haus verlassen, werden sich euch größere Gegner entgegenstellen, scheut euch also nicht, auch von euren Granaten Gebrauch zu machen, seid aber dennoch sparsam damit. Dank der sprießenden Wurzeln ist der Weg ziemlich stark vorgegeben, ihr könnt euch also kaum verlaufen. Außerdem gibt es alle Nase lang reichlich frische Munition für die Schusswaffen. Spätestens wenn ihr auf dem Platz mit der Walkürenstatue den Pilz markieren müsst, solltet ihr zur Granate greifen.

©Capcom

Resident Evil 8 – Die Pilzwand sprengen (Lösung)

Sobald ihr die Pilzansammlung mit dem Laser markieren müsst, werden Wellen an Gegnern angreifen. Bleibt nicht auf dem Pfad zurück, von dem aus ihr dort angekommen seid, da euch eine neue Wurzel den Rückzugsweg versperrt und ihr somit in einer Todesfalle sitzen würdet. Begrüßt Neuankömmlinge also mit einer Granate und begebt euch auf den Platz selbst, wo ihr deutlich mobiler seid und den Feinden ausweichen könnt. Auf dem Hof gegenüber warten dafür neue Vorräte auf euch.

Damit ihr nicht endlos Wellen abwehren müsst, während ihr versucht, den Pilz ins Visier zu nehmen, solltet ihr die Gegner mit einer Blendgranate blenden und dann schnell den Laser einsetzen. Wird der Pilz getroffen, sterben auch die Angreifer. So spart ihr Munition, Zeit und Nerven. Außerdem findet ihr auf den Höfen der Häuser explosive Fässer, mit denen sich ganze Gruppen an Gegnern auf einen Schlag besiegen lassen. Schnappt euch nach erfolgreichem Abschluss dieses Abschnitts alle Munitionsreserven und geht dann weiter.

©Capcom

Resident Evil 8 – Zum Herz vorstoßen (Lösung)

Ist die Pilzformation Geschichte, geht zu dem entstandenen Loch im Boden und springt dort nach unten, um den Untergrund zu durchsuchen. Unten angekommen bekommt ihr es mit einem großen Lykaner zu tun, ähnlich dem Lykaner-Boss, den Ethan bekämpfen musste. Weicht diesen konsequent durch umlaufen aus und schießt immer auf die Schwachstelle auf seinem Rücken. Betritt das Biest die Plattform, wird es euch anspringen wollen, lauft in diesem Fall schnell zur Seite um Schaden zu verhindern.

Sobald der Laser bereit ist, blendet ihr das Biest mit einer weiteren Blendgranate und nutzt dann sofort den Laser um es zu markieren. Mit dieser Taktik ist der Kampf nach zwei Treffern vorbei.

Wächterziege #20 : Die letzte Ziege im Spiel. Nachdem Chris die Sprengladung an dem Pilzherz befestigt hat, könnt ihr in einer dunklen Ecke durch die Stacheln laufen. Ihr seht dann, mitten in der Dunkelheit, die Umrisse einer Statue und davor die Ziege. Diese ist aufgrund der Dunkelheit nur sehr schwer zu erkennen

: Die im Spiel. Nachdem Chris die an dem befestigt hat, könnt ihr in einer dunklen Ecke durch die Stacheln laufen. Ihr seht dann, mitten in der Dunkelheit, die Umrisse einer Statue und davor die Ziege. Diese ist aufgrund der Dunkelheit nur sehr schwer zu erkennen Moreaus Medizinbericht (Akte) : Befindet sich im Labor von Miranda , direkt am Eingang auf einem großen Tisch

: Befindet sich im , direkt am Eingang auf einem großen Tisch Dimitrescus Medizinbericht (Akte) : Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Moreaus Medizinbericht

: Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Moreaus Medizinbericht Heisenbergs Medizinbericht (Akte) : Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Dimitrescus Medizinbericht

: Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Dimitrescus Medizinbericht Donnas Medizinbericht (Akte) : Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Heisenbergs Medizinbericht

: Befindet sich auf dem gleichen Tisch wie Heisenbergs Medizinbericht Notiz von Ozwell E. Spencer (Akte) : Ebenfalls in Mirandas Labor, auf dem Tisch mit dem Mikroskop

: Ebenfalls in Mirandas Labor, auf dem Tisch mit dem Brief an Eva (Akte): Ebenfalls in Mirandas Labor, auf dem Tisch mit der großen Pilzprobe

Habt ihr das Herz des Pilzes erreicht, wartet die Ereignisse ab und begebt euch im Anschluss auf die Suche nach Miranda. In ihrem Forschungsraum könnt ihr einiges untersuchen, so zum Beispiel eine Notiz von Ozwell E. Spencer, die auf einem der Tische zwei zwei Fotos liegt, und der Brief an Eva, neben dem Pilz auf dem großen Tisch. Vergesst auf keinen Fall die großen Einbände zu untersuchen, die auf einem Tisch direkt am Eingang zum Labor liegen.

