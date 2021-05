Resident Evil 8 – Heisenbergs Fabrik, Abschnitt 2 – Heisenbergs Schlüssel, Kugellabyrinth, Sturm-Soldat – Lösung 12

Nachdem es euch in Heisenbergs Fabrik gelungen ist, die ersten beiden Kokillen zu finden und den Notstromgenerator anzuwerfen, gilt es nun, die Flucht fortzusetzen. In diesem Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 verraten wir euch, wie ihr Heisenbergs Schlüssel herstellt, wo ihr die Kugel für das Kugellabyrinth findet und wie ihr sowohl den experimentellen Sturm-Soldaten als auch Heisenberg für immer vom Antlitz der Welt fegt.

Resident Evil 8 – Flucht aus der Fabrik, der Zerkleinerungsschacht (Lösung)

Sobald ihr den südlichsten Punkt dieser Ebene erreicht habt, könnt ihr mit dem Schaltpult interagieren und dadurch den Weg zu Dukes Laden frei machen. Anschließend müsst ihr nur noch dem Weg folgen, bis ihr durch das große Rohr in der Mine gelandet seid. Auch wenn es hier Untote gibt, die ziemlich viel einstecken können, solltet ihr den optionalen Gang nach Süd/Südwest erkunden, da ihr dort Rohrbomben finden könnt.

Die Untoten in der letzten Kammer könnt ihr in den Gang locken und nacheinander mit Kopfschüssen erledigen. Im Raum mit den großen Bohrern sucht ihr nun den Lüftungsschacht am südlichen Punkt auf und quetscht euch da rein. Die Mauer, die ihr im nächsten Gang weg sprengen könnt, führt zu einer Ansammlung von Kristallen und damit zu diversen Schätzen, die auf jeden Fall eine einzelne Rohrbombe wert sind.

Dietrich : In der Ausgrabungshöhle im Süden von UG3M, liegt in einem Schrank

: In der Ausgrabungshöhle im Süden von UG3M, liegt in einem Schrank Vogelkäfig : Hängt im Tunnel an der Decke, kurz vor der großen Kammer im Südosten

: Hängt im Tunnel an der Decke, kurz vor der großen Kammer im Südosten Kristallfragment (Schatz) : Liegt direkt an einem der Bohrköpfe auf dem Boden

: Liegt direkt an einem der Bohrköpfe auf dem Boden Großer Kristall (Schatz): Liegt ebenfalls zu Füßen eines der großen Bohrköpfe

Die beiden schwer gepanzerten Experimente mit den Bohrarmen, die auftauchen werden, sobald ihr versucht im Zerkleinerungsschacht nach oben zu gelangen, könnt ihr dorthin zurück locken, wo ihr hergekommen seid. Mit einer Kombination aus Minen und Treffern auf die Schwachstelle mit dem Sniper-Gewehr, sind sie ganz gut klein zu bekommen. Ihr könnt am Anfang des Tunnels die Leiter empor klettern und seid damit außer Reichweite der beiden Gegner.

Egal wie ihr es letztendlich anstellt, ihr müsst so oder so alle vier Kontrolllampen an dem Superzerkleinerer zerschießen, drei in düsenartigen Trichtern am äußeren Rand und eine in der Mitte (kann nur von einer der unteren Ebenen getroffen werden). Habt ihr alle erwischt, kommt die Apparatur zum Stehen und ihr könnt nach oben klettern. Oben angekommen findet ihr einige nützliche Gegenstände, die ihr auf jeden Fall aufsammeln solltet.

Großes Kristallines Herz (Schatz) : Erhaltet ihr von den toten Körpern der beiden Bohrer

: Erhaltet ihr von den toten Körpern der beiden Bohrer Karte der Fabrik (obere Bereiche) : Liegt oberhalb des Superzerkleineres, in dem kleinen Zwischenraum zwischen den beiden Treppen

: Liegt oberhalb des Superzerkleineres, in dem kleinen Zwischenraum zwischen den beiden Treppen Entwicklungsnotiz 2 (Akte): Direkt neben der Karte der Fabrik (obere Bereiche)

©Capcom

Resident Evil 8 – Heisenbergs Schlüssel, Kugel-Kokille (Lösung)

Oberhalb der ersten Treppe könnt ihr an der Wand einen kleinen Wagen wegschieben und in den Lüftungsschacht dahinter kriechen. Am anderen Ende werdet ihr dafür mit der Kugel-Kokille belohnt, die in einem schwarzen Koffer auf euch wartet. Solltet ihr nun weitergehen, seid gewarnt, sobald ihr einen gewissen Punkt erreicht habt, wird Ethan von einem riesigen Propeller angezogen. Ihr habt dann nur einen kurzen Moment Zeit, die rote Schalteinheit in der Mitte des Propellers zu treffen, um nicht zu sterben. Bereitet euch darauf vor.

