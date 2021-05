Willkommen zurück auf unserer Lösung zu Resident Evil 8. Nachdem ihr im letzten Teil erfolgreich in das Schloss Dimitrescu eingedrungen seid und erste Erfahrungen mit den Herrinnen des Anwesens machten musstet, gilt es nun auf der Suche nach Rose gleich drei Rätsel zu lösen. Sowohl in der Halle des Krieges als auch im Ehrengemach und im Badehaus müsst ihr euch beweisen, bevor ihr Lady Dimitrescus Gemächer erreichen könnt.

Resident Evil 8 – Halle des Krieges (Lösung)

Nach eurer Begegnung mit dem liebreizenden Töchterchen der Lady und Ethans tiefem Fall geht es im Untergrund weiter. Schnappt euch in dem Keller das Tagebuch der Dienstmagd und etwaige Herstellungsobjekte (je nach Spieleinstellungen), die in einer der Einbuchtungen auf der linken Seite gefunden werden können. Kriecht dann in den Durchgang ganz am Ende des Flurs und ihr erreicht das Verkostungszimmer, welches die Lady gerade verlässt. Folgt dem Verlauf des Wegs nach Norden und ihr könnt schließlich die Halle des Krieges betreten. Sucht auf dem Weg fleißig nach etwaigen Verbrauchsgütern, wirklich relevante Objekte findet ihr dort jedoch nicht.

Tagebuch einer Dienstmagd (Akte) : Befindet sich in einem kleinen Regal aus Metall, direkt gegenüber der Stelle, wo Ethan nach seiner Flucht gelandet ist

: Befindet sich in einem kleinen Regal aus Metall, direkt gegenüber der Stelle, wo Ethan nach seiner Flucht gelandet ist Kristallfragment (Schatz): In der Regel der letzte Gegenstand, der euch im Verkostungszimmer fehlen wird, hängt an der Decke beim Durchgang nach Norden, muss heruntergeschossen werden

In der Halle des Krieges müsst ihr die von der Decke herabhängende Feuerschale so anschubsen, dass sie die beiden Feuerstellen zu eurer Linken sowie Rechten entfacht. Dafür reicht es völlig aus, aus der jeweils entgegengesetzten Richtung gegen die Feuerschale zu laufen. Brennen beide Schalen, öffnet sich ein Geheimgang und ihr könnt den Folterbereich dahinter betreten. Durch die zweite Zelle auf der linken Seite gelangt ihr in den hinteren Bereich.

©Capcom

Resident Evil 8 – Folterkammer (Lösung)

Denkt daran, in den Zellen nach Materialien zu suchen, so lassen sich beispielsweise auch Metallreste finden. Sobald ihr die Zellen im Ostbereich erreicht, werden Untote aus den angrenzenden Räumen stapfen und euch attackieren. Bewegt euch langsam rückwärts, während ihr mit der Pistole oder der Schrotflinte auf den Kopf zielt. Lasst die Gegner nicht zu nahe an euch herankommen, da diese viel Schaden austeilen können.

Auf der westlichen Seite in den Zellen findet ihr in einer Kiste eine Rohrbombe, die euch natürlich ebenfalls gute Dienste leisten kann. Erledigt alle Feinde, die sich euch in den Weg stellen wollen, und erreicht den östlichsten Punkt der Zellen, wo ihr eine Steintreppe finden werdet, die euch nach oben führt. Denkt daran, die Zellen nach Objekten abzusuchen, eine Liste aller relevanten Gegenstände findet ihr folgend.

Kandidaten für Behandlung (Akte) : Liegt im Folterbereich auf einem OP-Tisch direkt vor der zweiten Zelle auf der rechten Seite

: Liegt im Folterbereich auf einem direkt vor der zweiten Zelle auf der rechten Seite Beobachtungen (Akte) : Liegt auf einem kleinen Holztisch in der dritten Zelle auf der rechten Seite

: Liegt auf einem kleinen Holztisch in der dritten Zelle auf der rechten Seite Rohrbombe (Waffe) : Im Zellenbereich, nordöstlich der Halle des Krieges, liegt in einer zerstörbaren Kiste

: Im Zellenbereich, nordöstlich der Halle des Krieges, liegt in einer zerstörbaren Kiste Ingrids Halskette (Schatz): Kann von einem der Untoten fallen gelassen werden

©Capcom

Resident Evil 8 – Kampf gegen die erste Tochter (Lösung)

Sobald ihr den oberen Bereich durchqueren wollt, folgt euch wieder eine der Schwestern. Ignoriert erst einmal alle sammelbaren Objekte und konzentriert euch darauf, das Ende des Gangs zu erreichen. Kommt euch das Wesen zu nah, erleidet ihr kontinuierlich Schaden, packt sie euch sogar, werdet ihr einiges einstecken müssen. Lauft also lieber von ihr weg und wartet im angrenzenden Bereich die Ereignisse ab.

