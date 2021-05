Resident Evil 8: Brunnenkurbel finden – Das ist der Fundort (Guide)

Bereits in der Village-Demo zu Resident Evil 8 haben Spieler*innen gerätselt, wo die Brunnenkurbel gefunden werden kann, um den Eimer im Brunnen nach oben zu holen. Da es sich dabei um eine Testversion handelt, kann der gesuchte Gegenstand innerhalb der Demo aber nicht erreicht werden. Erst in der Vollversion zu Capcoms Horrortitel könnt ihr euch auf die Suche nach der Brunnenkurbel machen.

Resident Evil 8: Wo finde ich die Brunnenkurbel?

Direkt zu Beginn könnt ihr die Kurbel allerdings noch nicht in euren Besitz bringen, das hierfür erst einmal einige Voraussetzungen erfüllt werden möchten. Zuvor müsst ihr den Traktor, der euch zu dem dahinterliegenden Bereich den Weg versperrt, anheben. Dafür benötigt ihr zwingend die Wagenheberkurbel. Wo ihr diese finden könnt, erklären wir euch in einem separaten Guide, den wir euch bei den Voraussetzungen verlinkt haben.

Voraussetzung für die Brunnenkurbel:

Habt ihr den Traktor angehoben, folgt ihr dem Weg durch das Dorf, biegt nach links ab und wendet euch dann nach rechts. Hier befindet sich ein kleines Gittertor, das nur mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel geöffnet werden kann. Diesen findet ihr in Schloss Dimitrescu. In unserer Lösung erklären wir euch den genauen Fundort.

Die Brunnenkurbel befindet bei dem Haus mit der Leiter davor. © Capcom/PlayCentral.de

Ist das Tor offen, könnt ihr den kleinen Hof betreten. Geht jetzt in das Gebäude zu eurer Rechten mit der Leiter an der Wand und nehmt darin die Brunnenkurbel an euch.

Alle Brunnen in der Spielwelt werden auf eurer Karte mit einem entsprechenden Symbol markiert. Vergesst also nicht alle Brunnen nach und nach zu durchsuchen. Schließlich warten darin wertvolle Schätze auf euch, die sich beim Händler für viel Geld verkaufen lassen.

Da ist die gesuchte Brunnenkurbel endlich! © Capcom/PlayCentral.de