Schießt nun das Vorhängeschloss an der Zellentür kaputt und wartet dahinter die Ereignisse ab. Damit endet der Abschnitt mit Chris Redfield und es geht mit Ethan weiter.

©Capcom

Resident Evil 8 – Miranda besiegen (Lösung)

Habt ihr wieder die Kontrolle über Ethan, könnt ihr nichts anderes tun, als wenige Meter nach vorn zu laufen und den Ereignissen zu folgen. Nach einer ganzen Weile findet ihr euch im Dorf wieder und müsst nun endlich alles in Bewegung setzen, um Ethans Tochter zu retten. Eire Möglichkeiten euch im Dorf zu bewegen sind erwartungsgemäß stark eingeschränkt, folgt also einfach dem Weg nach Westen, in Richtung Zeremonienplatz.

Ein paar Gegner werden sich euch in den Weg stellen, diese könnt ihr aber auch ignorieren und direkt zum Platz laufen. Interagiert mit dem Pilz, der euch den weg versperrt, und ihr gelangt endlich zu Miranda und Rose. Damit kommt es jetzt zum Kampf gegen die Strippenzieherin, die euch das Kind weggenommen hat.

Resident Evil 8: 13 Tipps & Tricks, die euch zum Spielstart helfen werden (Guide)

Angriffe nach vorn : Miranda wird oft direkt mit dem Pilz nach vorne angreifen, bleibt also in Bewegung und weicht regelmäßig zur Seite aus

: Miranda wird oft direkt mit dem Pilz nach vorne angreifen, bleibt also in Bewegung und weicht regelmäßig zur Seite aus Nahkampf : Miranda wird euch ebenfalls im Nahkampf angreifen, bestenfalls entgeht ihr diesen Attcken und versucht nicht sie zu blocken

: Miranda wird euch ebenfalls im Nahkampf angreifen, bestenfalls entgeht ihr diesen Attcken und versucht nicht sie zu blocken Bereichsschaden : Wachsen Pilze wie Bäume aus dem Boden, versteckt euch am äußeren Rand hinter diesen, denn dann wird Miranda eine verheerende Bereichsattacke starten, die euch sofort töten kann. Nutzt die Zeit, in der ihr euch versteckt, um Minen zu legen

: Wachsen Pilze wie Bäume aus dem Boden, versteckt euch am äußeren Rand hinter diesen, denn dann wird Miranda eine verheerende starten, die euch sofort töten kann. Nutzt die Zeit, in der ihr euch versteckt, um Minen zu legen One Hit Kill : Ähnlich des zuvor beschriebenen Bereichsschadens sammelt Miranda ab und an Energie über ihrem Kopf. Unterbrindet dies, indem ihr auf die Ansammlung schießt, ansonsten könnte es euer Ende bedeuten

: Ähnlich des zuvor beschriebenen Bereichsschadens sammelt Miranda ab und an Energie über ihrem Kopf. Unterbrindet dies, indem ihr auf die Ansammlung schießt, ansonsten könnte es euer Ende bedeuten Sturmattacke : Lässt sich Miranda Spinnenbeine wachsen, gesellt sich zu ihren Angriffen eine Sturmattacke. Sie stößt nach vorne und schlägt wild mit den Klauen nach vorne. In diesem Fall hilft nur wegrennen

: Lässt sich Miranda Spinnenbeine wachsen, gesellt sich zu ihren Angriffen eine Sturmattacke. Sie stößt nach vorne und schlägt wild mit den Klauen nach vorne. In diesem Fall hilft nur wegrennen Sprungattacke : Springt Miranda auf eine Erhöhung, wird die in die Mitte des Kampfplatzes springen und dort schlimmen Schaden anrichten, lauft vorher ganz zur Seite, um möglichst großen Abstand aufzubauen

: Springt Miranda auf eine Erhöhung, wird die in die Mitte des Kampfplatzes springen und dort schlimmen Schaden anrichten, lauft vorher ganz zur Seite, um möglichst großen Abstand aufzubauen Feuerbälle: Sobald Mianda wieder fliegt, wird sie ab und zu über ihrem Kopf Feuerbälle sammeln und diese nach vorne werfen. Lauft links oder rechts an Miranda vorbei, um diesem Angriff zu entgehen

©Capcom

Habt ihr Mutter Miranda ausreichend Schaden zugefügt, müsst ihr nur noch den Ereignissen folgen und ihr im Dauertakt Patronen ins Gesicht schießen. Damit findet der letzte Kampf in Resident Evil 8: Village zu einem Ende und damit auch unsere Lösung zu Capcoms Horrorspiel.