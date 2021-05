Wenn ihr in diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 angekommen seid, heißt das, dass ihr Lady Dimitrescu getötet habt und nun die anderen drei Flakons suchen müsst. Dafür benötigt ihr aber den viergeflügelten Schlüssel. Außerdem verraten wir euch hier, wo ihr die Wagenheberkurbel, die Brunnenkurbel, die Waffe M1911 und andere Schätze finden könnt.

Resident Evil 8 – Turm der Andacht, Geflügelter Schlüssel (Lösung)

Verlasst das Schloss und speichert bei Bedarf in der Hütte ab, die ihr direkt hinter dem Tor findet. Neben der Schreibmaschine liegt auch noch eine Notiz, außerdem befinden sich auf dem Grundstück hinterm Haus ein Brunnen und eine Latrine. Das Schloss im Süden, das euch den Weg in den Tunnel versperrt, ist gelb markiert, was für euch bedeutet, dass ihr es einfach zerschießen könnt. Der Fisch in der Höhle kann getötet und gesammelt werden.

Habt ihr das Ende des Gangs erreicht, trefft ihr erneut auf die alte Hexe und ihr kryptisches Gebrabbel. Wartet die Unterhaltung ab und schnappt euch dann den Geflügelten Schlüssel aus der Schatulle. Mit diesem Schlüssel könnt ihr fortan die Tore öffnen, auf denen zwei Flügel ohne Symbol abgebildet ist. Was in diesem Fall bedeutet, dass ihr den Ort nach Süden heraus verlassen könnt, wodurch ihr den Zeremonienplatz erreicht, auf dem ihr aktuell aber noch nichts machen könnt. Also geht es weiter nach Nord/Nordost, auf den Pilgerpfad.

Notiz des Kunsthandwerkers (Akte) : Liegt auf dem Schreibtisch neben der Schreibmaschine, in der Holzhütte direkt nachdem ihr das Schloss verlassen habt

: Liegt auf dem Schreibtisch neben der Schreibmaschine, in der direkt nachdem ihr das Schloss verlassen habt Geflügelter Schlüssel (Wichtig) : Liegt in der Schatulle auf dem Altar , damit können Tore mit einem zwei Flügeln und ohne Symbol geöffnet werden

: Liegt in der , damit können Tore mit einem zwei Flügeln und ohne Symbol geöffnet werden Wächterziege #7: Sucht östlich der Brücke, kurz vor dem Pilgerpfad danach. Die Ziege steht unter der Steintreppe etwas nördlich der Brücke

Resident Evil 8 – Wagenheberkurbel, M1911 (Lösung)

Lasst den Pilgerpfad hinter euch und öffnet das Tor im Osten, um den Altar zu erreichen und damit quasi wieder im Dorf zu sein. Hier trefft ihr erneut auf den Händler Duke und könnt eure Ressourcen auffüllen. Da ihr mit eurem Flügelschlüssel lediglich die Tore öffnen könnt, auf den zwei Flügel dargestellt sind, könnt ihr nun nur durch das Tor im Osten gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nun in dem Dorf umsehen, schließlich habt ihr nun neue Schlüssel und könnt damit passende Schlösser öffnen.

Wächterziege #8 : Der kleine Bereich nördlich der Kirche kann mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel betreten werden. Dort, auf der rechten Seite, findet ihr diese Ziege

: Der kleine Bereich kann mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel betreten werden. Dort, auf der rechten Seite, findet ihr diese Ziege Teddy (Schatz) : Befindet sich in dem Haus östlich der Walkürenstatue , kann erst jetzt betreten werden

: Befindet sich in dem , kann erst jetzt betreten werden Vivianit (Schatz) : Befindet sich im gleichen Haus wie der Teddy, liegt im Ofen

: Befindet sich im gleichen Haus wie der Teddy, liegt im Leonardos Notiz (Akte) : Befindet sich im gleichen Haus wie der Teddy und der Vivianit, jedoch im Erd- und nicht im Untergeschoss

: Befindet sich im gleichen Haus wie der Teddy und der Vivianit, jedoch im Erd- und nicht im Untergeschoss Geschnitztes Tier (Körper): Dieser Schatz liegt ebenfalls in dem neu begehbaren Haus, im hinteren Bereich auf einem kleinen Tisch. Kann mit Geschnitztes Tür (Kopf) kombiniert werden, welches ihr im Brunnen östlich der Walkürenstatue findet

Außerdem könnt ihr, nun wo ihr Schusswaffen besitzt, das Tor zur Werkstatt, im Westteil öffnen. Auf dem Gelände findet ihr allerlei Nützliches. Am Interessantesten ist wohl der Inhalt des Metallschränkchens im Haus, das mit einem Zahlenschloss gesichert wurde. Die Kombination lautet 070408 und kann in Erfahrung gebracht werden, indem ihr aus dem Fenster schaut. Den entsprechenden Hinweis findet ihr auf der Rückseite der Fotografie, die auf dem nahen Tisch liegt. So erhaltet ihr die Schusswaffe M1911 und die Wagenheberkurbel.

