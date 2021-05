Willkommen zum ersten Teil unseres Walkthroughs zu Resident Evil 8. In dieser Lösung nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch die ersten beiden Abschnitte des Spiels, also der Einleitung im Haus der Winters und den ersten Gehversuchen in dem verfluchten Dorf. In diesem Guide findet ihr Hilfe zu allen Einzelheiten des Spiels, jedem Rätsel, jedem Kampf und den wichtigsten Gegenständen, mit denen ihr interagieren und die ihr untersuchen könnt.

Resident Evil 8 – Einleitung (Lösung)

Euer Horrortrip in „Resident Evil 8: Village“ beginnt ruhig und besinnlich im Haus von Ethan Winters, der seine kleine Tochter Rose ins Bett bringen soll. Sobald ihr die Kontrolle über den Hauptcharakter habt, könnt ihr euch nach Herzenslust umsehen. Bereits jetzt gibt es viel zu entdecken, auch wenn die Gegenstände allesamt nicht relevant für die Handlung sind, habt ihr vielleicht Interesse an dem optionalen Wissen. In diesem Fall findet ihr nachfolgend eine Liste mit den Gegenständen, die ihr direkt zu Beginn des Spiels untersuchen könnt.

Die meisten Objekte könnt ihr ebenfalls untersuchen, nachdem ihr Rose zu Bett gebracht hat, das gilt jedoch nicht für die Gegenstände, die sich in der Küche und im Abstellraum dahinter befinden. Diese zwei Räume sind nicht mehr erreichbar, nachdem ihr eure Tochter schlafen gelegt habt. In unserer Lösung verraten wir euch, wo ihr die Gegenstände findet und ob es sich lohnt sie zu untersuchen. Außer den Objekten, die mit Akte betitelt wurden, könnt ihr alle anderen Gegenstände ignorieren.

Kühlschranknotiz (Akte) : Hängt an der Kühlschranktür in der Küche, kann nur untersucht werden, bevor ihr Rose zu Bett gebracht habt

: Hängt an der Kühlschranktür in der Küche, kann nur untersucht werden, bevor ihr Rose zu Bett gebracht habt Rose‘ Windeln : Liegen auf dem Wohnzimmertisch, direkt zu Beginn des Spiels

: Liegen auf dem Wohnzimmertisch, direkt zu Beginn des Spiels Babyphone : Liegt auf dem Wohnzimmertisch, direkt zu Beginn des Spiels

: Liegt auf dem Wohnzimmertisch, direkt zu Beginn des Spiels Fernbedienung : Liegt auf dem Fernsehtisch im Wohnzimmer, direkt zu Beginn des Spiels

: Liegt auf dem Fernsehtisch im Wohnzimmer, direkt zu Beginn des Spiels Familienfoto : Steht über dem Kamin im Esszimmer, direkt zu Beginn des Spiels

: Steht über dem Kamin im Esszimmer, direkt zu Beginn des Spiels Foto der Familie : Steht im Regal, rechts von dem Kamin im Esszimmer

: Steht im Regal, rechts von dem Kamin im Esszimmer Kinderbuch: Im Regal, links von dem Kamin im Esszimmer

Weinflaschen : Neben dem Esszimmertisch, angrenzend an das Wohnzimmer

: Neben dem Esszimmertisch, angrenzend an das Wohnzimmer Musik-CD : In der Schreibtischschublade im Esszimmer, unter dem Radio

: In der Schreibtischschublade im Esszimmer, unter dem Radio Milchflasche : In der Küche, links von der Spüle

: In der Küche, links von der Spüle Foto von Rose #1 : Hängt an der Kühlschranktür in der Küche

: Hängt an der Kühlschranktür in der Küche Babynahrung : Im Regal im Abstellraum, angrenzend an die Küche

: Im Regal im Abstellraum, angrenzend an die Küche Babywagen : Steht im Eingangsbereich, angrenzend an das Wohnzimmer

: Steht im Eingangsbereich, angrenzend an das Wohnzimmer Foto von Rose #2: Hängt an der Wand im Eingangsbereich, gegenüber der Kommode

Solltet ihr euch zur Genüge im Erdgeschoss umgesehen haben, bringt endlich eure Tochter ins Bett. Sucht dafür die Treppe im Eingangsbereich des Hauses auf, dieser grenzt an das Wohnzimmer und die Küche an und kann über diese beiden Räume erreicht werden. Im Obergeschoss angekommen gibt es natürlich auch wieder einige Objekte, die sich untersuchen lassen. Die Spieluhr im Flur und der Spielzeugaffe im Arbeitszimmer dienen sogar dazu, das Kind zu beruhigen, was jedoch keinen Einfluss auf die Handlung hat.