Sobald es zum Kampf gegen die Tochter von Lady Dimitrescus kommt, solltet ihr auch die Scheibe des zweiten Fensters zerschießen, da sich der Bereich, in welchem sich die Vampirin nicht frei bewegen kann, dadurch verdoppelt. Dadurch ist es selbst auf dem geringen Raum möglich, auf Abstand zu ihr zu bleiben und ihr in Ruhe einen Kopfschuss nach dem anderen zu verpassen.

Zerfällt die Blutige zu Staub, schnappt euch den Kristallinen Torso, da dieser eine Menge wert ist. Anschließend könnt ihr das Gebiet zuvor und den neuen Raum nun nach Objekten absuchen, bevor ihr euren Weg fortsetzt. So gelangt ihr schließlich in die Küche, wo ihr euch aus dem Bottich voll Blut die Weinflasche Sanguis Virginis schnappt, die ihr benötigt, um nun weiterzukommen. Durchquert die Küche und das Speisezimmer und kehrt in die Haupthalle zurück.

Resident Evil 8: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy in Village

Den Händler Duke könnt ihr ab sofort im Kaufmannszimmer antreffen, welches an die Halle der Vier angrenzt.

Kristalliner Torso (Schatz) : Bleibt zurück, nachdem die Tochter der Lady zu Staub zerfallen ist

: Bleibt zurück, nachdem die Tochter der Lady zu Staub zerfallen ist Sanguis Virginis (Wichtig) : Diese Weinflasche steckt in einem Bottich voll Blut, im zentralen Bereich der Küche

: Diese Weinflasche steckt in einem Bottich voll Blut, im zentralen Bereich der Küche Tagebuch der Köchin (Akte) : Im Regal in der Küche, direkt gegenüber der Weinflasche Sanguis Virginis

: Im Regal in der Küche, direkt gegenüber der Weinflasche Sanguis Virginis Rückstoß-Kompensator (Lemi) : Dieses Spezialzubehör liegt in einer Kiste im Flur westlich der Küche

: Dieses Spezialzubehör liegt in einer Kiste im Flur westlich der Küche Dietrich : Liegt auf einem Beistelltisch in dem Flur westlich der Küche

: Liegt auf einem Beistelltisch in dem Flur westlich der Küche Engelsstatue aus Holz (Schatz) : Befindet sich in der verschlossenen Kommode im Flur westlich der Küche, muss mit einem Dietrich geöffnet werden

: Befindet sich in der verschlossenen Kommode im Flur westlich der Küche, muss mit einem Dietrich geöffnet werden Kristallfragment (Schatz): Hängt an der Decke über dem Tisch im Speiseraum, muss heruntergeschossen werden

©Capcom

Resident Evil 8 – Das Rätsel im Ehrengemach (Lösung)

Das Ehrengemach im Nordosten der Zellen kann nur mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel betreten werden. Dies ist erst möglich, wenn ihr das Klavier-Rätsel etwas später im Spiel gelöst habt. Da dies Teil der Handlung ist, könnt ihr den Schlüssel gar nicht verpassen. kehrt damit hierher zurück, um eine optionale Belohnung zu finden.

Nutzt die Rohrbombe, die ihr in dem Raum findet, um die brüchige Wand im Norden weg zu sprengen. Danach gilt es, die beiden von der Decke hängenden Feuerschalen zu entfachen. Die Erste müsst ihr in die Richtung der Flammensäule hinter der zerstörten Wand schubsen, da es so aber nicht ganz reicht, helft ihr den letzten Metern mit ein/zwei Schüssen aus der Pistole nach.

