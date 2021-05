Die „Resident Evil“-Ableger stellen für Trophäen-Jäger auf der PS4 und PS5 eine gute Mischung aus Knüppelhart und gut machbar. Resident Evil Village bildet da keine Ausnahme. Während ihr euch in „Resident Evil 7“ durch den höchsten Schwierigkeitsgrad Irrenhaus schießen oder den Storymodus auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad in unter 4 Stunden beenden musstet, legt Capcom bei „Resident Evil 8“ allerdings noch eine Schippe obendrauf.

Hier findet ihr die komplette Trophäenliste mit allen Achievements zu „Resident Evil 8“ samt Tipps und Tricks.

Resident Evil 8: Die komplette Trophäenliste zu RE Village

Insgesamt gibt es in „Resident Evil 8“ 50 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen und die Platin-Trophy freizuschalten. Die Aufteilung der PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

3x Gold

6x Silber

40x Bronze

Wie schwer ist Resident Evil 8–Platin? Die Trophäen in „Resident Evil 8“ sind vom Schwierigkeitsgrad sehr gut mit denen in Resident Evil 7 zu vergleichen. Möchtet ihr die Platin-Trophäe ergattern, dann müsst ihr zwangsläufig die Gold-Trophäe „Bester Vater des Universums“ freischalten. Diese erhaltet ihr aber nur dann, wenn ihr das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad „Dorf der Schatten“ abschließt. Für Vorbesteller von „Resident Evil 8“ ist diese Stufe bereits von Anfang an freigeschaltet. Andernfalls muss der Survival-Shooter erst einmal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt werden. Wir würden aber eh dazu raten, dass ihr euch erst einmal auf einer einfacheren Stufe mit dem Spiel und dem generellen Gameplay vertraut macht.

Ebenfalls eine große Hürde dürfte die Herausforderung „Flotter Papa“ darstellen. Für diese Silber-Trophäe müsst ihr den Storymodus von „Resident Evil 8“ innerhalb von 3 Stunden abschließen. Habt ihr das geschafft, wartet zudem der Modus „Die Söldner“. Hier erwartet das Spiel von euch, dass ihr alle Level mindestens mit Rang S abschließt.

Weiterhin müsst ihr sämtliche Collectibles in „Resident Evil 8“ sammeln. Dazu gehören alle 20 Wächterziegen, die zum Teil ziemlich gut versteckt sind, sowie 47 Akten. Hinzu kommt, dass alle Waffen im Storymodus mit all ihren Spezialteilzubehörteilen ausgerüstet werden möchten. Und hierbei handelt es sich nur um einen Bruchteil aller Trophies, die von euch freigeschaltet werden möchten.

Resident Evil 8: Die Platin-Trophäe

Alle deutschen Trophäen für „Resident Evil 8“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet. Nach und nach werden wir außerdem zu den einzelnen Herausforderungen hilfreiche Guides verfassen, die euch die Trophäen-Jagd ein wenig einfacher gestalten sollten.

Ethan Winters: Schalten Sie alle Trophäen frei.

Gold-Trophäen

Bester Vater des Universums: Schließen Sie den Storymodus im Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten ab.

Schließen Sie den Storymodus im Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten ab. Is‘ nur’n Kratzer : Schließen Sie den Storymodus ab und benutzen Sie dabei maximal 4 Heilobjekte.

: Schließen Sie den Storymodus ab und benutzen Sie dabei maximal 4 Heilobjekte. Ganz nah am Geschehen: Bewältigen Sie den Storymodus nur mit Nahkampfwaffen.

Silber-Trophäen

Bester Vater der Welt: Schließen Sie den Storymodus mindestens im Schwierigkeitsgrad Veteran ab.

Schließen Sie den Storymodus mindestens im Schwierigkeitsgrad Veteran ab. Flotter Papa: Schließen Sie den Storymodus innerhalb von 3 Stunden ab.

Schließen Sie den Storymodus innerhalb von 3 Stunden ab. Sparsamer Papa: Schließen Sie den Storymodus ab und geben Sie dabei maximal 10.000 Lei aus.

Schließen Sie den Storymodus ab und geben Sie dabei maximal 10.000 Lei aus. Cowboy: Schließen Sie im Modus „Die Söldner“ alle Level mindestens mit Rang S ab.