Übrigens, wenn ihr es schafft, den gelben Ball im Schlafzimmer in das angrenzende Arbeitszimmer zu schießen, bekommt ihr eine Trophäe.

Natürlich müsst ihr auch dieses Mal die Objekte nicht untersuchen und schon gar nicht mit Baby auf dem Arm. Die meisten Gegenstände lassen sich auch noch observieren, nachdem ihr Rose zu Bett gebracht habt. Solltet ihr euch ausreichend umgesehen haben, müsst ihr das Elternschlafzimmer aufsuchen, wo sich das Kinderbett von Rose befindet. Interagiert mit dem Bett, um eure Tochter abzulegen.

Zeitungsartikel (Akte) : In dem verstaubten Zimmer im Obergeschoss, auf einem Schreibtisch in der Zimmerecke

: In dem verstaubten Zimmer im Obergeschoss, auf einem Schreibtisch in der Zimmerecke Ethans Tagebuch (Akte) : Auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer, interagiert mit dem Laptop

: Auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer, interagiert mit dem Laptop Medizin : Im Badezimmer im Obergeschoss, rechts von der Treppe

: Im Badezimmer im Obergeschoss, rechts von der Treppe Spieluhr : Im Flur im Obergeschoss, in der Ecke links der Treppe

: Im Flur im Obergeschoss, in der Ecke links der Treppe Football-Wackelkopf: Auf der Vitrine im Obergeschoss, direkt neben dem verstaubten Zimmer

Bücher #1 : In dem verstaubten Zimmer im Obergeschoss, im Regal links von dem Doppelbett

: In dem verstaubten Zimmer im Obergeschoss, im Regal links von dem Doppelbett Rose‘ Kleidung : Auf einem Hocker im Elternschlafzimmer

: Auf einem Hocker im Elternschlafzimmer Bücher #2 : Im Regal im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer

: Im Regal im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer Spielzeugaffe : Auf dem Stuhl im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer

: Auf dem Stuhl im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer Ergebnis der ärztlichen Untersuchung (Akte): In der Kommodenschublade im Arbeitszimmer, rechts vom Laptop

Nun habt ihr Zeit, entweder noch weitere Objekte zu untersuchen, oder direkt zu Mia zurückzukehren, die sich nach wie vor in der Küche befindet. Sobald ihr die Küche betretet, könnt ihr euch nicht mehr weiter im Haus umsehen, da eine Zwischensequenz eingeleitet wird, an deren Ende es direkt mit dem nächsten Abschnitt des Spiels weitergeht. Den Akteneintrag Kühlschranknotiz solltet ihr euch also bestenfalls besorgen, bevor ihr Rose ins Bett gebracht habt. Damit endet die Einleitung von Resident Evil 8: Village und das richtige Abenteuer beginnt.

Resident Evil 8 – 9.2. (Dämmerung), irgendwo im Wald (Lösung)

Nach der ersten Zwischensequenz und der Entführung seiner Tochter findet sich Ethan im Wald wieder, neben dem verunglückten Gefangenentransporter. Folgt einfach dem Pfad nach Norden und schlüpft unter dem Stacheldrahtzaun hindurch, indem ihr die angezeigte Taste drückt. Folgt nun einfach dem Pfad weiter durch den Wald und genießt die Atmosphäre, viel mehr könnt ihr kaum tun. Solltet ihr Probleme haben, den Weg zu finden, ruft die Karte auf und verschafft euch einen Überblick.

Einsatzbefehl (Akte) : Neben der Leiche am Startpunkt

: Neben der Leiche am Startpunkt Handy: Neben der Leiche am Startpunkt

Euer Weg führt euch schlussendlich über eine kleine Holzbrücke. Auf der anderen Seite findet ihr einen unbegehbaren Schweinestall und eine Hütte, deren Eingangstür sich öffnen lässt. Folgt einfach der Blutspur ins Innere. Durchquert den Bereich, in dem es herzlich wenig zu finden gibt, und sucht das Kellergeschoss auf, indem ihr einfach weiterhin dem Blut auf dem Boden folgt. In dieser Hinsicht bleibt „Resident Evil 8“ der Spielreihe treu.

Habt ihr den Kellerbereich gefunden, müsst ihr nichts weiter tun, als dem Verlauf des Gangs zu folgen, bis ihr einen Schrank mit blutigen Abdrücken erreicht. Interagiert damit. Habt ihr dies getan, und ihr versucht wieder zurückzugehen, wird es über euch beben, was für euch das Zeichen darstellt, ins Obergeschoss zurückzukehren. Wie ihr nun sehen werdet, gibt es auf der Südseite einen neuen Durchgang, den ihr schließlich nutzen könnt, um euren Weg fortzusetzen.

