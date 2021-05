Resident Evil 8 – Alle 20 Ziegen finden, genaue Fundorte der Collectibles (Guide)

Waren es in Resident Evil 7 Antike Münzen sowie Wackelfiguren, die als Collectibles gesammelt werden konnten, könnt ihr euch in Resident Evil 8, eben Akten und Schätzen, rein optional auf die Suche nach insgesamt 20 Ziegen (Wächterziegen) machen, die über die gesamte Spielwelt verteilt sind.

Da Entwickler Capcom diese Ziegen zum Teil sehr gut versteckt hat, gestaltet sich die Suche recht schwierig. Möchtet ihr aber die begehrte Bronze-Trophäe „Ketzer“ erhalten, empfiehlt sich ein Blick in unseren Guide zu werden. Wir zeigen euch im Folgenden alle Fundorte der Sammelgegenstände auf.

„Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Miranda ereilen.“

Resident Evil 8: Alle 20 Ziegen zerstören

Die erste Ziege in „Resident Evil 8“ findet ihr auf dem Friedhof des namenlosen Dorfes, das sich direkt an dem großen Tor zu Schloss Dimitrecu befindet. Sucht hier auf der rechten Seite neben der Kirche den kleinen Altar auf, der durch zwei Kerzen hell beleuchtet im Grunde gar nicht übersehen werden kann. Darin befindet sich die erste Wächterziege, die nur darauf wartet, von euch zerstört zu werden.

Ziege Nummer 2 befindet sich genau auf der anderen Seite des Schreins auf dem Dach der Kirche. Ihr müsst hierfür schon ziemlich genau hinschauen. Da ihr an dieser Stelle noch mehrere Male im Verlauf des Spiels vorbeikommen werdet, könnt ihr diese Ziege auch erst einmal ignorieren. Habt ihr später ein Scharfschützengewehr, könnt ihr den Sammelgegenstand ohne große Probleme vom Dach pusten.

Die dritte Ziege befindet sich auf dem Brachliegenden Acker. Folgt ganz im Norden des Gebiets den Felsstufen und ihr seht die Wächterziege bereits auf einer Mauer stehen.

Vierte Ziege: Nachdem ihr aus den Minen entkommen seid, gelangt ihr auf einen schneebedeckten Weinberg mit mehreren Vogelscheuchen. Biegt bei der ersten Vogelscheuche direkt nach rechts ab und ihr lauft genau auf die nächste Wächterziege zu.

Fünfte Ziege: Diese befindet sich im Keller von Schloss Dimitrescu. In diesen gelangt ihr, nachdem ihr das Statuen-Rätsel gelöst habt. Nachdem ihr die Leiter hinuntergestiegen seid, steht die Wächterziege direkt vor euch.

Sechste Ziege: Nachdem ihr das Glocken-Rätsel gelöst habt, steigt ihr eine Leiter zum Dachboden empor. Wenn ihr oben angekommen seid, dreht euch direkt um 180 Grad und ihr schaut der Ziege direkt entgegen.

Siebte Ziege: Nachdem ihr Lady Dimitrescu besiegt habt und wieder frische Luft atmen könnt, lauft ihr zurück ins Dorf. Auf dem Weg gelangt ihr über eine Brücke mit Gegnern. Habt ihr die Brücke überquert, steigt auf der linken Seite die Treppe hinab und wendet euch dann direkt nach links. Geht einige Meter weiter geradeaus und ihr gelangt in einen kleinen, dunklen Raum. Darin befindet sich die nächste Wächterziege.

Achte Ziege: Geht im Dorf durch das große, blaue Tor mit dem Vorhängeschloss daran. Zwischen dem großen linken Gebäude und dem rechten Schuppen steht die nächste Wächterziege auf einem schneebedecken Wellblechdach.

Neunte Ziege: Geht links um die Kirche herum und öffnet das Tor mit dem Schlüssel. Die nächste Ziege befindet sich ganz in der rechten Ecke des Friedhofs neben der letzten Gruft. Ihr solltet den Sammelgegenstand bereits hören können.

Zehnte Ziege: Auf dem Weg zu Beneviento werdet ihr eine hölzerne Hängebrücke überqueren. Bleibt in der Mitte stehen und schaut auf die linke Seite. Auf einer weiteren Brücke, parallel zur euren, steht eine Wächterziege.

Elfte Ziege: Seid ihr bei dem Haus von Beneviento angekommen, geht noch nicht hinein, sondern umrundet das Gebäude auf der linken Seite und steigt einige Stufen zu einem Metallzaun hinab. Direkt dahinter steht die nächste Wächterzieger.

Zehnte Ziege: Seid ihr bei der ersten Windmühle auf der äußeren Plattform angekommen, umrundet diese bis zum Ende. Neben einige Baumstämmen findet ihr den Sammelgegenstand.

13. Ziege: Wenn Moreau um euch herumschwimmt, haltet nach einem hohen Pfahl im Wasser Ausschau. Auf der Spitze steht die Wächterziege.

14. Ziege: Nachdem ihr Moreau besiegt habt, geht an die Stelle zurück, an der ihr eine Weile zuvor in das Boot gestiegen seid. Nun ist das Wasser zurück gegangen und ihr könnt einen optionalen Abschnitt erreichen. Seid ihr durch die zerstörte Windmühle gegangen, dreht euch nach links zu der Wächterziege.

15. Ziege: Seid ihr bei Ottos Windmühle angekommen, sucht darunter nach einem Schrein. Dieser kann im Grund gar nicht übersehen werden und gleicht dem vom Dorfplatz. Darin steht die nächste Wächterziege.

16. Ziege: Nachdem ihr euch in der Festung durch zahlreiche Gegner gekämpft habt, gelangt ihr in ein riesiges, rundes Treppenhaus. Geht ganz bis nach unten, aber noch nicht in die angrenzende Höhle. Auf dem Geländer steht die Wächterziege.

17. Ziege: In dem Raum, in dem ihr beinahe von einem riesigen Ventilator zerfetzt worden seid, befindet sich die nächste Wächterziege. Nachdem ihr wieder auf euren Beinen gelandet seid, dreht euch herum und geht bis zum anderen Ende des Lüftungskanal auf den Zerkleinerungsschacht zu. Auf einer Schaufel liegt die Ziege.

18. Ziege: Diese Ziege kann ziemlich leicht übersehen werden, da sie sich auf einem Stahlträger auf der Außenseite des Aufzugs befindet, in dem auch der Händler sitzt. Das Geräusch ist jederzeit hörbar, aber man sieht sie nur in dem Moment, in dem man mit dem Aufzug nach oben fährt. Nehmt also den Aufzug von Etage B1 nach B3 und schaut während der Fahrt in die riesige Fabrik hinein. Wir raten euch dazu die Schrotflinte zu nutzen und den Schuss genau zu timen.

19. Ziege: Nach dem Kampf gegen den Kollegen mit dem Propeller an der Vorderseite gelangt ihr in einen großen Kontrollraum. Auf der anderen Seite des Raum befindet sich neben zwei Tonnen ein Lüftungsschacht, durch den ihr in eine kleine, versteckten Raum gelangt. Darin steht auf einer Tonne die vorletzte Wächterziege.

Ziege 20. Nachdem Chris dem Megamycete innerhalb einer Zwischensequenz den Sprengstoff verpasst hat, schaut euch in der Höhle genau um. In einer sehr dunklen Ecke befinden sich unzählige Stacheln. Im Hintergrund, nur sehr schwer zu erkennen, könnt ihr die letzte Wächterziege erahnen.

