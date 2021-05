Resident Evil 8: Alle kombinierbaren Schätze und ihre Fundorte (Guide)

In Resident Evil 8 verstecken sich insgesamt 8 Schätze, die aus neuen Waffen und anderen wertvollen Gegenständen bestehen. Weiterhin gibt es 5 kombinierbare Schätze, deren Einzelteile von euch gefunden und erst einmal zusammengefügt werden wollen. Als Dank zahlt euch Händler Duke jeweils eine stolze Summe, die ihr wiederum in weitere Waffen, Munition und sonstige Ausrüstung investieren könnt.

Achtung: Alle Komponenten für kombinierbare Schätze lassen sich jederzeit beim Händler verkaufen. Da ihr generell Schätze nicht mehr zurückkaufen könnt, solltet ihr im Vorfeld unbedingt überprüfen, ob ihr über eine dieser wertvollen Komponenten verfügt. Oft findet ihr die anderen Teile erst im späteren Spielverlauf, weshalb ihr euch ein wenig in Geduld üben solltet. Zwar lassen sich Komponenten auch einzeln verkaufen, der Verkaufspreis ist allerdings deutlich niedriger als bei einem zusammengesetzten Schatz.

Habt ihr einen ersten kombinierbaren Schatz zusammengesetzt erhaltet ihr die Bronze-Trophäe Hobby-Archäologe.

Woran erkenne ich kombinierbare Schätze in Resident Evil 8?

Ob ihr nur einen Teil des Schatzes besitzt, lässt sich ganz einfach überprüfen. Geht in eurer Inventar und überprüft den jeweiligen Gegenstand. In der Beschreibung wird euch in Klammern angezeigt, ob ein Item kombinierbar ist. Oberhalb erhaltet ihr zudem die Infos, aus wie vielen Komponenten der Schatz besteht. In vier von fünf Fällen müsst ihr höchstens zwei Teile miteinander kombinieren.

Habt ihr alle Komponenten für einen Schatz gefunden, könnt ihr diese im Inventar miteinander kombinieren.

Schaut genau hin, ob Schätze kombinierbar sind. © Capcom/PlayCentral.de

Wo finde ich die kombinierbaren Schätze?

Die kombinierbaren Schätze sind überall in der Spielwelt von „Resident Evil 8“ verteilt. Es ist völlig normal, dass sich einige dieser Schätze erst zu einem späteren Zeitpunkt finden lassen. Behaltet die wertvollen Items also unbedingt in eurem Inventar und verkauft sie nicht.

Tipp: Für die meisten Schatz-Komponenten benötigt ihr gezwungenermaßen die Brunnenkurbel, die nicht von Beginn an zugänglich ist.

Ring mit blauem Auge

Der Schatz Ring mit blauem Auge besteht aus insgesamt zwei verschiedenen Komponenten, die sich beide in Schloss Dimitrescu befinden.

Wert: 12.000 Lei

12.000 Lei Komponenten: 2 (Blaues Auge, Silberring)

Fundort Blaue Auge

Das Blaue Auge könnt ihr erst dann erreichen, wenn ihr über den Schmiedeeisernen Schlüssel verfügt. Wo ihr diesen Schlüssel findet, verraten wir euch in diesem Guide-Artikel.

Habt ihr den Schlüssel im Inventar, geht in die Küche des Schlosses und von dort aus weiter in den Keller. Unten angekommen öffnet ihr mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel das Tor zum Ehrengemach. Hier müsst ihr mittels einer Rohrbombe die Wand mit dem Riss zerstören und im Anschluss durch gezielte Schüsse beide hängende Feuerschalen entzünden. Sobald beide brennen, verschwinden die Gitterstäbe und geben den Weg zu einem Sarkophag frei. Öffnet diesen und nehmt das Blaue Auge an euch.

© Capcom/PlayCentral.de

Fundort Silberring

An den Silberring gelangt ihr deutlich einfacher, quasi im Vorbeigehen. Sobald ihr Lady Dimitrescus Schlüssel an euch genommen habt, könnt ihr die Halle der Verzückung im OG1 betreten. Der Ring liegt in einer Schublade in der rechten Ecke des Zimmers. Jetzt könnt ihr beide Schätze kombinieren.

Holzziege

Wert: 15.000 Lei

15.000 Lei Komponenten: 2 (Geschnitztes Tier (Kopf), Geschnitztes Tier (Körper))

Fundort Geschnitztes Tier (Körper)

Den Körper der hölzernen Ziege findet ihr nach eurer Flucht aus dem Schluss im Flur des Hauses, das direkt hinter der Walkürenstatue liegt.

Fundort Geschnitztes Tier (Kopf)

Sobald ihr die Brunnenkurbel gefunden habt, nutzt diese bei dem Brunnen vor dem Haus, in dem ihr den hölzernen Ziegenkörper gefunden habt. Jetzt müsst ihr in eurem Inventar nur noch beide Teile zusammensetzen und schon besitzt ihr die vollständige Ziege, die ihr beim Händler gewinnbringend verkaufen könnt.