M1911 (Waffe) : Öffnet das kleine Schränkchen in der Werkstatt (Zahlencode: 070408 )

: Öffnet das kleine Schränkchen in der Werkstatt (Zahlencode: ) Wagenheberkurbel (Wichtig): Liegt neben der Pistole in dem Schränkchen. Benötigt ihr lediglich dafür, den Traktor etwas weiter südlich anzuheben

Resident Evil 8 – So findet ihr die Brunnenkurbel (Lösung)

Zusätzlich gibt es jetzt noch ein weiteres Gebiet, dass ihr aufsuchen könnt, sobald ihr die gute Lady Dimitrescu besiegt habt und in das Dorf zurückgekehrt seid. Dieser Ort ist deswegen so spannend, weil ihr dort die Brunnenkurbel findet, mit der ihr endlich die Brunnen in dem Dorf bedienen könnt.

Schnappt euch wie oben beschrieben die Wagenheberkurbel und hebt damit den Traktor westlich der Werkstatt an. Kriecht drunter durch und kehrt in den Westteil des Dorfs zurück, wo nun neue Gegner auf euch warten. Nähert ihr euch wieder dem Bereich, der an den Platz mit der Walkürenstatue angrenzt, bekommt ihr es mit einem sehr starken und gepanzerten Lycaner zu tun. Schießt diesem erst den Helm vom Kopf und bleibt anschließend auf Abstand, während ihr ihm so lange Kopfschüsse verpasst, bis er umfällt.

Ihr könnt nun am südlichen Ende des Pfads auf der Westseite das Tor mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel aufschließen und die Brunnenkurbel bergen, die sich im Haus dahinter befindet. Zerstört dann das Vorhängeschloss von dem Tor, das euch den Weg auf das Gelände im Osten versperrt.

Wächterziege #9 : Auf einem kleinen Vordach zwischen dem Haus, dessen Besitzer vermisst wird, und dem Schuppen

: Auf einem kleinen Vordach zwischen dem Haus, dessen Besitzer vermisst wird, und dem Schuppen Rohrbombe (Waffe) : Springt neben dem umgefallenen Karren durch das Fenster in die Hütte

: Springt neben dem umgefallenen Karren durch das Fenster in die Hütte Perfekter kristalliner Schädel : Lässt der schwer gepanzerte Lycaner nach seinem Tod fallen

: Lässt der schwer gepanzerte Lycaner nach seinem Tod fallen Brunnenkurbel (Wichtig) : Öffnet in der Nähe der Stelle, wo euch der schwer gepanzerte Lykaner attackiert hat, mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel das Tor. Die Kurbel liegt in der Hütte dahinter

: Öffnet in der Nähe der Stelle, wo euch der schwer gepanzerte Lykaner attackiert hat, mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel das Tor. Die Kurbel liegt in der Hütte dahinter Dietrich : Auf dem Gelände im Osten, befindet sich in dem Klohäuschen

: Auf dem Gelände im Osten, befindet sich in dem Klohäuschen Madalina (Körper): Dieser Teil der Puppe liegt in dem kleinen Beihaus, östlich des Eingangstors. Kann mit dem Kopf der Puppe kombiniert werden, um deutlich kostbarer zu werden. Der Kopf befindet sich in einem Brunnen, östlich des Schatzes Donnas Kleinod. Dieser Brunnen kann erst erreicht werden, nachdem Donna und Angie besiegt wurden

Resident Evil 8 – Alle Brunnen und ihr Inhalt (Lösung)

Sobald ihr die Brunnenkurbel erhalten habt, könnt ihr endlich herausfinden, welche Schätze euch am Grund der Brunnen erwarten, die überall im Dorf zu finden sind. Insgesamt gibt es X Brunnen im Dorf, die ihr früher und später aufsuchen könnt. Wir verraten euch in unserer Lösung zu „Resident Evil 8: Village“ wo sich die Brunnen befinden und was ihr aus ihnen herausholen könnt.

Brunnen #1 : Östlich der Walkürenstatue – Enthält den Schatz Geschnitztes Tier (Kopf) , das mit Geschnitztes Tier (Körper) kombiniert werden kann, um den Preis zu erhöhen

: Östlich der Walkürenstatue – Enthält den Schatz , das mit Geschnitztes Tier (Körper) kombiniert werden kann, um den Preis zu erhöhen Brunnen #2 : Hinter dem ersten Gebäude im Westteil, südlich der Werkstatt – Hier erhaltet ihr einen Dietrich

: Hinter dem ersten Gebäude im Westteil, südlich der Werkstatt – Hier erhaltet ihr einen Brunnen #3 : Westlich von Luizas Haus, hinter der Hütte, in welcher ihr die ersten Überlebenden getroffen habt. Am Grund dieses Brunnens liegen drei Rohrbomben

