Resident Evil 8: Alle Feuerschalenrätsel und ihre Lösung – Guide

Sollten euch die Feuerschalen-Rätsel in Resident Evil 8: Village an den Rand der Verzweiflung treiben, weil diese Dinger einfach nicht brennen wollen, haben wir hier einen nützlichen Guide für euch. Darin erklären wir euch den einfachsten Weg, die Rätsel um die Feuerschalen zu lösen und die Fackeln zu entzünden. Obendrein erfahrt ihr, wie ihr dabei die Trophäe Grillsaison abstaubt.

Resident Evil 8: Lösung für alle Feuerschalenrätsel

Feuerschalenrätsel 1

Fundort : Das erste Rätsel dieser Art befindet sich im Schloss Dimitresu , genauer gesagt darunter, in der Halle des Krieges .

: Das erste Rätsel dieser Art befindet sich im , genauer gesagt darunter, in der . Lösung: Die Lösung für Nummer Eins ist noch recht einfach: Schießt jeweils so mit eurer Pistole auf die brennende Schale, dass das brennende Pendel erst die eine und mit einem anderen Schuss die andere entzündet. Wollt ihr hier Munition sparen, lauft mit Ethan einfach gegen die schwingende Schale und entzündet die Fackeln so.

© „Resident Evil 8: Village“ © PlayCentral

Feuerschalenrätsel 2

Fundort : Die nächste Schale befindet sich ebenfalls im Schloss Dimitrescu , diesmal jedoch im sogenannten Ehrengemach , das ihr nur mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel betreten könnt. Dafür wiederum müsst ihr das Klavier-Rätsel gelöst haben.

: Die nächste Schale befindet sich ebenfalls im , diesmal jedoch im sogenannten , das ihr nur mit dem betreten könnt. Dafür wiederum müsst ihr das gelöst haben. Lösung : In dem Raum angekommen, müsst ihr mit einer Rohrbombe , die brüchige Wand im Norden des Gemachs aufsprengen. Ausgehend hiervon müsst ihr die zwei von der Decke hängenden Schalen entzünden: Schale 1 : Schubst die erste Feuerschale in Richtung der bereits entflammten Säule hinter der zerstörten Wand. Helft gegebenenfalls mit ein oder zwei Schüssen aus der Pistole nach. Schale 2 : Jetzt wird es kniffliger: Stellt euch links neben die entflammte erste Feuerschale und schießt auf die zweite, die noch nicht brennt bis die noch nicht entflammte gegen die Wand und zurückschwingt. Nun müsst ihr schnell sein: Schießt auf die bereits brennende Schale 1, sodass sie gegen Schale 2 schwingt und sie entzündet.

: In dem Raum angekommen, müsst ihr mit einer , die des Gemachs aufsprengen. Ausgehend hiervon müsst ihr die zwei von der Decke hängenden Schalen entzünden:

So entzündet ihr Schale 2. „Resident Evil 8: Village“ © PlayCentral

Sony verrät, warum ihr eure PS4 trotz PS5-Kauf unbedingt behalten solltet

Feuerschalenrätsel 3

Fundort : Das letzte Feuer-Rätsel liegt im Schatzhaus am Gebirgsstrom , oberhalb des Weinbergs, zu dem ihr erst gelangt, wenn ihr den Abschnitt mit Moreau abgeschlossen und die Kurbel erhalten habt.

: Das letzte Feuer-Rätsel liegt im , oberhalb des Weinbergs, zu dem ihr erst gelangt, wenn ihr den abgeschlossen und die erhalten habt. Lösung: Betretet die Räumlichkeiten und schießt mit eurer Pistole jeweils so schräg auf die hängende Feuerschale, dass ihr die Fackelsäulen auf der linken und rechten Seite entzündet. Daraufhin öffnen sich die zuvor verschlossenen Tore zu eurer Rechten und Linken. Achtung : Aus der rechten Tür kommen ab sofort solange unendlich Moroaicä aus einem Loch gekrochen bis ihr einen von ihn mit der hängenden Feuerschale anzündet, indem ihr die Flammen in seine Richtung schießt. Lockt den brennenden Zombie nun in den hinteren Raum und manövriert ihn so nah um die dortige Feuerschale, dass diese sich ebenso entzündet. Lootet anschließend sämtliche offenen Räume ab, denn hier warten eine Menge Lei , Schätze und wertvolle Ressourcen auf euch.

Betretet die Räumlichkeiten und schießt mit eurer Pistole jeweils so schräg auf die hängende Feuerschale, dass ihr die Fackelsäulen auf der linken und rechten Seite entzündet. Daraufhin öffnen sich die zuvor verschlossenen Tore zu eurer Rechten und Linken.

Wie erhalte ich die Trophäe Grillsaison?

Sobald ihr in „Resident Evil 8: Village“ an dem 3. Feuerschalenrätsel angekommen seid, erhaltet ihr die Trophy Grillsaison beinahe wie von alleine. Hierfür müsst ihr nämlich einen der Moroaicä in Brand setzen, was an dieser Stelle sogar passieren muss, um überhaupt an den Schatz zu gelangen, der hinter der letzten verschlossenen Tür liegt. Haltet ihr euch also an die oben beschriebene Lösung des dritten heißen Rätsels, schaltet ihr Grillsaison direkt mit frei.

Alle weiteren Tipps, Guides, Hilfen sowie unseren Trophäen-Leitfaden zu „Resident Evil 8: Village“ findet ihr auf unserer Übersichtsseite. Hier findet ihr auch die Komplettlösung zum Spiel und unseren Guide-Hub.