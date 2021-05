Wenn ihr bei diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 angekommen seid, heißt das, dass ihr bereits zwei Masken für die Halle der Vier gefunden habt und zwei Töchter von Lady Dimitrescu nicht mehr unter uns weilen. Zum Glück. Im finalen Abschnitt zu Schloss Dimitrescu erklären wir euch, wie ihr die letzten zwei Masken findet, auf welche Weise das Rätsel mit den Glocken gelöst wird und wie ihr die mutierte Lady Dimitrescu für immer aus eurem Leben streicht.

Resident Evil 8 – Maske der Freude, Glockenrätsel (Lösung)

Nach eurem Sieg über eine der Töchter der Lady in der Bibliothek könnt ihr endlich den angrenzenden Raum untersuchen.

In der Halle der Freude könnt ihr die Maske der Freude an euch nehmen, die ihr von der Skulptur klaubt. Ihr könnt nun die Tür zum Flur im Süden, in Richtung Haupthalle, entriegeln, um euch bei zukünftigen Besuchen Weg zu sparen. Anschließend geht es weiter nach Westen, ins Atelier. Dort müsst ihr fünf Glocken zum läuten bringen, indem ihr diese entweder anschießt oder mit dem Messer schlagt. Ist eine Glocke aktiv, schwingt sie vor und zurück und hat eine Flamme über sich.

Glocke #1 : In Obergeschoss 1, rechts neben der Treppe, kann mit dem Messer geschlagen werden

: In Obergeschoss 1, rechts neben der Treppe, kann mit dem Messer geschlagen werden Glocke #2 : Schwingt an einem Pendel in dem Zahnwerk , welches an der Westwand ausgemacht werden kann, ihr müsst im richtigen Moment schießen, um die Glocke zu erwischen

: Schwingt an einem , welches an der Westwand ausgemacht werden kann, ihr müsst im richtigen Moment schießen, um die Glocke zu erwischen Glocke #3 : Eine kleine Glocke auf dem Schrank auf der Ostseite des Raums, muss mit einer Kugel getroffen werden

: Eine kleine Glocke auf dem Schrank auf der Ostseite des Raums, muss mit einer Kugel getroffen werden Glocke #4 : Befindet sich außerhalb des Raums , ihr könnt diese Glocke sehen, wenn ihr die Stufen emporsteigt und in Richtung Gemälde blickt, direkt darüber befindet sich ein Fenster und dahinter könnt ihr die Glocke ausmachen. Muss mit einer Kugel abgeschossen werden

: Befindet sich , ihr könnt diese Glocke sehen, wenn ihr die Stufen emporsteigt und in Richtung Gemälde blickt, direkt darüber befindet sich ein Fenster und dahinter könnt ihr die Glocke ausmachen. Muss mit einer Kugel abgeschossen werden Glocke #5: Versteckt im Kronleuchter. Ihr müsst den Leuchter vom höchsten Punkt der Treppe anschießen, um ihn leicht ins Schwimmen zu bringen und die Glocke zu erwischen

©Capcom

Resident Evil 8 – Dachboden und Schlossdach, F2 Rifle, Maske des Zorns (Lösung)

Habt ihr alle fünf Glocken in „Resident Evil 8“ zum Erklingen gebracht, schlüpft in den nun freigewordenen Geheimgang und folgt dem Verlauf dahinter bis auf den Dachboden. Hier findet ihr viele schöne Dinge, wie die Schatzkarte, die auf das Ehrengemach verweist, einen Dietrich, eine neue Notiz und vor allen Dingen die F2 Rifle, euer eigenes Scharfschützengewehr. Dies werdet ihr im nächsten Abschnitt benötigen, sofern ihr nicht gut darin seid, zu schleichen. Denn die fliegenden Biester da draußen sind sehr aggressiv und in einer ganzen Gruppe unterwegs.

Wächterziege #7 : Schaut, nachdem ihr die Leiter hinter dem Gemälde der Lady hochgeklettert seid, hinter euch, dort steht die Ziege auf einer Kiste

: Schaut, nachdem ihr die Leiter hinter dem hochgeklettert seid, hinter euch, dort steht die Ziege auf einer Kiste Dietrich : In der nordöstlichen Ecke des Dachbodens, davor liegt ein Untoter, der euch attackieren wird

: In der nordöstlichen Ecke des Dachbodens, davor liegt ein Untoter, der euch attackieren wird Schatzkarte (Wichtig) : Liegt auf einem kleinen Holztisch bei der Steinsäule. Verweist auf das Ehrengemach , das nur mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel betreten werden kann

: Liegt auf einem kleinen Holztisch bei der Steinsäule. Verweist auf das , das nur mit dem betreten werden kann Gerüchte um einen Dolch (Akte) : Liegt auf einem Holztisch, östlich der Tür, die nach Süden führt

: Liegt auf einem Holztisch, östlich der Tür, die nach Süden führt F2 Rifle (Waffe): Befindet sich am Ende des Gangs, kurz bevor ihr den Dachboden wieder verlasst

Auf dem Dach des Schlosses könnt ihr euch vorsichtig bewegen und solltet gegen einzelne Gegner, die vor euch auftauchen werden, die Pistole oder sogar das Messer verwenden. Entfernte Feinde, die am Dachrand oder auf Türmen sitzen, können nun mit dem F2 auf große Distanz mit einem Kopfschuss sofort erledigt werden. Ihr findet vor Ort einige Vasen, die sich zertrümmern lassen, außerdem klebt ein Kristallsplitter an der Ostseite des zentralen Turms.