: Westlich von Luizas Haus, hinter der Hütte, in welcher ihr die ersten Überlebenden getroffen habt. Am Grund dieses Brunnens liegen Brunnen #4 : Hinter der Kirche. Hier liegt die Halskette mit zwei Fassungen , in die zwei weitere Schätze eingebaut werden können, um ihren Wert deutlich zu steigern. Den passenden Großen Taubenblut-Rubin findet ihr am Grund von Brunnen #7, hinter dem Schloss

: Hinter der Kirche. Hier liegt die , in die zwei weitere Schätze eingebaut werden können, um ihren Wert deutlich zu steigern. Den passenden findet ihr am Grund von Brunnen #7, hinter dem Schloss Brunnen #5 : Östlich von Donnas Kleinod und damit östlich von Haus Beneviento. Kann erst erreicht werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt

: Östlich von Donnas Kleinod und damit östlich von Haus Beneviento. Kann erst erreicht werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt Brunnen #6 : Steht ganz im Westen von Moreaus Labor, ein Gebiet östlich des Staudamms, das ihr erst mit der Kurbel betreten könnt, in welchem ihr aber auch Moreaus versteckte Waffe findet

: Steht ganz im Westen von Moreaus Labor, ein Gebiet östlich des Staudamms, das ihr erst mit der Kurbel betreten könnt, in welchem ihr aber auch Moreaus versteckte Waffe findet Brunnen #7: Hinter dem Haus westlich von Schloss Dimitrescu. Der Ort kann erneut mit einer Kurbel besucht werden, indem ihr östlich von Unvollendeter Kelch, wo der Duke seinen Laden aufgeschlagen hat, die Brücke herablasst und mit dem Boot dort zurück zum Schloss fahrt. Am Brunnengrund findet ihr den Schatz Großer Taubenblut-Rubin, einen Teil der Halskette mit zwei Fassungen

Resident Evil 8: Das Haus mit dem roten Schornstein finden (Lösung)

Das Haus mit dem rotem Schornstein ist leicht zu finden, sieht man es doch schon, sobald man das Dorf aus Richtung des Duke betritt. Doch das Tor zum Gelände ist natürlich abgeschlossen, weswegen ihr euch einen anderen Weg suchen müsst. Euer Ziel ist der Ort, wo ihr die Brunnenkurbel gefunden habt. Um diesen Platz zu erreichen müsst ihr erst die folgenden Dinge getan haben:

Sucht die Werkstatt im Osten des Dorfs auf und holt euch den Wagenheber

des Dorfs auf und holt euch den Hebt mit dem Wagen den Traktor vor der Werkstatt an

an Folgt dem Pfad zu dem Tor, das nur mit einem Schmiedeeisernen Schlüssel geöffnet werden kann

geöffnet werden kann Schnappt euch hinter dem Tor die Brunnenkurbel

Klettert die Leiter empor auf das Dach der Hütte und verschafft euch so Zugang zu dem Gelände mit dem Haus mit dem roten Schornstein

Springt zu dem Gelände hinab und sucht das Gebäude im Nordosten auf, wo ihr das Vorhängeschloss zerstören könnt. Damit könnt ihr euch den Umweg in Zukunft ersparen. Das gleiche gilt natürlich für das Tor, das euch bis eben noch den Weg versperrt hat. Erklimmt nun die Leiter hinter dem Haus und verschafft euch so Zugang zum Haus, springt dann durch das Loch im Dach ins Gebäude und erledigt dort den einzelnen Gegner.

Nun müsst ihr euch das Schlüsselteil aus der Schatulle auf dem Tisch schnappen. Schaut euch das Papier an, bis euch der erklärende Text angezeigt wird. Nehmt dann das Schlüsselteil aus der Schatulle an euch und untersucht es, bis ihr damit interagieren könnt und ihr den Viergeflügelten Schlüssel erhaltet, mit dem es euch jetzt möglich ist, auch solche Tore zu öffnen, auf denen vier Flügel ohne Symbol angebracht wurden.

Großer Kristall (Schatz): B efindet sich auf dem Toilettenhäuschen

efindet sich auf dem Toilettenhäuschen Eugens Tagebuch (Akte) : Liegt im Haus mit dem roten Schornstein, neben der Schatulle auf dem Tisch

: Liegt im Haus mit dem roten Schornstein, neben der Schatulle auf dem Tisch Viergeflügelter Schlüssel (Wichtig): Untersucht das Schlüsselteil in der Schatulle auf dem Tisch und kombiniert es mit eurem Zweigeflügelten Schlüssel

Habt ihr den viergeflügelten Schlüssel erhalten, könnt ihr euch endlich das nächste Flakon holen, welches sich im Besitz von Donna und Angie befindet, also der gruseligen Puppenspielerin und ihrer noch gruseligeren Puppe. Im nächsten Abschnitt unserer Lösung zu Resident Evil 8: Village erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr Donna finden und besiegen könnt und welche Schätze ihr auf der Reise findet.