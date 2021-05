In Capcoms Horrorspiel Resident Evil 8: Village gibt es eine Menge zu entdecken und es lohnt sich immer, nach dem Auffinden von einem Schlüssel oder einem wichtigen Objekt, bekannte Orte noch einmal abzusuchen, um Zugang zu neuen Bereichen zu erhalten. So findet ihr wichtige Materialien, Waffen, Zubehör und natürlich auch sagenumwobene Schätze, die überall in der Welt von RE8 versteckt wurden.

In unserer Lösung verraten wir euch, was ihr tun müsst, um alle Schätze im Spiel erreichen zu können, welche Art von Belohnung dort auf euch wartet und was ihr mit dem geborgenen Schatz dann anstellen könnt.

Resident Evil 8: Alle Schätze – Fundort und Wegbeschreibung (Lösung)

Insgesamt gibt es acht Schätze, die ihr in „Resident Evil 8“ finden könnt, jedoch haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, um sie erreichen zu können. Manch einen Schatz könnt ihr euch schnappen, sobald ihr von den Schätzen erfahren habt, andere sind besonders gut versteckt oder benötigen einen besonderen Schlüsselgegenstand. Doch mit unserer Hilfe bleibt keine dieser Wertsachen unentdeckt.

Die Schätze in Resi 8 werden freigeschaltet, sobald ihr Schloss Dimitrescu hinter euch gebracht habt, was bedeutet, Lady Dimitrescu muss besiegt worden sein und das erste Flakon muss sich in Ethans Besitz befinden. Sucht dann den Händler Duke auf und er wird euch die Schätze auf eurer Karte markieren. Doch zu wissen, wo sich diese wertvollen Gegenstände befinden, ist halt nur die halbe Miete.

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Luizas Erbstück

Eine kleine Schatulle, die direkt vor Luizas Haus liegt. Ihr könnt diesen Gegenstand erst finden, wenn ihr Lady Dimitrescu besiegt habt. Die Schatulle ist nicht versteckt und ihr benötigt auch keine weiteren Gegenstände, um Luizas Erbstück erreichen zu können. Lediglich einige fliegende Gegner stellen sich euch in der Gegend in den Weg, diese sollten zu diesem Zeitpunkt aber keine ernsthafte Gefahr darstellen und können bei Bedarf durch Duckgang auch umgangen werden.

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Maestros Sammlerstück

Das Haus des Geigenbauers befindet sich im Westteil des Dorfs und kann erst erreicht werden, nachdem ihr Lady Dimitrescu besiegt habt. Doch um das Gebäude selbst betreten zu können, müssen auch Donna und Angie schon das Zeitliche gesegnet haben. Ist dies der Fall, sucht die beiden Gebäude östlich von Donnas Kleinod auf, bei den Gärten. In dem nördlichen der zwei Häuser findet ihr den Schlüssel des Geigenbauers.

Um das Haus des Geigenbauers erreichen zu können, müsst ihr zuvor die Werkstatt weiter östlich, direkt unter Luizas Haus aufsuchen und dort den Wagenheber an euch nehmen. Damit hebt ihr den Traktor etwas weiter südlich an und folgt dem Pfad zum Haus des Geigenbauers. Auf dem Weg wird euch ein großer, gepanzerter Lycaner angreifen, der jedoch aus der Distanz kein Problem ist. Schießt ihm den Helm vom Kopf und verpasst ihm noch ein paar Kopfschüsse, dann ist er hinüber und der Weg frei.

Der Schatz selbst befindet sich im Schrank an der nördlichen Wand, welcher jedoch durch ein Zahlenschloss gesichert ist. Aber kein Problem, denn der Code wurde ganz in der Nähe notiert, nämlich auf der Kinderzeichnung über dem Kühlschrank: 270917. Sollte euch am Ende noch ein Objekt in dem Haus fehlen, ist es sehr wahrscheinlich der Gelbquarz, der in der Nähe des Schranks auf einer von der Decke herabhängenden Geige klebt.