Nun müsst ihr dem Verlauf des Dachs und der Treppen nach oben folgen und den Glockenturm betreten. Dort müsst ihr mit der Seilbahn interagieren, um den Turm des Zorns zu erreichen. Der Turm des Zorns und der Glockenturm gelten übrigens als ein Raum, wundert euch also nicht, wenn ihr auf der Ostseite alles abgeklappert habt und trotzdem noch Fundsachen fehlen. Das letzte Teil ist die Maske des Zorns, die ihr wie immer von der entsprechenden Skulptur nehmt.

Kristalliner Flügel (Schatz) : Wird von einem der geflügelten Gegner fallen gelassen

: Wird von einem der geflügelten Gegner fallen gelassen Kristallfragment (Schatz) : Befindet sich auf der östlichen Außenwand des Turms im Zentrum des Schlossdachs, muss herunter geschossen werden

: Befindet sich auf der östlichen Außenwand des Turms im Zentrum des Schlossdachs, muss herunter geschossen werden Maske des Zorns (Wichtig): Im Turm des Zorns, am Ende der Seilrutsche

©Capcom

Resident Evil 8 – Halle der Verzückung – So findet ihr die 4. Maske (Lösung)

Lasst nun die nahe Metallleiter durch Interaktion hinab und klettert hinunter, um wieder aufs Schlossdach zu gelangen. Nehmt dort den Aufzug, der euch ins Erdgeschoss zurück bringt, in die Nähe des Empfangsraums. Seid im Schloss nun besonders vorsichtig, da Lady Dimitrescus dort noch immer wütend umhergeht, schleichen und Abwarten ist also nicht die schlechteste Taktik. Nun gilt es, die vierte und damit letzte Maske zu finden, die Maske der Verzückung.

Diese befindet sich in der Halle der Verzückung, die ihr im ersten Obergeschoss des Schloss findet, südlich des Ankleidezimmers beziehungsweise des Weinzimmers. Am besten geht ihr erst ins Kaufmannszimmer im Erdgeschoss und speichert ab. Schleicht dann in die Haupthalle, ohne das die Lady euch bemerkt. Taucht die Tochter der Vampirmama auf, lauft so schnell ihr könnt nach Süden und öffnet dort mit dem Lady Dimitrescus Schlüssel die Tür zur nächsten Halle.

Silberring (Schatz) : Befindet sich in einer Kommodenschublade in der Halle der Verzückung , kann mit Blaues Auge kombiniert werden, dass ihr im Weinkeller , im Ehrengemach finden könnt

: Befindet sich in einer in der , kann mit kombiniert werden, dass ihr im , im Ehrengemach finden könnt Kristallfragment (Schatz) : Hängt an der Decke der Halle der Verzückung, muss herunter geschossen werden

: Hängt an der Decke der Halle der Verzückung, muss herunter geschossen werden Maske der Verzückung (Wertvoll): Muss für das Vorankommen in der Halle der Verzückung eingesammelt werden

©Capcom

Resident Evil 8 – Kampf gegen die dritte Tochter (Lösung)

Schnappt euch die Maske der Verzückung und kriecht dann durch den Durchgang im Kamin. Auf der anderen Seite wird euch recht schnell die letzte Tochter angreifen, um diese zu besiegen müsst ihr die folgenden Dinge tun: Schiebt das Regal an Südwand beiseite, schnappt euch dann eine der Rohrbomben vom Tisch gegenüber und sprengt damit die brüchige Wand weg, damit ihr der Vampirbraut Schaden zufügen könnt.

Jetzt braucht ihr nur noch auf Abstand bleiben und ein paar schöne Kopftreffer landen, dann ist der Spuk auch schon wieder ganz schnell vorbei. Schnappt euch noch den Dietrich, den kristallinen Körper, aber vor allen Dingen die Jagdtrophäe an der westlichen Wand. Untersucht diese genauer und interagiert mit der Befestigung auf der Rückseite, um den Tierschädel zu erhalten, den ihr benötigt, um den Raum wieder verlassen zu können.