Sobald der Propeller ausgeschaltet ist, könnt ihr euch diesem nähern und dahinter auf die gelben Rohre klettern, die rechts um den Abgrund herum führen. So erreicht ihr die gelbe Leiter und könnt in den angrenzenden Raum vordringen. Fahrt nun mit dem Fahrstuhl nach oben, hört euch mal wieder das Geplapper von Heisenberg an und folgt in UG1 angekommen einfach dem Verlauf des Wegs, um dem Frachtraum etwas näher zu kommen.

Wächterziege #17 : Habt ihr den großen Propeller ausgeschaltet, dreht euch um und lauft bis an den Rand. Hier steht ebenfalls eine Ziege, durch die Farben der Umgebung gut getarnt, schaut also genau hin

: Habt ihr den großen Propeller ausgeschaltet, dreht euch um und lauft bis an den Rand. Hier steht ebenfalls eine Ziege, durch die Farben der Umgebung gut getarnt, schaut also genau hin Kugel-Kokille (Wichtig) : Schiebt oberhalb des Zerkleinerers den Wagen weg und sucht den Raum am anderen Ende des Lüftungsschachtes auf

: Schiebt oberhalb des Zerkleinerers den Wagen weg und sucht den Raum am anderen Ende des Lüftungsschachtes auf Gelbquarz (Schatz) : Hängt an der linken Seite des zerstörten Übergangs, wenn ihr von Norden aus darauf blickt. Muss herunter geschossen werden

: Hängt an der linken Seite des zerstörten Übergangs, wenn ihr von Norden aus darauf blickt. Muss herunter geschossen werden Schlüssel-Kokille (Wichtig) : Benötigt ihr, um aus der Fabrik flüchten zu können. Befindet sich in einem schwarzen Koffer im südlichen Raum von UG1 , kurz nachdem Heisenberg sich bei euch gemeldet hat

: Benötigt ihr, um aus der Fabrik flüchten zu können. Befindet sich in einem schwarzen Koffer , kurz nachdem Heisenberg sich bei euch gemeldet hat Vogelkäfig : Hängt über dem Schreibtisch in dem Raum, in welchem ihr die letzte Kokille gefunden habt, enthält Munition

: Hängt über dem Schreibtisch in dem Raum, in welchem ihr die letzte Kokille gefunden habt, enthält Munition Schreibmaschine (Speicherpunkt): In Dukes Geschäft, in dem Lastenaufzug

Habt ihr die Schlüssel-Kokille gefunden und lauft den Weg etwas weiter, findet ihr erneut eine Stelle, wo ihr mit einem Bedienfeld interagieren und mit dem Lastenaufzug Duke auf den Plan rufen könnt. Deckt euch hier noch einmal mit allem Nötigen ein und nutzt die Möglichkeit zu speichern, um den bisherigen Fortschritt nicht zu verlieren. Mit dem Fahrstuhl könnt ihr auch in die anderen Ebenen fahren, schließlich müsst ihr ja noch den Schlüssel schmieden, um weiterzukommen.

Reist nun also eine Ebene tiefer und folgt dann den Gängen und Fluren zurück in die Gießerei. Erwartet natürlich neue Gegner auf dem Weg, schließlich sollt ihr es ja nicht zu leicht haben. Nutzt dann die Schmiede-Apparatur, um Heisenbergs Schlüssel herzustellen und, sofern ihr nicht vergessen habt die Kugel-Kokille aufzusammeln, auch die Kugel. Die Kugel (Eisernes Pferd) benötigt ihr natürlich wieder, um das nächste Kugellabyrinth spielen zu können. Mit dem Schlüssel hingegen könnt ihr endlich die Türen in der Fabrik öffnen.

©Capcom

Resident Evil 8 – Heisenbergs Unterschlupf (Lösung)

Lauft nun zu Heisenbergs Unterschlupf, den ihr mit dem neuen Schlüssel aufschließen könnt. Ihr könnt die Zombies darin bereits vor dem Entriegeln der Tür töten, indem ihr sie durch die Gitterstäbe links der Tür attackiert. Bekommt ihr nicht alle klein, bevor diese die Tür erreichen, werden sie sich dort sammeln und sind unerreichbar. Legt in dem Fall eine Mine vor die Tür, öffnet diese und geht einfach einen Schritt zur Seite.