Resident Evil 8: Brunnenkurbel finden – Das ist der Fundort (Guide)

Die zweite Feuerschale ist etwas schwieriger zu entflammen. Ihr müsst die kalte Schale zum Schaukeln bringen, sodass sie kreisförmig schwingt. Nähert sie sich der Position der ersten, bereits entfachten Feuerschale, stellt ihr euch hinter diese und schießt sie in Richtung derer, die sich gerade nähert. Mit etwas Übung und Timing klappt es mit Sicherheit. Der Sarkophag öffnet sich und das Objekt Blaues Auge gehört auch.

Blaues Auge (Wichtig) : Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr den Sarkophag geöffnet habt, kann mit dem Silberring kombiniert werden, den ihr in der Halle der Verzückung findet

: Erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr den Sarkophag geöffnet habt, kann mit dem Silberring kombiniert werden, den ihr in der Halle der Verzückung findet Kristallfragment (Schatz): Liegt links von der Feuersäule auf einer großen Holzkiste

©Capcom

Resident Evil 8 – Lady Demitrescu Gemächer finden, Abschnitt 1 (Lösung)

Kehrt nun in das Weinzimmer zurück, das sich im Stockwerk über der Haupthalle befindet, und setzt dort den Sanguis Virginis in die Halterung ein, damit sich ein weiterer Geheimgang öffnet. In dem kleinen Raum dahinter befindet sich eine kleine Truhe und diese enthält den Hofschlüssel, mit welchem ihr euch nun ins Speisezimmer im Erdgeschoss begebt. Lasst euch von der Stimme und dem Auftauchen der Feindin nicht irritieren, sucht das Speisezimmer auf, schließt die Tür auf und geht in den Innenhof.

Im Innenhof können mehrere Vasen zerstört und ein goldener Vogelkäfig heruntergeschossen werden, um an weitere Münzen und Materialien zu gelangen. Für das Vorankommen in der Handlung sind diese Objekte jedoch irrelevant. Sucht nun die Doppeltür im Südosten auf und betretet den Raum dahinter. Folgt der Lady nach oben und schnappt euch in dem Flur die Karte des Schlosses (Hauptgebäude), wodurch eure Karte aktualisiert wird.

Goldener Käfig : Dieser Käfig, der heruntergeschossen werden muss, befindet sich im Süden des Innenhofs und enthält viele Münzen

: Dieser Käfig, der heruntergeschossen werden muss, befindet sich im Süden des Innenhofs und enthält viele Münzen Karte des Schlosses (Hauptgebäude) : Befindet sich im Flur nördlich der Räume Badehaus und Lady Dimitrescus Gemächer

: Befindet sich im Flur nördlich der Räume Badehaus und Lady Dimitrescus Gemächer Lady Dimitrescus Lippenstift (Schatz): Befindet sich in einem kleinen Raum östlich der Gemächer. Besagter Raum kann über den Flur betreten werden, der Lippenstift ist in der Kommodenschublade. Der Ort kann erst betreten werden, wenn ihr nach dem Tod der Töchter zurückkehrt.

©Capcom

Resident Evil 8 – Das Rätsel im Badehaus (Lösung)

Da die Terrasse über den Flur nicht erreicht werden kann, begebt ihr euch in das Badehaus. Denkt daran Vitrinen zu zerschlagen, um an weitere Materialien zu gelangen. Die Statuen, die um das blutige Bad herum angeordnet sind, können von euch bewegt werden, wenn ihr euch diesen von hinten nähert. Dreht ihr die Statuen in die richtigen Richtungen, läuft das Blut ab und gibt einen weiteren geheimen Weg frei. Klettert danach nach unten, um den Keller zu erreichen.

Die Dienerin sieht die Herrin an

Die Herrin sieht die Dienerin an

Die Bürger sehen den Reiter an

Der Reiter sieht die Dienerin an

Resident Evil 8 – Alle 20 Ziegen finden, genaue Fundorte der Collectibles (Guide)

Damit habt ihr auch den zweiten Abschnitt in Schloss Dimitrescu hinter euch gebracht. Unsere Lösung zu Resident Evil 8 geht mit dem vierten Abschnitt weiter, wo ihr endlich Lady Dimitrescus Gemächer betreten könnt. Im Kellergewölbe werdet ihr die Maske der Trauer finden, die ihr in der Halle der Vier benötigt. Außerdem verraten wir euch, wie ihr das Klavier-Rätsel löst und wie ihr weiteren Nachwuchs der Lady vom Antlitz der Erde radiert.