Rohrbombe x2 (Waffe) : Liege auf dem Holztisch in der Ecke. Eine davon benötigt ihr, um die brüchige Wand zu zerstören

: Liege auf dem Holztisch in der Ecke. Eine davon benötigt ihr, um die brüchige Wand zu zerstören Dietrich : Liegt neben den besagten Rohrbomben auf dem Holztisch

: Liegt neben den besagten Rohrbomben auf dem Holztisch Kristalliner Körper (Schatz) : Hinterlässt der Vampir, nachdem ihr diesen getötet habt

: Hinterlässt der Vampir, nachdem ihr diesen getötet habt Jagdtrophäe (Wichtig) : Hängt an der Westwand in dem Raum, in welchem ihr den Vampir getötet habt, kann näher untersucht werden, um den Tierschädel zu erhalten

: Hängt an der Westwand in dem Raum, in welchem ihr den Vampir getötet habt, kann näher untersucht werden, um den Tierschädel zu erhalten Tierschädel (Wichtig): Erhaltet ihr, indem ihr euch die Rückseite der Jagdtrophäe näher anseht und mit der Halterung interagiert

©Capcom

Resident Evil 8 – Die Halle der Vier, Kampf gegen Lady Dimitrescu (Lösung)

Mit dem Tierschädel kehrt ihr in die Halle der Verzückung zurück und setzt den Kopf dort ein, wo zuvor die Maske der Verzückung gesteckt hat. So werden die Eisenstangen wieder eingefahren und ihr könnt den Raum verlassen. Kehrt nun in die Halle der Vier zurück, im Erdgeschoss des Schlosses, westlich der Haupthalle. Natürlich kann ein Besuch im Kaufmannszimmer, um den Fortschritt zu speichern, nicht schaden.

Achtet darauf, dass die Lady Dimitrescu euch nicht sieht und fügt die vier Engelsmasken in die vier Büsten ein. Unter jeder Büste steht ein Text, der euch verrät, welcher Kopf angebracht werden muss. Habt ihr alle platziert, müsst ihr einen Moment warten, bis die Tür entriegelt wurde. Schreitet danach hindurch und geht in den Turm der Andacht, ganz im Westen des Gebiets. Öffnet am Ende des Gangs den Sarkophag und schnappt euch den Dolch der Todesblumen, damit eine weitere Zwischensequenz getriggert wird.

Dolch der Todesblumen: Liegt im Sarkophag im Turm der Andacht, kann nicht behalten werden und geht direkt wieder verloren

Steht ihr der Lady in ihrer weniger hübschen Form gegenüber, verpasst dem Auswuchs auf dem Monstrum ein paar Treffer, da es sich hierbei um den eigentlichen Körper der Lady handelt. Duckt euch, wenn diese auf euch zugestürmt kommt, um unnötigen Schaden zu vermeiden. Lauft dann die Treppe empor und deckt euch oben mit Munition ein. Ihr müsst nun erst einmal auf drei verschiedene Dinge achten:

Aus der Deckung heraus feuern : Bewegt sich die Lady auf dem Boden, nutzt die kleinen überdachten Bereiche als Schutz, von hier aus könnt ihr gegebenenfalls sogar ein paar Treffer landen. Diese sollten immer gegen den weißen Auswuchs auf dem Monster gerichtet sein, da nur dieser Teil verletzt werden kann

: Bewegt sich die Lady auf dem Boden, nutzt die kleinen überdachten Bereiche als Schutz, von hier aus könnt ihr gegebenenfalls sogar ein paar Treffer landen. Diese sollten immer gegen den weißen Auswuchs auf dem Monster gerichtet sein, da nur dieser Teil verletzt werden kann Sniper : Befindet sich die Lady in der Luft, schießt aus sicherer Entfernung mit dem Scharfschützengewehr auf sie, bestenfalls auf den Kopf

: Befindet sich die Lady in der Luft, schießt aus sicherer Entfernung mit dem Scharfschützengewehr auf sie, bestenfalls auf den Kopf Insektenschwarm: Schickt die die Fliegen, verlasst eure Position und wechselt diese schnell, da das Ungeziefer kontinuierlich Schaden zufügen kann

©Capcom

In der zweiten Phase des Kampfes, nach einer kurzen Sequenz, flüchtet ihr die Treppen empor auf den Turm und wartet, bis Lady Dimitrescus euch angreift. Verpasst ihr Treffer, bestenfalls mit der Schrotflinte, und achtet darauf, nicht direkt vor dem Maul des Monsters zu stehen, sondern immer seitlich davon, da ihr sonst Schaden nehmen werdet. Nach wenigen Treffern ist die Gute auch schon hinüber und ihr erhaltet automatisch den Schatz Kristalline Lady.

Schnappt euch nun noch das Dreckige Gefäß und ihr könnt endlich wieder nach draußen. Damit endet dieser Teil von Resident Evil 8: Village und es geht automatisch mit dem Tagebucheintrag (Mittag), Turm der Andacht weiter.