Schließen Sie im Modus „Die Söldner“ alle Level mindestens mit Rang S ab. Puppensammler: Sehen Sie sich alle Charakter- und Waffenmodelle an.

Sehen Sie sich alle Charakter- und Waffenmodelle an. Kunstsammler: Sehen Sie sich alle Concept-Artworks an.

Bronze-Trophäen

Keine Likes für Lycans: Überleben Sie den Lycan-Angriff. Vier Grafen: Entkommen Sie aus der Mine. Blutige Angelegenheit: Besiegen Sie die mutierte Lady Dimitrescu. Gerissene Bande: Besiegen Sie Donna und Angie. Auf dem Trockenen: Besiegen Sie den mutierten Moreau. Besser spät als nie: Besiegen Sie Urias in der Festung. So weit, so gut: Platzieren Sie den Kelch des Giganten auf dem Zeremonienplatz. Reif für den Schrottplatz: Besiegen Sie den mutierten Heisenberg. Die Wurzel allen Übels: Finden Sie den Megamyzeten in den unterirdischen Ruinen. Guter Vater: Schließen Sie den Storymodus mindestens im Schwierigkeitsgrad Einfach ab. Bester Vater aller Zeiten: Schließen Sie den Storymodus mindestens im Schwierigkeitsgrad Normal ab. Bastler: Stellen Sie ein Objekt her. Neukunde: Kaufen Sie im Storymodus etwas bei Duke. Kleinganove: Öffnen Sie ein einfaches Schloss mit einem Dietrich. Hobby-Archäologe: Vervollständigen Sie durch Kombinieren einen mehrteiligen Schatz. Jäger: Erlegen Sie im Storymodus ein Tier. Ruhige Kugel: Lösen Sie ein Kugellabyrinth. Tooor: Bewegen Sie den Ball aus Mias und Ethans Schlafzimmer ins Arbeitszimmer *krächz*: Schießen Sie im Storymodus fünf fliegende Krähen vom Himmel. Gestörtes Örtchen: Öffnen Sie in einem einzigen Spieldurchlauf alle Außenklotüren im Dorf. Einen an der Scheibe: Zerstören Sie in einem einzigen Spieldurchlauf jedes zerstörbare Fenster im Schloss. Abstand, bitte!: Stoßen Sie im Storymodus einen Gegner weg, nachdem Sie ihn geblockt haben. Gut abgehangen: Schießen Sie in der Fabrik ein „Soldat“-Modell von der Produktionslinie. Kunstschuss: Besiegen Sie im Storymodus einen fernen Gegner mit dem Scharfschützengewehr. Stratege: Besiegen Sie im Storymodus mindestens drei Gegner mit nur einem Angriff. Grillsaison: Setzen Sie im Storymodus einen Moroaica in Brand. Schnelle Reflexe: Schlagen Sie im Storymodus einen Feuerpfeil mit einer Nahkampfwaffe aus der Luft. Werwolfbändiger: Besiegen Sie im Storymodus den Varcolac Alfa. Früher Erfolg: Besiegen Sie Uriaș während des ersten Lycan-Angriffs im Dorf. Fotograf: Benutzen Sie den Fotomodus. Im 7. Himmel: Verfügen Sie im Storymodus über exakt 777 Lei, 7.777 Lei oder 77.777 Lei. Kartograf: Erkunden Sie die Karte des Dorfs vollständig. Zyniker: Zerstören Sie eine Wächterziege. Ketzer: Zerstören Sie alle Wächterziegen. Büchsenmacher: Rüsten Sie eine Waffe mit einem Spezialzubehör aus. Erfahrener Büchsenmacher: Rüsten Sie im Storymodus alle Waffen mit all ihren Spezialzubehörteilen aus. Volles Sortiment: Stellen Sie jedes herstellbare Objekt her. Streng nach Handbuch: Sammeln Sie alle Herstellungsanleitungen für die Herstellung von Objekten. Bücherwurm: Lesen Sie im Storymodus jede Akte. Kombo-König: Erreichen Sie im Modus „Die Söldner“ eine 30er Kombo.

Sammelobjekte sind wesentlich für die Trophies in RE8. ©Capcom

„Resident Evil 8“ ist am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC erschienen. Möchtet ihr mehr zu dem Titel erfahren, findet ihr alle wichtigen Infos auf unserer Themenseite.