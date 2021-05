Wer sich in Resident Evil 8 das erste Mal dem Endkampf nähert, kommt vielleicht zu dem Irrglauben, es gäbe in dem Horrorspiel von Capcom lediglich eine Handvoll Waffen, von denen nur wenige wirklich durchschlagskräftig sind. Doch weit gefehlt, denn RE8 hat ganze 17 Waffen für euch in petto, von denen einige aber erst gefunden und andere über die verdienten Bonuspunkte freigeschaltet werden müssen.

In dieser Lösung zu „Resident Evil 8“ verraten wir euch, wo ihr diese Waffen bekommt, was ihr gegebenenfalls tun müsst, um sie freizuschalten, und vor allen Dingen wie viele Zubehörteile es pro Waffe gibt und wo diese Zusätze versteckt wurden. Bedenkt, dass ihr für die meisten Kniffen das Spiel erst einmal durchgespielt haben müsst. Sollte euch das Probleme bereiten, verraten wir euch in unserer Komplettlösung viele nützliche Tipps und Tricks, um siegreich aus dem Alptraum hervorzugehen.

Insgesamt gibt es sogar noch mehr als 17 Waffen, manche davon stehen euch aber leider nicht zur Verfügung und andere sind nur in gewissen Editionen des Spiels erhältlich und können daher nicht regulär in „Resident Evil 8: Village“ gefunden werden.

Alles in einem: Dieses Gefährt kombiniert die perfekte Feuerkraft! ©Capcom

Resident Evil 8: Alle 17 Waffen und wo ihr sie findet, inklusive Waffenzubehör (Lösung)

Bedenkt, dass einige der Waffen, die ihr in Resident Evil 8 erhalten könnt, bei dem Händler Duke verkauft werden. Bei diesem ominösen Mann könnt ihr auch Verbesserungen vornehmen, um Magazinkapazität, Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate und Schaden zu verbessern. Die meisten Optionen in diesem Bereich stehen euch jedoch erst zum Ende des Spiels zur Verfügung. Manche Käufe können sogar erst dann getätigt werden, wenn ihr RE8 bereits durchgespielt habt.

Habt ihr für eine Waffe, die regulär im Spiel erhältlich ist, alle Zubehörteile gefunden, könnt ihr eine Version der Waffe im Bonusshop freischalten, die über unendlich Munition verfügt.

Resident Evil 8: Fundort der LEMI (Pistole)

Die Standardpistole in „Resident Evil 8“. Ihr erhaltet sie bereits sehr früh im Spiel und sie ist nicht annähernd stark genug, um große Gegner in die Schranken zu weisen, doch zumindest ist die LEMI besser als nichts. Ihr erhaltet die Pistole automatisch im Verlauf der Handlung und könnt sie gar nicht verpassen. Die LEMI mit unendlich Munition müsst ihr nach dem ersten Spieldurchgang für 10.000 AP im Bonus-Shop kaufen.

Max Feuerkraft : 160

: 160 Max Feuerrate : 0.36

: 0.36 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.2

: 2.2 Max Magazingröße: 22

Rückstoß-Kompensator (Zubehör)

Befindet sich in Schloss Dimetrescu und kann gefunden werden, nachdem ihr die erste der grausigen Schwestern getötet habt. Sucht im Flur östlich der Küche nach der passenden Schatulle.

Erweitertes Magazin (Zubehör)

Habt ihr die Waffe gefunden, könnt ihr dieses Zubehör beim Duke für 9.000 Lei kaufen.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der M1879 (Schrotflinte)

Manche Gegner brauchen einfach mal einen liebevollen Gruß. Mit Schrot. Ins Gesicht. Dafür ist die M1879 natürlich perfekt geeignet. Hierbei handelt es sich um eine Vorderschaftrepetierflinte, wie sie häufig zum Jagen verwendet wird. Feuert verlässlich und stabil. Die Schrotflinte befindet sich im ersten Haus auf der westlichen Seite, nachdem ihr die Lycaner-Welle überlebt habt.

Für die Variante mit unendlich Munition müsst ihr, genau wie bei der LEMI, alle Zubehörteile gefunden und angebracht haben. Spielt dann RE8 das erste Mal komplett durch und kauft diese Version der M1879 für 20.000 AP im Bonus-Shop.