RE8: Im Westteil des Dorfs

Habt ihr die Hütte wieder verlassen, folgt dem Pfad nach Westen, springt über den kleinen Holzzaun und lauft so lange weiter, bis ihr den Punkt erreicht, von dem aus das Schloss gesehen werden kann. Euer Weg führt euch nun den Abhang hinunter, in den Westteil des Dorfs. Hier gibt es zwar ein paar Anlaufstellen, doch interagieren könnt ihr zu diesem frühen Zeitpunkt lediglich mit dem Spielzeugaffen und der bringt euch nicht sonderlich viel. Folgt also einfach dem Pfad nach Nord/Nordwest.

Im Westteil des Dorfes in „Resident Evil 8“ könnt ihr unterschiedliche Verbrauchsgegenstände wie Munition und Kräuter finden. Die Zahl dieser Objekte richtet sich jedoch nach eurem gewählten Schwierigkeitsgrad und kann daher variieren.

Betretet dort das einzig zugängliche Gebäude und schnappt euch nach wenigen Metern im Inneren das Messer, das in einem Holzregal steckt. Nun ist es euch auch möglich, die Holzkisten zu zerstören. Probiert es gleich an der Kiste direkt hinter der Eingangstür aus und ihr erhaltet eure erste Erste-Hilfe-Arznei. Um die Story nun voranzutreiben müsst ihr das letzte Zimmer durchqueren und mit dem karierten Vorhang interagieren. Dadurch wird die nächste Zwischensequenz getriggert.

Am Ende der Ereignisse findet ihr euch im Keller des Gebäudes wieder, umringt von Leichen. Doch zumindest habt ihr jetzt eine Pistole. Untersucht die Leiche, die sich unweit eurer Position befindet, um das nächste Ereignis auszulösen. Ihr werdet von einer unbekannten Kreatur gebissen und aus dem Gebäude herausgeschleudert, anschließend müsst ihr gegen das Wesen kämpfen. Bedenkt dabei drei Dinge: Bleibt ruhig, zielt immer auf den Kopf und drückt die Taste zum Abwehren, wenn das Biest zum Angriff ansetzt.

Ihr könnt euren Gegner auch mit dem Messer erledigen, da dies einige Treffer erfordert, empfiehlt sich diese Taktik jedoch nur für solche unter euch, die bereits ein gutes Gespür für die Kämpfe in „Resident Evil 8“ haben. Außerdem sollte diese Vorgehensweise auf den höheren Schwierigkeitsgraden vermieden werden.

Messer (Waffe) : Sucht das Gebäude am Ende des westlichen Pfads auf. Das Messer steckt in einem kleinen Holzregal.

: Sucht das Gebäude am Ende des westlichen Pfads auf. Das Messer steckt in einem kleinen Holzregal. Lemi (Waffe) : Diese Pistole erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr mit dem karierten Vorhang in dem westlichen Gebäude interagiert habt

: Diese Pistole erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr mit dem karierten Vorhang in dem westlichen Gebäude interagiert habt Vogelkäfig: Hängt im Stall der ersten Hütte auf der östlichen Seite, benötigt eine Waffe, um herunter geschossen werden zu können. Ihr müsst also noch einmal hierhin zurückkehren

Außerdem gibt es in diesem Gebiet, auf der Ostseite, noch hinter dem Stall, eine Werkstatt. Das Gebiet kann aber nur betreten werden, wenn ihr eine Schusswaffe oder ein Messer euer eigen nennt, da das Gelände durch ein Tor geschützt ist, dessen Vorhängeschloss zerstört werden muss. Ihr könnt nach dem Tod von Lady Dimitrescu hierher zurückkehren, um weitere Gegenstände zu finden. Die Wichtigsten neben den allgemeinen Materialien haben wir wie folgt aufgelistet:

M1911 (Waffe) : In dem kleinen Schrank versteckt, der mit einem Zahlenschloss gesichert wurde. Die Kombination lautet 070408 .

: In dem kleinen Schrank versteckt, der mit einem Zahlenschloss gesichert wurde. Die Kombination lautet . Wagenheberkurbel (Wichtig) : Liegt neben der Pistole im Metallschrank

: Liegt neben der Pistole im Metallschrank Fotografie: Auf dem Holztisch in dem nördlichen Haus

RE8: Im Ostteil des Dorfs

Habt ihr euren ersten Sieg in „Resident Evil 8“ davongetragen, gilt es den Bolzenschneider zu finden, mit dem ihr schwere Ketten durchtrennen könnt. Kehrt dafür in das Gebäude zurück und sucht in dem kleinen Abstellraum, in welchem sich der alte Mann versteckt hatte, nach diesem Werkzeug. In dem angrenzenden Gebäude im Osten gibt es weitere Objekte zum Herstellen, bedenkt jedoch, dass diese nicht auf jedem Schwierigkeitsgrad zur Verfügung stehen. Öffnet nun das Tor zum Ostteil des Dorfs.

