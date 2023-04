Verschlossene Behälter in Dead Island 2: Fundorte aller Geldkassetten und ihrer Schlüssel

In dem Horrorspiel Dead Island 2 braucht ihr starke Waffen, um die Zombiehorden in Schach halten zu können. Die mitunter besten Mordinstrumente befinden sich jedoch in verschlossenen Behältern, die im Spiel als Geldkassetten bezeichnet werden. Um sie zu öffnen, braucht ihr den dazugehörigen Schlüssel, aber den hat natürlich fast immer ein Untoter in der Tasche.

Und noch schlimmer: Manche Zombies, die ihr erwischen müsst, um die Waffenkisten öffnen zu können, tauchen erst in der Welt auf, wenn ihr den entsprechenden Zombietyp bereits freigeschaltet habt. Es gibt also allerlei Geldkassetten, die ihr erst öffnen könnt, wenn ihr in der Handlung weit genug vorangeschritten seid.

Doch keine Sorge, wir haben uns für euch bereits mit diesem Problem herumgeschlagen und die Zombies mit Namen gesucht, welche die einzigartigen Schlüssel bei sich tragen. Außerdem verraten wir euch in diesem Guide, wo sich die dazugehörigen Kisten befinden und ab welchem Zeitpunkt in Dead Island 2 ihr überhaupt die Chance habt, den Loot zu erreichen.

Seid gewarnt, dass es keine Garantie für das Erscheinen von besonderen Zombies gibt. Selbst wenn ihr den passenden Gegnertyp bereits freigeschaltet habt und euch an der richtigen Stelle befindet, kann es sein, dass der Zombie mit Namen nicht erscheint. Baut in diesem Fall Abstand zu dem Zielgebiet auf, sodass die Feinde bei eurer Rückkehr neu platziert werden.

Dead Island 2: Bel-Air – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Kofferraum des Kastenwagens

Dieser verschlossene Behälter kann geöffnet werden, sobald ihr den Typ Schock-Geher freigeschaltet habt. Spätestens nach eurem Sieg über Becki im Halperin Hotel sollte der Zombie Kabeltyp in der Nähe von seinem Kastenwagen angetroffen werden können. Das Fahrzeug steht auf dem Alpine Drive, direkt vor der Auffahrt zum Ziegenstall.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Der Safe von Broseidon

Der Safe im Zweitschlafzimmer der Villa Ziegenstall kann erst geöffnet werden, wenn ihr den Zombietyp Malmer freigeschaltet habt, was während eurer Abenteuer im Halperin Hotel passiert. Ein Malmer namens Brock kann nun im zweiten Stock des Ziegenstalls angetroffen werden und zwar im Bereich des Trainingsraums, unweit des erwähnten Schlafzimmers.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Safe mit den Wertsachen von Curtis

Dieser Safe steht in der Villa von Curtis Sinclair, die ihr frühstens während der Neben-Quest Höllischer Partyspaß erkunden könnt. Den dazu passenden Schlüssel, nämlich Curtis’ Safeschlüssel, besitzt ein Schreier namens Crystal die Anwältin, die sich in dem kleinen Garderobenhaus neben der Villa aufhält. Die besten Chancen, Crystal anzutreffen, habt ihr Nachts.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Kofferraum des Autos des Trainers

Um den Kofferraum des Autos knacken zu können, das auf der Access Road 782 steht, müsst ihr den Typ Läufer freigeschaltet haben. Ganz in der Nähe von dieser Geldkassette befindet sich die Villa von Colt, die ihr an dem Tennisplatz südlich davon erkennt. Und genau auf diesem Tennisplatz hängt der Zombie ab, der euren Schlüssel bei sich trägt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Sonderlieferung

Die Sonderlieferung ist Teil von einer Suchmeldung, welche erst begonnen werden kann, nachdem ihr den Gegnertyp Kotzbrocken freigeschaltet habt. Lest dann die Notiz neben der Sonderlieferung, einer Kiste, die beim Postbotenwagen im Alpine Drive gefunden werden kann. Klappert anschließend die drei Adressen auf der Notiz ab und interagiert an jedem Ort mit den Paketen, um Wayne den Postboten herauszulocken.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Halperin Hotel – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Militärvorräte-Kiste

Diese Kiste steht auf einem Militärjeep am nördlichen Ende der Lavuna Avenue und ihr benötigt den Schlüssel zu Militärvorräten, um sie öffnen zu können. Den dazu passenden Zombie, einen Malmer namens Drill Sergeant, könnt ihr auf der gleichen Straße antreffen, aber erst nach eurem Sieg über Becki im Halperin Hotel.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Safe der Halperin-Security

Im Bezirk Halperin Hotel von Dead Island 2, vor der Tiefgarage des Hotels, steht ein kleines Wachhaus in welchem dieser Safe gefunden werden kann, der sich nur mit dem Security-Safeschlüssel öffnen lässt. Der dazugehörige Zombie ist ein Schutzanzug-Geher, der in der besagten Tiefgarage angetroffen werden kann. Spätestens nach der Neben-Quest Verheerendes Caustic-X solltet ihr ihn finden können.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Militärkurier-Kiste

Steht im Foyer des Hotels, wenn ihr durch den Eingang hinein geht links. Um diese Kiste öffnen zu können, braucht ihr den Schlüssel des Militärkuriers. Der dazu passende Zombie, also der Militärkurier, taucht ebenfalls im Foyer auf, aber erst, nachdem ihr den Zombietyp Läufer freigeschaltet habt. Ihr seid öfters im Halperin Hotel, wenn der Kurier also jetzt nicht auftaucht, dann sicherlich später.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Jamals Vorräte

