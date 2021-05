In Resident Evil 8 gibt es so manchen Gegner, den ihr nicht per se bekämpfen müsst. Doch wer alle Schätze finden, alle Erfolge feiern und alle Gegner zurück in die Hölle schicken möchte, kommt um diese optionalen Auseinandersetzung wohl nicht herum. Das gilt für Riesenzombies die Gräber bewachsen genauso wie für den Varcolag Alfa, den ihr töten müsst, um den Erfolg Werwolfbändiger zu erhalten, der satte 10.000 AP wert ist.

In unserer Lösung verraten wir euch, wo ihr diese monströse Kreatur finden könnt und welche Voraussetzungen es gibt, um den Alfa überhaupt herausfordern zu können. Außerdem geben wir euch nützliche Tipps und Tricks für den Kampf mit auf den Weg. Solltet ihr von vornherein planen, RE8 mindestens noch ein zweites Mal durchzuspielen, empfehlen wir euch, den Varcolag Alfa erst im Neues Spiel Plus und damit deutlich besser gerüstet entgegenzutreten.

Resident Evil 8 – Werwolfbändiger: Den Varcolag Alfa finden und besiegen (Lösung)

Die Bestie, die lediglich als Varcolag Alfa bekannt ist, kann nicht von Anfang an herausgefordert werden. Damit das Biest überhaupt auffindbar wird, müsst ihr den Bossgegner Moreau beim Stausee besiegt haben. Erst dann kann dieser Werwolf beim Brachliegenden Acker, direkt vor Luizas Haus, gefunden werden. Sobald ihr euch dem Biest nähert, kommt es automatisch zu Kampf.

Bedenkt, dass ihr diesen Gegner nur so lange herausfordern könnt, wie ihr euch noch nicht auf den Weg zu Heisenbergs Fabrik gemacht hat, was nach dem Sieg über Uria in der alten Festung möglich ist. Sobald ihr im Verlauf der Handlung den Kelch des Giganten nutzt, kann der Varcolag Alfa in Resident Evil 8 nicht mehr herausgefordert werden und der Erfolg Werwolfbändiger steht nicht mehr zur Verfügung.

Außerdem solltet ihr euch vor dem Kampf gegen dieses Monster bewusst sein, dass der Anführer der Werwölfe eine Menge Munition fressen kann, bevor er das Zeitliche segnet. Der Varcolag Alfa kann aber nicht nur ungeheuer viel einstecken, er teilt auch kräftig aus und ist auf Schwierigkeitsgraden über Normal kaum noch zu bezwingen. Ein erster Durchlauf und mindestens eine Waffe mit unendlich Munition sind daher empfehlenswert.

©Capcom

Resident Evil 8 – Tipps im Kampf gegen den Varcolag Alfa

Aber keine Sorge. Mit unserer Lösung ist es durchaus möglich, den Werwolf-Alpha schon beim ersten Durchgang über den Jordan zu schicken. Stellt euch in diesem Fall aber auf einen längeren Kampf ein und stellt auf jeden Fall sicher, so viel Munition und Heilgegenstände wie nur möglich mitzunehmen. Blendgranaten, Minen und Rohrbomben sind besonders empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig.

Granaten und Minen : Beide Sprengwaffen sind äußerst effektiv im Kampf gegen den Varcolag Alfa. Ein Treffer mit dem Granatwerfer oder durch eine Mine und das Biest bricht kurzzeitig zusammen, nutzt diese Taktik daher regelmäßig. Ein Granatwerfer mit unendlich Munition wäre natürlich perfekt.

: Beide Sprengwaffen sind äußerst effektiv im Kampf gegen den Varcolag Alfa. Ein Treffer mit dem Granatwerfer oder durch eine Mine und das Biest bricht kurzzeitig zusammen, nutzt diese Taktik daher regelmäßig. Ein wäre natürlich perfekt. Offenes Gelände: Im Kornfeld zu kämpfen kann problematisch sein, da ihr kaum etwas sehen könnt. Lockt den Werwolf also lieber ins offene Gelände. Seid jedoch gewarnt, die Zäune vor Ort bieten keinen Schutz, da der Varcolag Alfa diese einfach einreißen kann.

Gebiet nicht verlassen : Bewegt ihr euch zu weit in Richtung West/Südwest , verlasst ihr das Kampfgebiet automatisch und der Varcolag Alfa wird wieder zu seiner Startposition zurückkehren und volle Lebenspunkte besitzen. Achtet daher unbedingt darauf, im Bereich des Brachliegenden Ackers zu bleiben.

: Bewegt ihr euch zu weit in , verlasst ihr das Kampfgebiet automatisch und der Varcolag Alfa wird wieder zu seiner und volle Lebenspunkte besitzen. Achtet daher unbedingt darauf, im Bereich des Brachliegenden Ackers zu bleiben. Flink sein : Die Angriffsmuster des Alfa sind im Großen und Ganzen die gleichen wie bei den anderen Werwölfen dieser Art. Daher solltet ihr euch vor allen Dingen auf die Sturmangriffe des Biestes konzentrieren und beständig nach links oder rechts ausweichen .

: Die des Alfa sind im Großen und Ganzen die gleichen wie bei den anderen Werwölfen dieser Art. Daher solltet ihr euch vor allen Dingen auf die des Biestes konzentrieren und beständig nach links oder rechts . Belohnung: Vergesst nach dem Kampf nicht, den Schatz Kristalline Urzeit-Bestie mitzunehmen, da ihr diesen für 80.000 Lei bei Duke dem Händler verkaufen könnt.

Sollte euch der Varcolag Alfa trotz aller Vorbereitungen zu schwer sein, ladet den Speicherpunkt vor der Konfrontation noch einmal neu, damit weder Munition noch Heilgegenstände verschwendet wurden, und versucht euch noch einmal im New Game+ an ihm.