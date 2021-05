Die Welt von Resident Evil ist schon von vornherein nicht klein, doch mit Resident Evil 8: Village kommt noch eine Masse an neuen Informationen hinzu, die euch tiefer in die Welt der Dunkelheit führen. Dieses Wissen wird euch meist in Form von Notizen und Bucheinträgen übermittelt, die überall auf der Karte entdeckt werden können. Findet ihr alle 47 Einträge, so erhaltet ihr nicht nur viel Hintergrundwissen, sondern auch die Trophäe Bücherwurm.

Resident Evil 8: Fundorte aller 47 Akteneinträge (Lösung)

In unserer Lösung zu Capcoms neuem Horrorspiel verraten wir euch, wo ihr die Akteneinträge finden könnt und was ihr machen müsst, um diese zu erreichen. Je nach Lage des Akteneintrags geben wir euch zudem nützliche Tipps und Tricks, die euch die Beschaffung vereinfachen, damit ihr kein Detail in Resident Evil 8 verpasst.

Achtet darauf, alle Einträge aus Gebieten von Bossen (Schloss Dimitrescu, Haus Beneviento, Stausee, alte Festung, Heisenbergs Fabrik) aufzusammeln, bevor ihr euch dem Hausherrn oder der Hausherrin stellt, da ihr in die meisten Bereiche später nicht zurückkehren könnt. Das Dorf lässt sich hingegen frei bereisen, bis ihr Heisenbergs Fabrik betretet, danach sind die Akteneinträge dort ebenfalls verloren.

©Capcom

Resident Evil 8 – Fundorte aller Akteneinträge: Einleitung

Kühlschranknotiz : Hängt am Kühlschrank in Ethans Haus , kann nur untersucht werden, bevor Rose zu Bett gebracht wurde.

: Hängt am , kann nur untersucht werden, bevor Rose zu Bett gebracht wurde. Alter Zeitungsausschnitt : In dem verstaubten Zimmer im Obergeschoss , auf einem Schreibtisch in der Zimmerecke.

: In dem , auf einem Schreibtisch in der Zimmerecke. Ethans Tagebuch : Damit ist der Laptop im Arbeitszimmer gemeint, welches an das Elternschlafzimmer im Obergeschoss angrenzt.

: Damit ist der Laptop gemeint, welches an das Elternschlafzimmer im Obergeschoss angrenzt. Ergebnis der ärztlichen Untersuchung: Liegt in der Kommodenschublade im Arbeitszimmer, angrenzend an das Elternschlafzimmer.

Resident Evil 8: Alle acht Schätze und wie ihr sie erreichen könnt (Fundorte) – Lösung

Resident Evil 8 – Fundorte aller Akteneinträge: Das Dorf

Einsatzbefehle : Liegt direkt neben der Leiche am Startpunkt im Wald.

: Liegt direkt neben der Leiche im Wald. Handschriftliche Notiz : Im Gebäude mit den vielen Blumen und Bildern, westlich der Walkürenstatue , liegt auf einem Ecktisch.

: Im Gebäude mit den vielen Blumen und Bildern, , liegt auf einem Ecktisch. Aushang Wächterziegen : Ein kleiner Schrein am Südlichen Rand des Friedhofs , wenn ihr euch von Süden nähert auf der rechten Seite.

: Ein kleiner Schrein , wenn ihr euch von Süden nähert auf der rechten Seite. Gefährliche Kreaturen: Befindet sich in Luizas Haus, das ihr im Verlauf der Handlung aufsuchen müsst. Die Notiz liegt auf einem braunen Sessel gegenüber der Eingangstür, durch welche ihr das Anwesen betreten habt. Vorsicht: Folgt ihr dem Flur, um die anderen Überlebenden zu treffen, ist dieser Akteneintrag verloren und kann erst wieder im New Game Plus eingesammelt werden.

Resident Evil 8: Alle Waffen und Waffenzubehör – Fundorte und Voraussetzungen (Lösung)

Leonardos Notiz : Liegt in dem Haus östlich der Walkürenstatue , das Gebäude kann erst nach dem Tod von Lady Dimitrescu betreten werden.