Mechanisches Teil (Welle) : Der zweite Teil der beiden Schätze, die kombiniert werden können. Liegt in einem schwarzen Koffer in Heisenbergs Unterschlupf. Der erste Teil liegt hinter der brüchigen Wand beim Notstromgenerator

: Der zweite Teil der beiden Schätze, die kombiniert werden können. Liegt in einem schwarzen Koffer in Heisenbergs Unterschlupf. Der erste Teil liegt hinter der brüchigen Wand beim Notstromgenerator Wächterziege #18: Sobald ihr den Lastenaufzug, in welchem sich Dukes Geschäft befindet, auf andere Ebenen fahren könnt, fahrt damit von B1 nach B3 und schaut in die Richtung, in welche die Türen für B1 und B3 öffnen. Während der Fahrt könnt ihr die Ziege ungefähr auf Ebene B2 ausmachen, auf einem der Stahlträger. Ihr habt nur einen kurzen Moment, um sie zu treffen, seid also aufmerksam

Resident Evil 8 – Sturm-Prototyp besiegen (Lösung)

Nun müsst ihr zum Duke zurückkehren und mit dem Fahrstuhl wieder zu der Tür mit dem Pferdesymbol. Rechnet unterwegs mit weiteren schwer gepanzerten Feinden. Wie immer reißt ihr ihnen die Verkleidung mit Sprengwaffen vom Körper und malträtiert dann die Schwachstelle mit durchschlagskräftiger Munition.

Wenn ihr nun die Tür mit dem Pferdesymbol auf Ebene UG1 geöffnet habt, sucht den Raum im Norden auf und deckt euch dort mit Munition ein. Schnappt euch bei Bedarf außerdem die Akte Sturm, bevor ihr euch in den Kampf mit dem Prototypen macht, den Heisenberg euch bereits angekündigt hat. Sobald ihr den nächsten Raum am Ende des Gangs erreicht, kommt es zum Kampf gegen den Propeller-Mann.

Perfektes Kristallines Herz (Schatz) : Wird von den schwer gepanzerten Feinden fallen gelassen

: Wird von den schwer gepanzerten Feinden fallen gelassen Sturm (Akte): Liegt in dem kleinen Raum hinter der Tür mit dem Pferdesymbol

Beim Kampf gegen den Sturm-Prototypen müsst ihr nur wenig beachten. Er wird ständig auf euch zustürmen und dabei gegen eine Wand rennen. Die Trennwände im Raum werden dabei zerstört, die Tragenden nicht. Von vorne könnt ihr ihm keinen Schaden zufügen, lasst ihn daher auf euch zustürmen und weicht rechtzeitig aus. Trifft er die Wand, wird er kurz bewegungsunfähig sein und ihr könnt die rot leuchtende Schwachstelle an seinem Rücken treffen.

Macht der Gegner längere Anstalten loszustürmen, wird seine Folgeattacke deutlich schneller sein als sonst, weicht also etwas früher aus. Wiederholt das einige Male und der Prototyp wird überhitzen. Dies kann mehrfach in dem Kampf vorkommen. Der überhitzte Prototyp stürmt teilweise wahllos umher, daher solltet ihr selbst ebenfalls in Bewegung bleiben. Seine Schwachstelle könnt ihr natürlich weiterhin ausnutzen. Statt dem schnellen Sturmangriff verbrennt er nun jedoch das Ziel vor sich und die Flammen bleiben länger bestehen.

Unzerstörbar : Von vorne könnt ihr keinen Schaden am Prototypen anrichten

: Von vorne könnt ihr keinen Schaden am Prototypen anrichten Schwachstelle : Der rote Punkt auf seinem Rücken ist die einzige Stelle, an der ihr ihn verletzen könnt

: Der rote Punkt auf seinem Rücken ist die einzige Stelle, an der ihr ihn verletzen könnt Sturmattacke : Propeller-Mann stürmt immer auf euch zu, lässt er sich beim anvisieren mehr Zeit, ist die Attacke schneller

: Propeller-Mann stürmt immer auf euch zu, lässt er sich beim anvisieren mehr Zeit, ist die Attacke schneller Überhitzung : Dauert das Gefecht lange an, überhitzt der Prototyp und dreht frei. Er greift dann unkontrolliert an und verbrennt das Gebiet

: Dauert das Gefecht lange an, überhitzt der Prototyp und dreht frei. Er greift dann unkontrolliert an und verbrennt das Gebiet Deckung: Die großen Metallkonstruktionen in den ecken können als Deckung vor den Angriffen dienen, kommt ihr nicht rechtzeitig wieder raus, werden sie aber auch schnell zu Todesfallen

©Capcom

Resident Evil 8 – Aus der Fabrik entkommen, Abwasserkanal (Lösung)

Vergesst nicht die Überreste des Propeller-Manns mitzunehmen und geht dann weiter zum Frachtraum. In dem Kontrollraum davor findet ihr den Schatz Zigarre und die Akte Heisenbergs Tagebuch. Sammelt die beiden Objekte und alle anderen Gegenstände ein, bevor ihr euren Weg fortsetzt. Außerdem könnt ihr bei der Ostseite in den Lüftungsschacht kriechen, auf der anderen Seite findet ihr eine Wächterziege und etwas Munition.