Max Feuerkraft : 800

: 800 Max Feuerrate : 1.5

: 1.5 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.2

: 2.2 Max Magazingröße: 11

Stecher (Zubehör)

Habt ihr die Waffe gefunden, könnt ihr dieses Zubehör bei Duke für 8.000 Lei kaufen.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der F2 Rifle (Scharfschützengewehr)

Die offizielle Beschreibung der F2 Rifle sagt eigentlich schon alles, was man über diese Waffe wissen muss: Ein Scharfschützengewehr. Unangefochten, wenn es um das Ausschalten weit entfernter Ziele geht. Findet ihr in Schloss Dimitrescu, auf dem Dachboden. Kurz bevor ihr das Dach betretet, auf der Suche nach der Maske des Zorns.

Auch für dieses Sniper-Gewehr gibt es eine Variante, die über unendlich Munition verfügt. Wählt diese Version im Bonus-Shop für 80.000 AP aus, nachdem ihr das Spiel das erste Mal durchgespielt habt.

Max Feuerkraft : 1.500

: 1.500 Max Feuerrate : 1.2

: 1.2 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.7

: 2.7 Max Magazingröße: 20

Langdistanz-Zielfernrohr (Zubehör)

Nach dem Tod von Lady Dimitrescu könnt ihr dieses Waffenzubehör bei dem Händler Duke für 15.000 Lei kaufen.

Wangenauflage (Zubehör)

Kann ebenfalls nach dem Tod der Lady Dimitrescu beim Händler gekauft werden. Kostet 20.000 Münzen.

Erweitertes Magazin (Zubehör)

Hierbei handelt es sich um einen Teil des Schatzes Maestros Sammlerstück. Kann erst geborgen werden, nachdem ihr Donna und Angie besiegt habt. Sucht dann bei den nahen Gärten das nördliche Haus auf und schnappt euch dort den Schlüssel des Geigenbauers. Das Haus kann nur mit dem Wagenheber aus der Werkstatt erreicht werden. Gebt beim Schrank schließlich den Zahlencode 270917 ein, um das Magazin zu erhalten.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der M1911 (Pistole)

Wenn ihr zu viel Munition für die Pistole findet, mit der LEMI aber einfach nicht genug Schaden anrichten könnt, um wirklich einen Unterschied bei der Zahl der Gegner zu machen, dann habt ihr vielleicht Interesse an der M1911. Eine handliche, vollautomatische Pistole. Solange der Abzug durchgedrückt wird, gibt sie Dauerfeuer ab.

Das gute Stück hat zwei Zusätze und habt ihr in einem Spieldurchlauf beide davon angebracht, könnt ihr nach Abschluss der Kampagne die Version mit unendlich Munition erhalten. Kauft diese im Bonus-Shop für 40.000 AP.

Max Feuerkraft : 195

: 195 Max Feuerrate : 0.2

: 0.2 Max Nachladegeschwindigkeit : 2

: 2 Max Magazingröße: 23

Verbesserter Griff (Zubehör)

Habt ihr Donna und Angie besiegt und Haus Beneviento wieder verlassen, könnt ihr dieses Waffenzubehör bei Duke für 12.000 Lei erwerben.

Erweitertes Magazin (Zubehör)

Findet ihr beim Stausee, kurz vor dem Bosskampf gegen Moreau. Habt ihr das Wasser des Sees abgelassen, sucht im ersten Haus, das ihr betreten könnt (direkt vor dem Kampf) nach einem silbernen Koffer mit diesem Inhalt.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der W870 TAC (Schrotflinte)

Manche Passagen in Resident Evil 8 stechen mit einer enormen Zahl an Feinden hervor, die sich Ethan in den Weg stellen. Da ist die Schrotflinte W870 TAC die beste Möglichkeit, für Chancengleichheit zu sorgen. Hierbei handelt es sich um eine Vorderschaftrepetierflinte mit großer Streuung, die besonders gegen Gruppen von Gegnern effektiv ist.

Kann nach dem Tod von Donna und Angie gefunden werden. Verlasst Haus Beneviento in Richtung Gärten und sucht in dem südlichen Haus nach dieser Waffe. Dieses Gebäude kann, genau wie das Haus nördlich davon, erst zu diesem Zeitpunkt betreten werden. Habt ihr die Standardversion voll aufgerüstet und das Spiel abgeschlossen, könnt ihr die Version mit unendlich Munition im Bonus-Shop für 50.000 AP kaufen.

Max Feuerkraft : 1.280

: 1.280 Max Feuerrate : 1.4

: 1.4 Max Nachladegeschwindigkeit : 1.9

: 1.9 Max Magazingröße: 12

Verbesserter Kolben (Zubehör)

Kann nach eurer Rückkehr aus Haus Beneviento, also nach dem Tod von Donna und Angie, beim Duke gekauft werden. Kostet 22.000 Münzen, ist aber jeden Lei wert.