: Liegt in dem Haus , das Gebäude kann erst nach dem Tod von Lady Dimitrescu betreten werden. Notiz vom Haus des Geigenbauers : Aushang an der Tür des Geigenbauers , südöstlich der Walkürenstatue. Kann erst nach dem Tod von Lady Dimitrescu erreicht werden. Den Schlüssel findet in einem Haus im Garten, östlich von Donnas Kleinod beziehungsweise Haus Beneviento. Der Schlüssel kann erst gefunden werden, nachdem Donna und Angie besiegt wurden.

: Aushang , südöstlich der Walkürenstatue. Kann erst nach dem Tod von Lady Dimitrescu erreicht werden. Den Schlüssel findet in einem Haus im Garten, beziehungsweise Haus Beneviento. Der Schlüssel kann erst gefunden werden, nachdem Donna und Angie besiegt wurden. Eugens Tagebuch : Liegt in dem Haus mit dem roten Schornstein , neben der Schatulle auf dem Tisch. Das Haus muss im Verlauf der Handlung zwangsläufig betreten werden.

: Liegt in dem , neben der Schatulle auf dem Tisch. Das Haus muss im Verlauf der Handlung zwangsläufig betreten werden. Kirchencomputer : Ein Laptop in der Kirche . Der Computer liegt dort erst nachdem ihr Lady Dimitrescu besiegt habt und kann entsprechend vorher nicht gefunden werden.

: Ein . Der Computer liegt dort erst nachdem ihr Lady Dimitrescu besiegt habt und kann entsprechend vorher nicht gefunden werden. Analyseergebnisse: Kann erst gefunden werden, nachdem ihr die Kurbel erhalten habt. Lauft mit der Kurbel zu der Brücke nördlich des Pilgerpfads und lasst diese dann herab. Nehmt das Boot am Steg und fahrt den Fluss damit nach Süden entlang. Wieder an Land findet ihr auf der rechten Seite eine Höhle und im Inneren den entsprechenden Laptop.

©Capcom

Resident Evil 8 – Fundorte aller Akteneinträge: Schloss Dimitrescu

Gästebuch : Befindet sich im Empfangszimmer von Schloss Dimitrescu, kann während eures gesamten Besuchs im Schloss aufgesucht werden.

: Befindet sich von Schloss Dimitrescu, kann während eures gesamten Besuchs im Schloss aufgesucht werden. Die Kugellabyrinthe : Findet ihr im Kaufmannszimmer , westlich vom Empfangszimmer. Das Buch liegt direkt neben dem Kugellabyrinth.

: Findet ihr , westlich vom Empfangszimmer. Das Buch liegt direkt neben dem Kugellabyrinth. Geschichte der Weinherstellung : Dieses Buch liegt im Weinraum des Schlosses, oberhalb der Haupthalle, im gleichen Raum wie der Silberne Flaschenständer .

: Dieses Buch liegt des Schlosses, oberhalb der Haupthalle, im gleichen Raum wie der . Tagebuch einer Dienstmagd : Findet ihr im Keller des Schlosses, direkt nachdem ihr von einer der Schwestern gejagt wurdet. Sucht in dem kleinen Regal aus Metall direkt bei der Absturzstelle danach.

: Findet ihr des Schlosses, direkt nachdem ihr von einer der Schwestern gejagt wurdet. Sucht in dem kleinen Regal aus Metall direkt bei der Absturzstelle danach. Kandidaten für Behandlung : Liegt im Folterbereich , hinter der Halle des Krieges. Sucht danach auf einem OP-Tisch direkt vor der zweiten Zelle auf der rechten Seite.

: Liegt , hinter der Halle des Krieges. Sucht danach auf einem direkt vor der zweiten Zelle auf der rechten Seite. Beobachtungen: Befindet sich auf einem kleinen Holztisch in der dritten Zelle auf der rechten Seite im Folterbereich, nördlich der Halle des Krieges.

