Resident Evil 8: Kiste am Pilgerpfad öffnen – Fundort von Luizas Schlüssel – Lösung

In Resident Evil 8 versteckt sich auf dem Pilgerpfad oberhalb des Village ein kleines Kästchen, dessen Schlüssel zu finden gar nicht mal so einfach ist, weil er von Capcom ziemlich gut versteckt wurde. Wir verraten euch den genauen Fundort für den Schlüssel, der die Schatztruhe am Pilgerpfad öffnet.

Resident Evil 8: Schatztruhe am Pilgerpfad öffnen

Wo liegt die Schatztruhe? Wenn ihr Schloss Dimetrscu wieder verlassen habt, spaziert ihr nach einer Brücke am Pilgerpfad vorbei, der euch zurück zum Dorf führt. Auf dem Weg dahin kommt ihr zunächst an einigen Gegnern vorbei, die sich unter anderem in den dortigen Katakomben verstecken. In einem der Gewölberäume auf einem Altar befindet sich die Truhe, zu der offenbar keiner der Schlüssel passt, die man bislang in „Resident Evil 8“ erhalten hat.

© Capcom/PlayCentral.de

Pilgerpfade-Schatz: Fundort für den Schlüssel

Um die Kiste öffnen zu können benötigt ihr Luizas Schlüssel. Falls ihr euch erinnert: Luiza war die Lady, die euch direkt zu Beginn von „Resident Evil 8“ in ihr Haus gelassen hat, gemeinsam mit Elena und ihrem Vater. Zu diesem Haus, das östlich des Brachliegenden Ackers liegt, müsst ihr nun zurückkehren.

© Capcom/PlayCentral.de

Vor dem heruntergebrannten Anwesen liegt nun eine recht auffällige Schatulle, die gegebenenfalls schon in eurer Karte als Schatz eingezeichnet wurde. Nehmt den Inhalt der Schatulle an euch.

Ihr müsst zu dem verbrannten Anwesen von Luiza zurückkehren. © Capcom/PlayCentral.de

In der Schatulle befindet sich Luizas Kette, die ihr nun kurzerhand beim Duke verkaufen könntet, allerdings bringt euch der Inhalte der Kiste am Pilgerpfade wesentlich mehr Geld ein. Untersucht das Schmuckstück nun genau und entnehmt zunächst den Stein aus der Halskette. Achtung: Untersucht die Kette nun ein 2. Mal und entnehmt ihr Luizas Schlüssel. Nun habt ihr den gut versteckten Schlüssel gefunden, um das passende Schloss am Pilgerpfad-Schatz damit zu öffnen.

Inhalte der Schatzkiste am Pilgerpfad

Sobald ihr den Schlüssel an der Kiste benutzt habt, erhaltet ihr Cesares Pokal, einen wunderschönen goldenen Kelch.

© Capcom/PlayCentral.de

© Capcom/PlayCentral.de

Wert von Cesares Pokal: Habt ihr den Pokal erfolgreich entnommen, solltet ihr euch schnell zum Duke aufmachen. Der Schatz ist nämlich satte 19.000 Lei wert. Den Stein aus der Halskette könnt ihr anschließend ebenfalls verkaufen. Für ihn bekommt ihr immerhin 8.000 Lei.

Mehr Guides, Tipps, Tricks, Hilfen, Lösungen für Trophäen oder Fundorte von Waffen und Schätzen zu „Resident Evil 8 Village“ findet ihr hier.