Frontgriff (Zubehör)

Kann erst gefunden werden, wenn ihr die Kurbel besitzt. Sucht in diesem Fall die Brücke beim Pilgerpfad auf, lasst diese runter und nehmt dann das Boot am Steg. Damit fahrt ihr den Fluss nach Süden hinab und betretet dort eine Höhle, in deren Innern ihr dieses Waffenzubehör finden könnt.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort des GM 79 (Granatwerfer)

Sind es zu viele Gegner? Ist der Feind zu groß? Oder zu gut gepanzert? Keine Sorge, für solche Situationen gibt es den GM 79. Der Kipplauf-Granatwerfer, kann mit Explosiv- und Blend-Geschossen geladen werden. Hierbei handelt es sich um den Schatz Waffe in der Wassermühle, der gefunden werden kann, sobald ihr im Anschluss an Haus Beneviento den Ostteil des Dorfs neu erkunden könnt.

Auch der Granatwerfer hat eine Version, die über unendlich Munition verfügt. Spielt dafür „Resident Evil 8: Village“ einmal durch und kauft diese Variante dann für 80.000 AP im Bonus-Shop. Waffenzubehör gibt es für diese Waffe jedoch nicht.

Max Sprengschaden : 1.200

: 1.200 Max Blendschaden : 0

: 0 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.7

: 2.7 Max Magazingröße: 1

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der M1851 Wolfsbane (Magnum)

Wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann geht mit der M1851 wahrscheinlich trotzdem noch was. Ein Revolver, der mit Magnummunition geladen wird. Dank hoher Feuer- und Durchschlagskraft ist er angeblich sogar effektiv gegen Werwölfe. Angeblich sollte hierbei in Anführungszeichen stehen, denn die Wolfsbane macht aus Werwölfen in sehr kurzer Zeit Matsch.

Bei dieser Magnum handelt es sich um den Schatz Moreaus versteckte Waffe, die erst gefunden werden kann, wenn ihr die Kurbel besitzt, also nach Moreaus Tod. Sucht östlich vom Stausee das Gebiet Moreaus Labor auf und sucht im letzten der drei Gebäude nach der M1851 Wolfsbane. Auch hiervon gibt es eine Variante mit unendlich Munition. Erhältlich, wenn ihr alle Waffenzubehörteile ausgerüstet und das Spiel durchgespielt habt. Kostet 100.000 AP.

Max Feuerkraft : 2.900

: 2.900 Max Feuerrate : 1

: 1 Max Nachladegeschwindigkeit : 2

: 2 Max Magazingröße: 7

Langer Lauf (Zubehör)

Findet ihr in Heisenbergs Fabrik, auf der Ebene B4. Der Operationssaal, in welchem sich das Zubehör Langer Lauf befindet, kann erst betreten werden, nachdem ihr den Notstromgenerator angeschmissen habt.

Erweiterte Trommel (Zubehör)

Könnt ihr im Laden des Duke kaufen, sobald ihr Heisenbergs Fabrik betreten habt. Kostet euch 100.000 Lei.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der V61 Custom (Pistole)

Wer „Resident Evil 8“ bis zu Heisenbergs Fabrik gespielt hat und sich bei der Reise dachte, dass die Gegner einfach noch zu schwer sind, dem dürfte dieses kleine Monster gefallen. Eine durchschlagskräftige, vollautomatische Maschinenpistole, die voll ausgerüstet über eine beeindruckende Feuerkraft verfügt. Verkauft euch Duke für 120.000 Lei, nachdem ihr die Fabrik betreten habt.

Auch für diese Waffe gibt es eine Variante mit unendlich Munition, die ihr denkbar einfach ergattern könnt. Rüstet die V61 Custom dafür bei einem Spieldurchgang komplett aus, beendet das Spiel, und kauft euch die Pistole dann im Bonus-Shop für 60.000 AP.

Max Feuerkraft : 275

: 275 Max Feuerrate : 0.15

: 0.15 Max Nachladegeschwindigkeit : 1.8

: 1.8 Max Magazingröße: 57

Kolben (Zubehör)

Genau wie die Waffe selbst, kann auch dieses Waffenzubehör beim Duke ersteigert werden, nachdem ihr die Fabrik von Heisenberg betreten habt. Kostet euch 35.000 Lei.

Langer Lauf (Zubehör)

Um dieses Zubehör für die V61 Custom zu erhalten, müsst ihr „Resident Evil 8“ im New Game Plus spielen und bei Duke für 56.000 Lei kaufen.

