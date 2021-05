Möchtet ihr Protagonist Ethan Winters in Resident Evil 8 stärker, schneller und besser machen, dann solltet ihr dem Duke einen Besuch abstatten. Denn dieser kann etwas später im Spiel verschiedene Gerichte für euch herstellen, die allesamt unterschiedliche Buffs bewirken. Als Gegenleistung müsst ihr dem Händler aber alle benötigten Zutaten liefern, damit dieser für euch kochen kann.

Hinweis: Ihr müsst die benötigten Zutaten nicht passend beim Duke abgeben, sondern könnt diese nach und nach für jedes Gericht bei dem Händler einlagern. Sind bei einem Gericht alle Zutaten vollständig, kann daraus eine Mahlzeit gekocht werden.

Resident Evil 8: Ab wann kann ich Gerichte kochen lassen?

Zu Beginn von „Resident Evil 8“ bietet euch der Händler die Option mit den verschiedenen Gerichten noch nicht an. Wart ihr das erste Mal im Schloss und habt anschließend dem Haus mit dem roten Schornstein einen Besuch abgestattet, erweitert der Duke sein Angebot mit dem Punkt „Dukes Feinkost“. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr alle gefundenen Zutaten bei ihm einlagern.

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Gerichte in „Resident Evil 8“, von denen die drei letzten jeweils eine besondere und seltene Zutat erfordern, für die ihr euch auf eine kleine Schatzsuche begeben müsst. Für alle anderen Zutaten müsst ihr lediglich Fische, Hühner, Schweine oder Ziegen erlegen, die überall im Dorf und der näheren Umgebung zu finden sind. Nehmt am besten eure Karte zur Hilfe, da darauf, nachdem ihr die Gerichte beim Duke freigeschaltet habt, die Positionen aller Tiere markiert sind.

Kräuterfisch

Panierter Fisch mit Kräutern. Saftig und so lecker, dass er auf der Zunge zergeht. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.

Benötigte Zutaten: Fisch (3), Geflügel (2)

Fisch (3), Geflügel (2) Belohnung: Die maximale Gesundheit steigt geringfügig.

Pilaf mit Geflügel und Wild

Ein herzhaftes Gericht mit in Brühe gekochtem Reis, Geflügel und Wild. Stärkt den Körper von innen heraus

Benötigte Zutaten: Geflügel (4), Wild (1)

Geflügel (4), Wild (1) Belohnung: Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt.

Dreierlei Mititei

Leckere Fleischröllchen aus Geflügel, Fisch und Wild. Etwas opulent, aber nahrhaft und in der Region sehr beliebt. Ein Bissen, und man fühlt sich dauerhaft gestärkt.

Benötigte Zutaten: Fisch (4), Geflügel (2), Wild (1)

Fisch (4), Geflügel (2), Wild (1) Belohnung: Die maximale Gesundheit steigt.

Tochitura de Pui

Ein herzhafter Eintopf mit dem saftigen Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Vogels. Soll angeblich die Lebenskraft stärken.

Benötigte Zutaten: Geflügel (4), Wild (3), Saftiges Geflügel (1)

Geflügel (4), Wild (3), Saftiges Geflügel (1) Belohnung: Die maximale Gesundheit steigt beträchtlich.

Für saftiges Geflügel müsst ihr euch auf die Suche nach dem blauen Vogel machen. Wo ihr dieses Tier finden könnt, erklären wir euch ein Stücken weiter unten.

Ciorba de Porc

Eine schmackhafte Suppe mit dem erlesenen Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Schweins. Der hohe Eiweißanteil verwandelt jeden noch so schmächtigen Körper in ein Bollwerk.

Benötigte Zutaten: Fisch (1), Wild (5), Erlesenes Wild (1)

Fisch (1), Wild (5), Erlesenes Wild (1) Belohnung: Der beim Blocken erlittene Schaden sink beträchtlich.

Für erlesenes Wild müsst ihr ein seltenes Schwein finden, das sich im Dorf versteckt. Alle Infos zu dem Fundort haben wir weiter unten aufgelistet.

Sarmale de Peste

Kohlrouladen, die mit dem Fleisch eines seltenen und nur hier beheimateten Fische gefüllt sind. Sie sind so leicht, dass der Körper sich nach dem Verzehr nahezu schwerelos anfühlen soll.

Benötigte Zutaten: Fisch (6), Feinster Fisch (1)

Fisch (6), Feinster Fisch (1) Belohnung: Die Bewegungsgeschwindigkeit steigt.

Feinster Fisch erhaltet ihr nur von dem Geisterfisch, der sich ein wenig außerhalb des Dorfes fangen lässt. Wo genau sich das Tier befindet, erklären wir euch im Folgenden.

Wo finde ich die seltenen Zutaten?

Geisterfisch (Feinster Fisch)+

Den Geisterfisch könnt ihr erst ein wenig später im Spiel finden. Habt ihr den riesigen Gruselfisch Moreau besiegt und somit die Kurbel im Inventar, könnt ihr abseits des Pilgerpfades endlich die Brücke hinunter lassen. Seid ihr über die Brücke gegangen, könnt ihr in ein kleines durch einen Motor betriebenes Boot steigen. Fahrt nach links und anschließend solange geradeaus bis ihr nicht weiter könnt. Legt dann am Steg an und folgt dem schmalen Weg nach links.

Nach wenigen Metern werdet ihr auf einen kleinen Teich stoßen, in dem sich mehrere Fische befinden. Unter diesen Fischen gibt es zudem einen gelben Artgenossen, bei dem es sich um den Geisterfisch auf dem Foto handelt. Habt ihr das Tier ins virtuelle Jenseits befördert, nehmt den feinsten Fisch an euch und sucht den Duke auf.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Seltener Vogel (Saftiges Geflügel)

Mit Hilfe des Fotos gestaltet sich die Suche nach dem seltenen Vogel recht einfach. Auf der rechten Seite erkennt ihr eine Gruft, links unter dem Ast, auf dem der Vogel sitzt, ist ein beleuchteter Schrein zu erkennen. Dabei handelt es sich um den ersten Fundort der Wächterziegen. Entsprechend findet ihr den Vogel also ein wenig abseits des Dorfplatzes auf einem Baum sitzend.

Schießt am besten mit einer Pistole, um keine wertvolle Munition zu vergeuden, auf das gesuchte Tier und sammelt im Anschluss das saftige Geflügel für das Gericht Tochitura de Pui ein.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Seltenes Schwein (Erlesenes Wild)

Dieses seltene Schwein bringt euch erlesenes Wild. Allerdings könnt ihr es erst aufsuchen, wenn ihr Donna und ihre Gruselpuppe Angie erfolgreich besiegt habt. Das unten eingebundene Foto mit der genauen Position des Tieres findet ihr sogar erst in dem Gebiet mit Moreau. Wisst ihr aber bereits wonach ihr sucht, begebt euch im Dorf zu Luizas Haus, durchquert dieses und ihr findet auf dem Hinterhof mit dem Brunnen das helle Schwein.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de