Donna und Angie besiegen , dann den Schlüssel aus dem nördlichen Haus bei den Gärten holen

, dann den Schlüssel aus dem nördlichen Haus bei den Gärten holen In der Werkstatt nach dem Wagenheber suchen und damit den Traktor südlich anheben

und damit den Traktor südlich anheben Auf dem Weg zum Geigenbauer den gepanzerten Lykaner erschlagen und plündern

und plündern Das Haus des Geigenbauers aufsuchen und am Schrank den Zahlencode 270917 eingeben

eingeben Erweitertes Magazin (F2 Rifle) und Stahl-Hraesvelgr nehmen

nehmen Den Gelbquarz auf der Geige nicht vergessen

Das stählerne Gefieder ist ebenfalls wertvoll und kann bei dem Händler Duke für viele Münzen verkauft werden. Einen anderen Nutzen hat der Gegenstand auch gar nicht.

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Donnas Kleinod

Donnas Kleinod befindet sich östlich des Hauses, in welchem ihr gegen Donna und Angie kämpfen müsst. Sobald ihr die beiden besiegt habt, könnt ihr zum Friedhof im Dorf zurückkehren, wo, gegenüber des Altars, nun das Mausoleum geöffnet ist. Nehmt die Steinplatte darin an euch und kehrt damit zu Donnas Kleinod zurück.

Einfach nehmen könnt ihr euch den Schatz nicht, denn nun wacht hier ein riesiger Untoter, der kleinere Zombies beschwören kann. Lauft ihr vor ihm fort, zurück zu dem Pfad von dem ihr kamt, wird dieser Gegner wieder zurückgesetzt und jeglicher Fortschritt im Kampf ist nichtig. Ihr müsst also auf dem Platz rund um das Grab bleiben und kämpfen. Vordergründig solltet ihr in diesem Kampf darauf achten, auf Abstand zu dem Riesenzombie zu bleiben, da dieser enormen Schaden anrichten kann.

Wenn der Riesenzombie die Axt hebt und euch folgt, lauft so lange weg, bis er stehen bleibt und schießt erst dann zurück. Ist er auf der anderen Seite des Grabs und hebt die Axt, wird er zu euch rüber springen, in dem Fall solltet ihr sofort eine andere Position einnehmen. Kleinere Zombies können einzeln ignoriert werden, werden es mehr, erledigt einige mit der Schrotflinte, während ihr dem Sturmangriff des Großen davonlauft.

Besiegt Donna und Angie

Besucht die Grabstelle auf dem Friedhof , gegenüber dem Altar, sammelt dort den Grabstein ein

, gegenüber dem Altar, sammelt dort den ein Besiegt den Riesenzombie bei dem Schatz Donnas Kleinod, östlich von Haus Beneviento

bei dem Schatz Donnas Kleinod, östlich von Haus Beneviento Schnappt euch die Belohnung Kristalline Riesenaxt

Öffnet mit dem Grabstein das Grab und nehmt euch Berengarios Kelch

Der Kelch hat, so wie die meisten Schätze in „Resident Evil 8“, nur einen Nutzen, nämlich bei Duke dem Händler verkauft zu werden. Dafür bekommt ihr aber auch reichlich Münzen, der Aufwand lohnt sich entsprechend.

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Waffe in der Wassermühle

Dieser Schatz in Resident Evil 8 ist leicht zu finden, da er für die Kampagne notwendig ist und daher automatisch aufgesucht wird. Sobald ihr Donna und Angie besiegt habt, könnt ihr den Ostteil des Dorfes wieder betreten, wo euch aber eine Kreatur jagt. Um sie zu besiegen, müsst ihr die Wassermühle aufsuchen und dort die Tür mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel öffnen. Der Granatwerfer, um den es sich bei dem Schatz handelt, liegt direkt gegenüber der Tür auf einem Tisch.

Besiegt Donna und Angie

Betretet den Ostteil des Dorfs erneut

erneut Sucht die Wassermühle auf und öffnet diese mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel

auf und öffnet diese mit dem Schnappt euch den GM 79

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Moreaus versteckte Waffe

Dieser Schatz liegt östlich vom Stausee, beziehungsweise südlich des Dorfs. Ihr könnt diesen Bereich, Moreaus Labor, erst betreten, wenn ihr die Kurbel im Stausee gefunden und Moreau getötet habt. Sucht dann die westlichste Hütte vor Ort auf und schnappt euch aus der Kiste den Revolver M1851 Wolfsbane. Passt vor eurem Besuch jedoch auf, denn sobald ihr euch die Waffe genommen habt, wird ein Monster auftauchen.