Trommelmagazin (Zubehör)

Kann ebenfalls erst gekauft werden, wenn ihr euch im New Game Plus befindet. Kostet 70.000 Münzen, ist aber jede einzelne davon wert.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der SYG-12 (Schrotflinte)

Wer seinen Gegnern einfach nur sehr viel Schrot in sehr kurzer Zeit ins Gesicht schießen möchte, macht mit dieser Schrotflinte nichts falsch, denn genau dafür ist sie entworfen worden. Sie kann nach eurer Ankunft in Heisenbergs Fabrik für 180.000 Münzen beim Duke ersteigert werden und besitzt ebenfalls eine Version mit unendlicher Munition. Diese kostet 70.000 AP und kann auf dem üblichen Weg ergattert werden.

Max Feuerkraft : 1.770

: 1.770 Max Feuerrate : 1.35

: 1.35 Max Nachladegeschwindigkeit : 2

: 2 Max Magazingröße: 40

Leuchtpunktvisier (Zubehör)

Kann wie die Waffe selbst bei Duke gekauft werden, sobald ihr die Fabrik das erste Mal betreten habt. Kostet euch 42.000 Lei.

Langer Lauf (Zubehör)

Dieses Waffenzubehör könnt ihr erst beim Duke kaufen, wenn ihr euch bereits im New Game Plus befindet. Kostet 64.000 Lei.

Trommelmagazin (Zubehör)

Kostet satte 88.000 Münzen, kann aber erst beim Duke gekauft werden, wenn ihr euch bereits im New Game Plus befindet.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort des Karambit (Chris‘ Messer)

Wer in „Resident Evil 8: Village“ kurzzeitig in die Haut von Chris geschlüpft ist und sich dabei dachte, dass der Soldat ein echt schönes Messer besitzt, darf sich jetzt freuen, denn das gute Stück kann auch von Ethan geschwungen werden. Kauft es nach dem ersten Spieldurchgang einfach im Bonus-Shop für schlappe 10.000 AP. Kann nicht aufgerüstet werden und verfügt bereits von Haus aus über unendlich Munition.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der USM-AI (Chris‘ Pistole)

Sollte euch das Karambit einfach nicht genügend Kugeln verschießen und ihr hättet wirklich gerne eine von Chris‘ Waffen, dann ist die USM-AI vielleicht etwas für euch. Hierbei handelt es sich um eine mittelgroße, halbautomatische Waffe, die Chris Redfield zugleich auf Leistung, Feuerrate sowie Genauigkeit getrimmt hat. Könnt ihr nach dem ersten Spieldurchlauf im Bonus-Shop für 20.000 AP erwerben.

Diese Waffe verfügt, wie so viele andere Kniffen in RE8 auch, über eine Variante mit unendlich Munition. Besucht dafür nach dem ersten Spieldurchlauf den Bonus-Shop und kauft euch diesen Chancenangleicher für 40.000 AP.

Max Feuerkraft : 270

: 270 Max Feuerrate : 0.13

: 0.13 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.5

: 2.5 Max Magazingröße: 17

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der Dragoon (Chris‘ Sturmgewehr)

Ein vollautomatisches Gewehr mit kurzgehaltenem Lauf, wodurch es besonders leicht zu bedienen ist. Ihr wisst schon. Falls euch die Gegner in RE8 mal so richtig auf die Nerven gehen. Kann nach dem ersten Spieldurchlauf im Bonus-Shop für 30.000 AP erworben werden. Die Version mit unendlich Munition kostet euch hingegen 50.000 AP und kann auf dem gleichen Weg erhalten werden.

Max Feuerkraft : 350

: 350 Max Feuerrate : 0.11

: 0.11 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.9

: 2.9 Max Magazingröße: 30

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der WCX (Sturmgewehr)

Ein kurzläufiges Sturmgewehr. Kann bei Halten des Abzugs durchgängig schnelle und durchschlagskräftige Schüsse abgeben. Ihr findet diese beeindruckende Waffe, indem ihr nach dem 1. Spieldurchlauf den Bonus-Shop aufsucht und dort im Austausch 30.000 AP ausgebt. Die Variante mit unendlich Munition gibt es auf dem gleichen Weg, kostet aber noch einmal zusätzliche 60.000 AP.

Max Feuerkraft : 400

: 400 Max Feuerrate : 0.1

: 0.1 Max Nachladegeschwindigkeit : 2.6

: 2.6 Max Magazingröße: 80

Leuchtpunktvisier (Zubehör)

Könnt ihr in New Game Plus bei dem Händler Duke kaufen, kostet euch aber satte 140.000 Lei. Doch keine Sorge, dieses Waffenzubehör ist einen solchen Betrag locker wert.