Fräulein Madalina

Wert: 20.000 Lei

20.000 Lei Komponenten: 2 (Madalina (Kopf), Madalina (Körper))

Fundort Madalina (Körper)

Habt ihr die Wagenheberkurbel gefunden, könnt ihr damit den Traktor anheben und gelangt so in ein neues Gebiet. Folgt dem Weg bis zu einem blauen Tor auf eurer linken Seite, das mit einem Schloss verschlossen ist. Öffnet dieses mit dem Messer oder einer anderen Waffen und geht geradeaus in den Schuppen neben dem Haus des Geigenbauers. Darin findet sich der Körper der Puppe Madalina.

Fundort Madalina (Kopf)

Später im Spiel müsst ihr es im Haus Beneviento mit unzähligen Puppen aufnehmen. Habt ihr diese Passage überlebt, lauft ihr auf dem Weg zurück ins Dorf an dem Haus des Gärtners vorbei. Sucht hier den Brunnen auf, nutzt die Kurbel und nehmt den Kopf der Puppe an euch.

Lady Dimitrescus Halskette

Wert: 50.000 Lei

50.000 Lei Komponenten: 3 (Halskette mit zwei Fassungen, Großer Taubenblut-Rubin. Taubenblut-Rubin)

Die Halskette von Lady Dimitrescu ist der einzige kombinierbare Schatz in „Resident Evil 8“, der aus drei verschiedenen Komponenten besteht.

Fundort Halskette mit zwei Fassungen

Die Halskette an sich befindet sich ebenfalls in einem Brunnen, weshalb ihr unbedingt die Kurbel besitzen solltet. Geht zu der Kirche im Dorf und sucht dort den Brunnen auf. Habt ihr den Eimer heraufgezogen, könnt ihr die Halskette mit zwei Fassungen in Empfang nehmen.

Fundort Großer Taubenblut-Rubin

Um an den Großen Taubenblut-Rubin zu gelangen, müsst ihr etwas mehr Zeit einplanen. Als Voraussetzung müsst ihr über die Kurbel verfügen, die ihr in dem Abschnitt mit Moreau erhaltet. Damit lässt sich die Zugbrücke abseits des Pilgerpfads herunterlassen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Motorboot, mit dem ihr den Fluss hinauf zum Schloss fahrt. Legt an dem Steg an, lauft wenige Meter bis zu einer weiteren Zugbrücke und lasst diese ebenfalls hinunter.

Lauft in die Hütte vor euch und klettert im Anschluss durch das Fenster, um in den Hinterhof zu gelangen. Hier wartet ein weiterer Brunnen auf euch. Dieses Mal erhaltet ihr aber nicht direkt die gesuchte Komponente, sondern eine Leiter, die euch nach unten zu einem kleinen Rätsel führt. Wie ihr dieses lösen könnt, erklären wir euch im Details in unserem Video, das wir euch oberhalb dieser Zeilen eingebunden haben.

Fundort Taubenblut-Rubin

Nun ist es nicht mehr lang, ehe ihr dem Händler endlich die vollständige Kette verkaufen könnt. Mit der gefundenen Kurbel lässt sich nun ein kleiner Abschnitt im Dorf zugänglich machen. Dabei handelt es sich konkret um eine Tür im Ostteil des Dorfs, die nur mit einer Kurbel geöffnet werden kann. Über eine Leiter gelangt ihr schließlich über die Dächer und erreicht so einen Schuppen, auf deren Oberseite eine Schatulle auf euch wartet. Bei dem Inhalt handelt es sich um den Taubenblut-Rubin.

Habt ihr alle drei Komponenten gefunden, lassen sich diese zusammensetzen, um Lady Dimitrescus Halskette zu erhalten.

Heisenbergs Hammer

Wert: 45.000 Lei

45.000 Lei Komponenten: 2 (Mechanisches Teil (Zylinder), Mechanisches Teil (Welle))

Den fünften kombinierbaren Schatz könnt ihr in Heisenbergs Fabrik finden und zusammensetzen.

Fundort Mechanisches Teil (Zylinder)

Verlass die Gießerei, in dem sich der Schmelzofen befindet, durch die linke Tür und folgt der Treppe zu einer brüchigen Wand, die durch ein großes X markiert ist. Nutzt eine Rohrbombe, um die Wand aufzusprengen und den dahinterliegenden Raum zugänglich zu machen. In einem Koffer findet ihr den Zylinder.

Fundort Mechanisches Teil (Welle)

Sobald ihr im Besitz von Heisenbergs Schlüssel seid, gelangt ihr durch die Tür in Heisenbergs Unterkunft. Hier liegt eine große Kiste auf einer Trage. Der Inhalt besteht aus der Welle. Setzt beide Komponenten zusammen und ihr erhaltet Heisenbergs Hammer, der sich leider nicht als Waffe einsetzen, sondern lediglich verkaufen lässt.