Schnappt euch die Kurbel beim Stausee

beim Stausee Besiegt Moreau

Sucht Moreaus Labor östlich vom Stausee auf

östlich vom Stausee auf Schnappt euch die M1851 Wolfsbane

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Schatzhaus beim Fluss

Um diesen Schatz erreichen zu können, müsst ihr die Kurbel besitzen, also bereits Moreau besiegt haben. Sollte dies der Fall sein, lauft vom Platz des Dukes, Unvollendeter Kelch, nach Westen und lasst dort mit der Kurbel die Brücke runter. Folgt dem Pfad zum Steg und schnappt euch dort das Boot, mit welchem ihr zu Schloss Dimitrescu zurückfahrt. Legt dort an. Im Westen findet ihr einen Brunnen mit einem Schatz und im Osten den Eingang zum Schloss.

Geht in die Katakomben und ihr seht drei verschlossene Räume. Die Räume links und rechts öffnet ihr, indem ihr die hängende Feuerschale in die kalten Feuerschalen schießt und somit entfacht. Rechts werden nun immer wieder Untote erscheinen. Setzt einen davon in Brand, indem ihr die Feuerschale in seine Richtung schubst oder schießt und lockt ihn dann zur letzten Schale, wodurch der dritte Raum entsperrt wird und ihr den Schatz an euch nehmen könnt.

Schnappt euch die Kurbel beim Stausee

beim Stausee Besiegt Moreau

Lasst die Brücke beim Pilgerpfad runter und nehmt euch dort das Boot

runter und nehmt euch dort das Fahrt mit dem Boot nach Norden , in Richtung Schloss Dimitrescu

, in Richtung Schloss Dimitrescu Entflammt zwei der kalten Feuerschale n mit der herabhängenden Feuerschale, um die Tore links und rechts zu öffnen

n mit der herabhängenden Feuerschale, um die Tore links und rechts zu öffnen Entflammt mit der hängenden Feuerschale einen Gegner und lockt diesen zur letzten Feuerschale im angrenzenden Raum

Sobald dort das Feuer durch den brennenden Feind entfacht wurde, könnt ihr den Schatz erreichen

Bei dem Schatz handelt es sich abermals um ein Objekt, das für euch nur einen Nutzen hat, nämlich, bei dem Händler Duke in Lei umgewandelt zu werden.

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Kannibalenbeute

Der Schatz, der allgemein nur als Kannibalenbeute bekannt ist, kann erst geborgen werden, wenn ihr Moreau besiegt und von Heisenberg eine Einladung erhalten habt. Ihr sollt nun die Festung im Nordosten aufsuchen, könnt dort aber auch dem Pfad zu Ottos Sägewerk folgen. Der Schatz liegt nicht versteckt in dem Sägewerk selbst, wird aber von einem Riesenzombie bewacht, der dem bei Donnas Kleinod ähnelt und auf die gleiche Weise bekämpft werden muss. Der Schatz selbst ist eine Statue namens Vater Nicholas‘ Engel, die bei Duke verkauft werden kann.

©Capcom

Resident Evil 8: Alle Schätze finden – Schatz unter der Festung

Diesen Schatz könntet ihr allerhöchstens absichtlich verpassen, da ihr automatisch an ihm vorbeikommt. Der Schatz, bekannt als Guglielmos Teller, befindet sich gegenüber von dem Boot, mit dem ihr die Festung nach dem Bosskampf verlasst. Den Gang betretet ihr kurz nachdem Ethan den vierten Flakon gefunden hat und von dem Unbekannten angewiesen wurde, die Flakons zum Altar zu bringen. Folgt nach dem Gespräch den Treppenstufen nach unten und schaut nach links, dann seht ihr das gute Stück auch schon.

©Capcom