Im Ostteil des Dorfes können wieder reichlich Verbrauchsgegenstände gefunden werden, doch die Anzahl der Objekte richtet sich nach dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Achtet auf die Anzeige auf der Karte, um zu erfahren, ob ihr alle Gegenstände in einem Gebäude gefunden habt oder nicht.

Bolzenschneider (Wichtig): Habt ihr euren ersten Kill absolviert, kehrt in das Gebäude zurück und sucht in dem Abstellraum, in welchem sich der alte Mann versteckt hatte, nach diesem Werkzeug

Habt ihr den Ostteil erreicht, betretet das Gebäude direkt voraus. Mehr gibt es in dem Gebiet zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht zu entdecken und der Zaun hinter dem Haus ist von der anderen Seite versperrt. Denkt daran, die Tür mit dem Schrank zu versperren, da euch dies in wenigen Momenten einen Vorteil verschaffen wird. Habt ihr nämlich die beiden Gegenstände im Dachgeschoss an euch genommen, greifen die nächsten Gegner eure Position an.

Schnappt euch im Inneren, hinter dem Radio, die Pistolenmunition und folgt dann den Treppenstufen nach oben. Dort schnappt ihr euch sowohl die Pistolenmunition als auch die Chemikalienflasche, in beiden Fällen wird eine kleine Aktion getriggert. Anschließend greifen Gegner eure Postion an, zwei an der Vordertür, einer durch das Fenster im hinteren Bereich und einer kommt nach einer Weile oben rein.

Die schnellste Vorgehensweise ist hier, die beiden Gegner am Eingangsbereich so flott wie möglich mit gezielten Kopfschüssen zu erledigen (oder gleich auf das explosive Fass zu schießen) und dann den Gegner beim hinteren Fenster ins Visier zu nehmen. Immer mit einem aufmerksamen Blick über die Schulter, da der vierte Feind jederzeit auftauchen kann. Erledigt die beiden nacheinander und ihr habt erst einmal wieder Ruhe. Kehrt nun zu dem Radio zurück und hört euch die Nachricht der Überlebenden an.

Angriff der Lykaner (Lösung)

Achtung: Den nächsten Kampf in „Resident Evil 8: Village“ könnt ihr nicht gewinnen, verschwendet also keine Munition und Heilgegenstände.

Nach dem Angriff müsst ihr versuchen, das Gebäude im Westen zu erreichen, wo weitere Gegner auf euch warten. Wir empfehlen euch, diese Feinde erst einmal zu ignorieren und in das Gebäude selbst zu laufen, wo ihr den Eingang mit einem Schrank versperren könnt. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr im ersten Zimmer die M1897 findet, eine Vorderschaftrepetierflinte. Benutzen solltet ihr diese Waffe aber noch nicht, rennt stattdessen nach draußen und kämpft dort euren aussichtslosen Kampf. Habt ihr verloren, folgt eine Zwischensequenz.

Auch in dem Haus, in welchem die Schrotflinte gefunden werden konnte, liegen einige Gegenstände herum. Hier findet ihr wieder Kräuter, Pistolenmunition, rostige Reste und mehr. Die Fundsachen richten sich wie immer nach dem ausgewählten Schwierigkeitsgrad.

M1897 (Waffe) : Findet ihr in dem zweistöckigen Gebäude im westlichen Bereich von Ostteil. Liegt im ersten Raum auf dem Tisch

: Findet ihr in dem zweistöckigen Gebäude im westlichen Bereich von Ostteil. Liegt im ersten Raum auf dem Tisch Kristalliner Schädel (Schätze): Kann von einer der Kreaturen geplündert werden, die euch während der zweiten Welle angreifen

Habt ihr den Angriff der Lykaner überlebt, werdet ihr die alte Hexe sehen, die möchte, dass ihr ihr nach Norden folgt. Ihr könnt euch natürlich zuvor noch weiter in dem Dorf umsehen. So solltet ihr zum Beispiel das Farmhaus nördlich von dem Gebäude untersuchen, in welchem ihr die M1897 gefunden habt, da dort in der Regel weitere nützliche Verbrauchsgüter für euch bereit liegen. Habt ihr alles erledigt, folgt der Hexe nach Norden und es geht in „Resident Evil 8: Village“ mit dem nächsten Tagebucheintrag weiter: 9.2. (früher Morgen), Dorfanger.