Resident Evil 8: Komplettlösung – Hilfe: Alle Rätsel komplett gelöst

Tagebuch der Köchin : Befindet sich in der Küche , die kurz nach dem ersten Kampf gegen eine der Töchter der Lady betreten werden kann, die Notiz liegt im Regal gegenüber der Weinflasche

: Befindet sich , die kurz nach dem ersten Kampf gegen eine der Töchter der Lady betreten werden kann, die Notiz liegt gegenüber der Weinflasche Lady Dimitrescus Tagebuch : Befindet sich auf einer Couch in Lady Dimitrescus Gemächern , die ihr im Verlauf der Kampagne auf der Suche nach Rose betreten müsst

: Befindet sich auf einer Couch , die ihr im Verlauf der Kampagne auf der Suche nach Rose betreten müsst Mitteilung der Oberkammerherrin : Liegt auf einer Kommode in dem Flur zwischen der Bibliothek und dem Konzertsaal

: Liegt auf einer Kommode zwischen der Bibliothek und dem Konzertsaal Folgebeobachtungen : Liegt auf einer Kommode im Konzertsaal , gegenüber der westlichen Tür

: Liegt auf einer , gegenüber der westlichen Tür Journal über Insekten : Im Erdgeschoss des Konzertsaals , liegt auf einem kleinen Tisch in der Nähe des Klaviers. Ihr müsst das Buch und anschließend den Text untersuchen, um den Akteneintrag freizuschalten.

: Im , liegt auf einem kleinen Tisch in der Nähe des Klaviers. Ihr müsst das Buch und anschließend den Text untersuchen, um den Akteneintrag freizuschalten. Gerüchte um einen Dolch : Auf einem Holztisch auf dem Dachboden , rechts von der Tür, die in den angrenzenden Raum führt

: Auf einem , rechts von der Tür, die in den angrenzenden Raum führt Notiz des Kunsthandwerkers: Findet ihr nach dem Kampf gegen Lady Dimitrescu, in der Hütte, nachdem ihr das Schloss verlassen habt

©Capcom

Resident Evil 8 – Fundorte aller Akteneinträge: Haus Beneviento

Tagebuch des Gärtners: Findet ihr in einer kleinen Hütte östlich von Haus Beneviento, beziehungsweise des Schatzes Donnas Kleinod. Kann erst gefunden werden, nachdem Donna und Angie besiegt wurden.

Resident Evil 8: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy in Village

Resident Evil 8: Fundorte aller Akteneinträge: Stausee

Vasiles letzte Worte : Liegt in der Hütte im Ostteil , in die euch das Wesen jagt, wenn ihr diesen Teil des Dorfs nach dem Tod von Donna und Angie erneut betretet.

: Liegt in der Hütte , in die euch das Wesen jagt, wenn ihr diesen Teil des Dorfs nach dem Tod von Donna und Angie erneut betretet. Der Stausee und der Riesenfisch : Sucht danach in dem ersten Haus , das ihr betreten könnt, nachdem ihr den Flakon von Moreau gestohlen habt.

: Sucht danach , das ihr betreten könnt, nachdem ihr den Flakon von Moreau gestohlen habt. Austausch von Kurbeln : Liegt in einem Autowrack östlich vom Pförtnerhaus .

: Liegt in einem Autowrack . Moreaus Tagebuch 1 : Liegt im ersten Haus, das nach Öffnen des Damms betreten werden kann. Auf der rechten Seite in einer Schublade (direkt vor dem Kampf gegen Moreau).

: Liegt im ersten Haus, das betreten werden kann. Auf der rechten Seite in einer Schublade (direkt vor dem Kampf gegen Moreau). Moreaus Tagebuch 2 : Liegt auf einem Holzhocker neben dem Fernseher in Moreaus Versteck , kann erst gefunden werden, nachdem Moreau besiegt wurde.

: Liegt auf einem Holzhocker neben dem Fernseher , kann erst gefunden werden, nachdem Moreau besiegt wurde. Moreaus Experiment-Tagebuch: Liegt neben dem Schatz Moreaus versteckte Waffe, östlich des Stausees. Der Ort heißt Moreuas Labor und kann nur mit der Kurbel betreten werden.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundorte aller Akteneinträge: Alte Festung

Ernests Tagebuch : Befindet sich in der Vorratskammer in Ottos Sägewerk .

