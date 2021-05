Resident Evil 8 – Im 7. Himmel: Genau 777, 7.777 oder 77.777 Lei besitzen (Lösung)

In Capcoms Horrorspiel Resident Evil 8 gibt es zahlreiche Herausforderungen, die ihr meistern könnt, um die wertvollen AP zu erhalten, mit denen ihr im Boni-Shop allerlei nützliche Dinge kaufen könnt. Dazu gehören Waffen mit unendlicher Munition, die Ausrüstung von Chris Redfield und auch coole Konzeptbilder und Artworks. Doch manche dieser Challenges sind schwer umzusetzen.

Nicht unbedingt, weil sie so kompliziert sind und großes Können oder Fingerspitzengefühl erfordern, sondern weil es eher so wirkt, als wäre euer Erfolg von purem Glück abhängig. So zum Beispiel bei der Herausforderung Im 7. Himmel, wo ihr ganz genau 777, 7.777 oder 77.777 Lei im Inventar haben müsst. Doch keine Sorge, denn es gibt ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr diesem Ziel durchaus etwas näher kommen könnt.

Resident Evil 8 – Im 7. Himmel: 777, 7.777 oder 77.777 Lei besitzen

Bei Lei handelt es sich um die Währung, die ihr überall in der Welt von „Resident Evil 8“ finden könnt und mit der ihr bei dem Händler Duke allerlei nützliche Items erwerben könnt. So lassen sich hier alle Waffen verbessern, die ihr während des Abenteuers gefunden habt, ihr könnt neue Mordinstrumente und ihre Zubehörteile kaufen, Munition sowie Heilgegenstände auffüllen und Baupläne für Gegenstände erhalten.

Aber ihr seid bei der Interaktion mit Duke nicht darauf beschränkt, ihm eure hart verdienten Münzen in den Rachen zu schieben, nein, ihr könnt bei dem Händler auch Gegenstände verkaufen, allen voran die vielen Schätze, die Ethan während seiner Reise auflesen kann. Dafür erhaltet ihr wiederum Lei zurück und wer bei diesen Transaktionen ganz besonders aufmerksam ist, kann sich ausrechnen, wie er die exakte Summe erhält, die für diese Herausforderung notwendig ist.

Resident Evil 8 – Im 7. Himmel: Munition verkaufen (Lösung)

Dieser Trick klappt nur, wenn ihr ganz genau 0 Lei auf eurem Konto hat, was quasi nur zum Start des Spiels möglich ist. Wer die Kampagne schon seit einer Weile spielt und bereits Lei besitzt, wird Schwierigkeiten haben, sein Erspartes bis auf die letzte Münze auszugeben, da das Angebot bei Duke beschränkt ist und es beinahe unmöglich sein dürfte, Gegenstände zu finden, die ganz genau den Betrag kosten, den ihr noch übrig habt.

Bestenfalls startet ihr also ein neues Spiel und zwar auf dem Schwierigkeitsgrad Einfach, damit ihr die Herausforderung so schnell und unproblematisch wie nur möglich meistern könnt. Sammelt keine Lei auf und hortet stattdessen durchgehend Munition für die Pistole, die ihr nicht im Kampf verwenden dürft. Munition dieser Art ist nämlich ganz genau 7 Lei wert, was bedeutet, dass ihr lediglich 111 Munition einsammeln müsst, um auf 777 Lei zu kommen. Dies sollte spätestens nach Schloss Dimitrescu realisierbar sein.

Resident Evil 8 – Im 7. Himmel: Notizen machen (Lösung)

Solltet ihr euch mitten in einem Spiel befinden und habt keinerlei Interesse daran, nur für diese Herausforderung ein neues Spiel zu starten, könnt ihr auch anders an die Sache herangehen. Notiert euch dafür die Summen, die Duke für kleine Dinge bereit zu zahlen ist, vornehmlich verschiedene Sorten von Munition. Solltet ihr euch nämlich einem der drei geforderten Beträge nähern, könnt ihr notierte und aufbewahrte Gegenstände in der Zahl verkaufen, die ihr für den Erfolg benötigt.

Generell könnt ihr Schätze, die ihr im Verlauf der Handlung findet, einfach behalten und nicht verkaufen. Notiert euch die Summen, die euch der Duke zahlen würde, und ihr habt einen großen Handlungsrahmen, wenn es darum geht, 777, 7.777 oder 77.777 Lei anzuhäufen. Da viele Gegenstände glatte Summen einbringen, könnt ihr auch im späteren Spielverlauf noch mit der Pistolenmunition für 7 Lei arbeiten.

Resident Evil 8 – Im 7. Himmel: Auf Glück hoffen (Lösung)

Ihr müsst weder ein neues Spiel starten, noch auf Kaufmann mit Notizzettel machen, um die Herausforderung „Im 7. Himmel“ in Resident Evil 8 zu meistern. Zumindest nicht, wenn ihr sowieso plant, das Spiel noch ein bis zweimal durchzuspielen. In dem Fall könnt ihr auch einfach regelmäßig zum Duke gehen und schauen, ob die Objekte die ihr dabei habt und die, die Duke zum Verkauf anbietet, so ein- und verkauft werden können, dass ihr den gewünschten Betrag erreicht.

Dies funktioniert vor allen Dingen dann gut, wenn ihr selten Gegenstände und Schätze verkauft. Um so mehr ihr selbst dabei habt und um so seltener ihr die Vorräte von Duke komplett einkauft, um so größer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei einem Besuch ganz genau so handeln könnt, dass ihr auf die magische Summe kommt. Dies ist meist schon im ersten Spieldurchlauf möglich, ihr müsst nur regelmäßig zum Händler und ein wenig Kopfrechnen.