Zigarre (Schatz) : Im Kontrollraum nach dem Kampf gegen den Prototypen

: Im Kontrollraum nach dem Kampf gegen den Prototypen Heisenbergs Tagebuch (Akte) : Im Kontrollraum nach dem Kampf gegen den Propeller-Mann

: Im Kontrollraum nach dem Kampf gegen den Propeller-Mann Wächterziege #19: kriecht durch den Lüftungsschacht an der Ostseite des Kontrollraums

Sobald ihr alle Räume zur Zufriedenheit abgesucht habt, folgt ihr dem Weg durch den Frachtraum und kehrt dahin zurück, wo euer Abenteuer in der Fabrik begonnen hat. Wollt ihr den Ort jedoch verlassen, greift Heisenberg euch an und ihr landet ganz schnell im Abwasserkanal, wo ihr euch erneut einen Weg nach draußen bahnen müsst. Die Flucht wird schnell von einer weiteren Sequenz unterbrochen, an deren Ende ihr euch auf dem Schrottplatz frei bewegen könnt.

Schreibmaschine (Speicherpunkt) : Beim ausgeschlachteten Panzer, neben dem Laptop

: Beim ausgeschlachteten Panzer, neben dem Laptop Chris‘ Computer (Akte): Neben der Schreibmaschine

©Capcom

Resident Evil 8 – Heisenberg besiegen (Lösung)

Steigt in das Kampfgefährt und fahrt damit in den Lastenaufzug direkt voraus, um die Fabrik endlich zu verlassen. Draußen angekommen kommt es endlich zum Endkampf gegen Heisenberg, dem ihr in eurem kleinen Gefährt nun auch gewachsen seid. Ihr könnt das Maschinengewehr abfeuern und mit der Säge blocken, außerdem könnt ihr eine Rakete abfeuern, die jedoch Zeit zum Nachladen braucht. Der Kampf selbst ist im Grunde nicht sonderlich schwer.

Nutzt die Kettensäge: Blockt Angriffe, sobald euch Heisenberg zu nah kommt, ihr könnt auch beim Blocken noch mit dem Maschinengewehr angreifen, seid also nicht zu zimperlich mit der Kettensäge

Schwachstellen ausnutzen: Heisenberg hat in der ersten Phase des Kampfes drei leuchtende Schwachstellen, an denen ihr viel Schaden anrichten könnt. Nehmt diese unter Dauerfeuer, um die nächste Phase des kampfes auszulösen

Raketen clever nutzen: Mit Raketen könnt ihr Heisenberg in die Knie zwingen, was euch zeit verschafft, ihm noch mehr Patronen um die Ohren zu hauen. Aber sie halten den Boss auch davon ab, selbst mächtige Attacken vom Stapel zu lassen. Setzt Heisenberg zu einem größeren Angriff an, verpasst ihm Raketen, um seine Aktion zu unterbinden

Phase 2 einläuten: Habt ihr Heisenberg genügend Schaden zugefügt, werden sich die Ereignisse verselbstständigen. Wartet, bis der Boss euer Gefährt anhebt und schießt ihm dann eine Rakete ins Gesicht, um Phase 2 des Bosskampfes zu beginnen

Habt ihr ihm mit dem Gefährt ausreichend Schaden zugefügt, wird Heisenberg euch heranziehen und ihr müsst ihm eine Rakete ins Gesicht schießen. Danach geht es ohne Wagen weiter. Nutzt die Metallwände als Deckung und bleibt stets auf großem Abstand zum Boss. Schießt ihm mit Granaten oder dem Sniper-Gewehr ins Gesicht, um ihm weiterhin Schaden zuzufügen. Sobald euch der Boss wieder einsaugen will, habt ihr den Kampf automatisch gewonnen.

David gegen Goliath: Bleibt immer auf Abstand und lauft schnell viele Meter weiter, sobald Heisenberg dabei ist aufzuholen. Kommt er euch zu nahe, verursachte der Boss sehr viel Schaden

Immer ins Gesicht: Das Gesicht an der Front des monströsen Konstrukts ist Heisenbergs Schwachstelle. Schießt dort mit durchschlagkräftiger Munition drauf

©Capcom

Zur Belohnung erhaltet ihr den Kristallinen Heisenberg und dieser Teil von „Resient Evil 8: Village“ findet mit einer längeren Sequenz zu einem Ende. Und auch wenn es wie das Ende für Ethan wirkt, geht die Reise von weiter. Im nächsten Teil unserer Lösung zu Resident Evil 8 verraten wir euch, wie ihr den Abschnitt mit Chris hinter euch bringt und wie ihr Miranda besiegt.