: Befindet sich in . Offizierstagebuch : Liegt in dem kleinen Raum am Fuß der Wendetreppe , kurz hinter der Spalte, durch die ihr euch quetschen müsst. Die Notiz befindet sich auf dem Boden, direkt neben dem Fass mit der Schreibmaschine.

: Liegt in dem kleinen Raum , kurz hinter der Spalte, durch die ihr euch quetschen müsst. Die Notiz befindet sich auf dem Boden, direkt neben dem Fass mit der Schreibmaschine. Labornotizen: Befinden sich kurz vor dem Ausgang der Festung. Nachdem ihr mit dem Boot gefahren seid, folgt ihr der Treppe südlich der Leiter nach unten. Die Notizen liegen auf der anderen Seite des Raums auf einem Schreibtisch.

Resident Evil 8: Kugellabyrinth-Rätsel – So löst ihr es & Fundorte aller Kugeln (Guide)

Resident Evil 8: Fundorte aller Akteneinträge: Heisenbergs Fabrik

Entwicklungsnotiz 1 : Befindet sich in dem Raum hinter dem Generatorraum, dort wo auch die Karte der Fabrik (untere Ebene) zu finden ist.

: Befindet sich in dem Raum hinter dem Generatorraum, dort wo auch die zu finden ist. Entwicklungsnotiz 2 : Findet ihr oberhalb des Zerkleinerungsschachts , nachdem ihr den Superzerkleinerer hinauf geklettert seid. Liegt auf einem Holztisch oberhalb der ersten Treppe.

: Findet ihr , nachdem ihr den Superzerkleinerer hinauf geklettert seid. Liegt auf einem Holztisch oberhalb der ersten Treppe. Sturm : Liegt in dem kleinen Zimmer hinter der Tür mit dem Pferdesymbol, auf Ebene UG1 , kurz bevor ihr gegen den Sturm-Prototyp antreten müsst.

: Liegt in dem kleinen Zimmer hinter der Tür mit dem Pferdesymbol, auf , kurz bevor ihr gegen den antreten müsst. Heisenbergs Tagebuch : Im Kontrollraum vor dem Frachtraum, kurz nach dem Kampf gegen den Sturm-Prototypen.

: Im vor dem Frachtraum, kurz nach dem Kampf gegen den Sturm-Prototypen. Chris‘ Computer: Auf dem Schrottplatz, nachdem euch Heisenberg in den Abwasserkanal geworfen hat.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundorte aller Akteneinträge: Finale

Lady Dimitrescus medizinischer Bericht : Direkt am Eingang von Mirandas Labor kann Chris vier dicke Wälzer auf einem Tisch finden. Dies ist eines davon.

: Direkt kann Chris vier dicke Wälzer auf einem Tisch finden. Dies ist eines davon. Donnas medizinischer Bericht : Befindet sich direkt neben Lady Dimitrescis medizinischem Bericht, auf dem gleichen Tisch.

: Befindet sich direkt neben Lady Dimitrescis medizinischem Bericht, auf dem gleichen Tisch. Moreaus medizinischer Bericht : Das dritte der vier Bücher, die direkt im Eingangsbereich von Mirandas Labor gefunden werden können.

: Das dritte der vier Bücher, die direkt im Eingangsbereich von Mirandas Labor gefunden werden können. Heisenbergs medizinischer Bericht : Das vierte und damit letzte Buch, dass Chris Redfield im Eingangsbereich von Mirandas Labor auf einem Tisch finden kann.

: Das vierte und damit letzte Buch, dass Chris Redfield im Eingangsbereich von Mirandas Labor auf einem Tisch finden kann. Brief von Spencer : Liegt ebenfalls im Labor von Miranda , auf einem kleinen Tisch zwischen zwei Fotos

: Liegt ebenfalls , auf einem kleinen Tisch zwischen zwei Fotos Mirandas Tagebuch: Auch diese Notiz liegt im Labor, auf dem großen Tisch in der Mitte, vor dem Pilz