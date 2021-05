Resident Evil 8: Den Schmiedeeisernen Schlüssel finden – Fundort (Guide)

In Resident Evil 8 gibt es eine Vielzahl an Schlüsseln, die zahlreiche Türen öffnen können und zum Teil sogar völlig optionale Gebiete zugänglich machen. Möchtet ihr im Dorf wirklich alle Gebäude untersuchen und Schätze bergen, dann kommt ihr um den Schmiedeeisernen Schlüssel nicht herum. Doch auch im Schloss wird der Schlüssel dringend benötigt, um weitere Räume zu öffnen und sogar um in der eigentlichen Handlung voranzukommen.

Resident Evil 8: Der Weg zum Schmiedeeisernen Schlüssel

Damit ihr bei den vielen Schlüsseln nicht den Überblick verliert, erklären wir euch in diesem Guide, wie ihr an den Schmiedeeisernen Schlüssel gelangt und welche Voraussetzungen es gibt, um diesen überhaupt in Besitz nehmen zu können.

Voraussetzung für den Schmiedeeisernen Schlüssel:

Hofschlüssel

Lady Dimitrescus Schlüssel

Durch das Speisezimmer geht es über den Innenhof in den Konzertsaal. © Capcom/PlayCentral.de

Erst mit dem Hofschlüssel gelangt ihr über das Speisezimmer auf den Innenhof des Schlosses. Hier wendet ihr euch nach links und geht auf die einzige Tür auf dieser Seite zu. Mit dem Schlüssel von Lady Dimitresu könnt ihr die Tür aufschließen, um in den Konzertsaal zu gelangen. Im Erdgeschoss des Saals befindet sich ein Klavier. Spielt hier die richtigen Noten, damit sich eine geheime Schublade öffnet. Darin befindet sich der gesuchte Schmiedeeiserne Schlüssel.

Voilà: Der Schmiedeeiserne Schlüssel. © Capcom/PlayCentral.de

Hinweis: Zu einem späteren Zeitpunkt seid ihr wieder im Dorf unterwegs und könnt dieses weiter frei erkunden. Bedenkt, dass ihr mit dem gefundenen Schlüssel neue Passagen öffnen könnt, um zum Beispiel die Brunnenkurbel an euch zu nehmen.