Zusätzlicher Griff (Zubehör)

Wird auf dem gleichen Weg erworben wie das Leuchtpunktvisier, sucht also im New Game Plus den Duke auf. Kostet euch 80.000 Lei.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der S.T.A.K.E. (Magnum)

Manchen Menschen kann es ja nicht dolle genug sein. Wenn euch die Wolfsbane also nicht genügend Schaden anrichtet, versucht es doch einmal mit diesem kleinen Monster. Eine halbautomatische Magnum mit überragender Feuerkraft und -geschwindigkeit, was ihr den Spitznamen Ramme einbrachte. Kann nach dem 1. Spieldurchlauf bei dem Händler Duke für 300.000 Münzen gekauft werden.

Die S.T.A.K.E. mit unendlich Munition gibt es hingegen nach dem ersten Spieldurchlauf im Bonus-Shop und kostet dort 120.000 AP. Ihr müsst der originalen Waffe erst alle Zubehörteile angelegt haben, bevor diese Variante zur Verfügung steht.

Max Feuerkraft : 4.500

: 4.500 Max Feuerrate : 0.8

: 0.8 Max Nachladegeschwindigkeit : 1.7

: 1.7 Max Magazingröße: 28

Erweitertes Magazin (Zubehör)

Kann in New Game Plus bei dem Händler Duke gekauft werden, kostet 180.000 Lei.

Verbesserter Griff (Zubehör)

Kann ebenfalls erworben werden, sobald ihr das New Game+ erreicht habt. Sucht den Händler Duke auf, gebt 120.000 Lei aus und geht auf Werwolfjagd.

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der Handcannon PZ (Magnum)

Was ist schlimmer als eine Wolfsbane? Eine S.T.A.K.E., keine Frage. Doch was ist noch schlimmer als die Ramme? Wahrscheinlich diese unheilige Magnum. Ein großer Revolver, der mit Scharfschützenmunition geladen wird, was ihn sogar einer Magnum überlegen macht. Kann im Bonus-Shop für 60.000 AP gekauft werden, nachdem ihr die Geschichte mindestens auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran abgeschlossen habt.

Und dieses Monster von einer Waffe wollt ihr jetzt auch noch mit unendlich Munition haben? Okay. Kann im Bonus-Shop für 90.000 AP erworben werden, die Voraussetzungen dafür sind die gleichen wie bei der normalen Version der Waffe.

Max Feuerkraft : 3.200

: 3.200 Max Feuerrate : 0.9

: 0.9 Max Nachladegeschwindigkeit : 1.8

: 1.8 Max Magazingröße: 5

©Capcom

Resident Evil 8: Fundort der Raketenpistole (Pistole/Raketenwerfer)

Ab diesem Punkt ist es nur noch eine Frage von eurem Hass auf eure Gegner und wie sehr ihr diese in dampfenden Matsch verwandeln wollt. Also warum nicht mit einem Raketenwerfer von der Größe einer Pistole in die Schlacht führen? Die Raketenpistole feuert spezielle Raketenpistolenmunition, die beim Einschlag explodiert.

Um diesen Alptraum für eure Feinde erwerben zu können, müsst ihr die Story von „Resident Evil 8: Village“ einmal auf dem Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten abgeschlossen haben. Kann danach im Bonus-Shop für 80.000 AP gekauft werden. Die Variante mit unendlicher Munition kostet 100.000 AP und wird auf die gleiche Weise freigeschaltet wie die Standartversion der Waffe.

Max Feuerkraft : 500

: 500 Max Feuerrate : 1.1

: 1.1 Max Nachladegeschwindigkeit : 3.7

: 3.7 Max Magazingröße: 7

©Capcom

Resident Evil 8: LZ Answerer (Lasermarkierer für Luftschläge)

Ab jetzt ist es nicht einmal mehr eine Frage davon, ob ihr den Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle gewinnen wollt, sondern nur, wie viel Schaden ihr dabei anrichten möchtet. Der Lasermarkierer ist ein Laser, zur Markierung von Zielen verwendet wird. Er muss bis zum Einschlag des Projektils auf das Ziel gehalten werden und verwandelt jeden normalen Gegner sofort zu Asche.

Dieses Werkzeug des Todes kann von euch erst im Bonus-Shop erworben werden, wenn ihr alle Level im Modus Die Söldner mit mindestens Rang S abgeschlossen habt.