Diese Geldkassette in „Dead Island 2″ gehört zu einer Suchmeldung, die ihr erst angehen könnt, nachdem ihr die Haupt-Quest Klempner der Tiefe abgeschlossen habt. Nehmt diese Questreihe im Serling Hotel, Ocean Avenue an, sucht Jamals Kistenschlüssel und öffnet damit schließlich die Kiste auf dem roten Pick-Up am südlichen Ende der Lacuna Avenue.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Biobehälter am Pool

Dieser Behälter steht am Pool des Halperin Hotels, doch könnt ihr ihn nicht ohne den Schlüssel öffnen den ein Fauliger Kotzbrocken bei sich trägt. Ihr trefft diesen Zombie bei der eingestürzten Straße an, also dort, wo ihr auch Jamals Vorräte gefunden habt. Aber erst, nachdem ihr die Neben-Quest Boz lässt es krachen abgeschlossen habt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Beverly Hills – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Michaels Safe

Im Verlauf der Haupt-Quest müsst ihr die Villa von Michael betreten und durchsuchen, da ist euch sicherlich auch der verlockend aussehende Safe aufgefallen. Den dazu passenden Schlüssel trägt Michaels Protegé bei sich, ein Geher, der direkt vor Mikes Villa angetroffen werden kann. Der Protegé lässt sich mit etwas Lärm anlocken, seid also nicht zu leise.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Obis Sachen

Diese Kiste im Pool der Villa Kwon ist Teil von einer Suchmeldung-Quest, die automatisch beginnt, wenn ihr die Notiz neben der Kiste aufsammelt. Klappert nun alle Pools in Beverly Hills ab und sucht dann Obi selbst auf, der sich beim Pool im Ziegenstall aufhält. Nehmt ihn seinen Schlüssel ab und die seltene Waffe in diesem Behälter gehört euch.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Garagensafe der Familie

In der Villa westlich von Mikes Haus steht in der Garage dieser Safe, den ihr nur mit dem Garagenschlüssel öffnen könnt. Der dazu passende Zombie ist ein Läufer namens Neugieriger Nachbar, den ihr auf der Straße am nordöstlichsten Punkt des Bezirks antreffen könnt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Sicherer Biobehälter

Ein Biobehälter, der sich im Obergeschoss der zentralen Villa von Beverly Hills befindet. Ein Ort, der leicht an den vielen Kotzbrocken und Chemiefässern erkannt werden kann. Den passenden Schlüssel für Biogefahr-Container besitzt ein Läufer namens SSG. Hernandez, der auf der westlichen Straße, direkt bei den Transportern angetroffen werden kann.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Safe des Bauarbeiter-Teams

Kann erst geknackt werden, wenn ihr den Zombietyp Mutator freigeschaltet habt. Anschließend kann der Mutator Vorarbeiter auf dem Baugelände der Villa im Zentrum von Beverly Hills gefunden werden. Der Safe steht in eben dieser Villa, in einer Abstellkammer.

© Deep Silver/Dambuster Studios

06 – Brentwood-Mülltonne

Nach der Haupt-Quest in den Monarch Studios könnt ihr die Wasseraufbereitungsanlage in Beverly Hills besuchen. Im letzten Raum, dort, wo ihr den Schlüssel findet, steht ein verschlossener Behälter. Der Schlüssel gehört einem Schreier namens Brentwood-Mitarbeiter, der direkt vor der Auffahrt zum Gelände angetroffen werden kann.

© Deep Silver/Dambuster Studios

07 – Nikkis Kopfgeldbelohnung

Ein Safe im Haus der Großwildjägerin. Nikkis Beuteschlüssel hat ein Schlachter, der auf der Straße nördlich der Villa der Jägerin angetroffen werden kann, meist bei den brennenden Autos direkt vor Francescas Villa. Natürlich müsst ihr den Zombietyp Schlachter dafür erst freischalten.

© Deep Silver/Dambuster Studios

08 – Kiste für Beschlagnahmtes auf der Party

Wenn ihr während der Neben-Quest Die Ballade von Rikky Rex die Villa von Rikky durchforstet, findet ihr sicherlich auch diese Kiste in seinem Schlafzimmer. Den dazu passenden Türsteher-Schlüssel hat ein Malmer, der gelegentlich im Erdgeschoss der Villa und im Außenbereich angetroffen werden kann.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Monarch Studios – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Security-Kühlbox

Diese Kühlbox, die vom System dennoch als Geldkassette bezeichnet wird, steht in dem Wachhäuschen vor dem Eingang zum Studiogelände. Ihr könnt sie mit dem Schlüssel für Security-Kühlbox öffnen, den der dazu passende Zombie besitzt, ein Läufer, der sich im Wohnwagen in der Action Alley hinter Studio 7 aufhält.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Kelli Jos Koffer

Dieser Koffer steht im Wohnwagen zwischen Studio 5 und Studio 6 und kann erst geöffnet werden, wenn ihr im Verlauf der Haupt-Quest den Zombietyp Voltaik-Schreier freigeschaltet habt. Kelli Jo Longeteig kann schließlich beim Infostand vor Studio 5 angetroffen werden, wo sie mit Freuden allerlei Zombies auf euch hetzt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Venice Beach – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Schließfach der Burger 66.Mitarbeiter

In dem Burgerladen östlich von eurem Safe House in der Blue Crab Bar steht ein Spind, der sich nur mit dem Burger 66-Spindschlüssel öffnen lässt. Das Item ist im Besitz von einem Kotzbrocken, der sich auf der Promenade im Südosten des Bezirks aufhält, nahe der kleinen Pyramide.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Geheimversteck

Diese verschlossene Kiste ist Teil von einer Suchmeldung. Um diese Quest zu starten, sucht ihr das Geschäft Jo´s Rentals auf, westlich vom Blue Crab Bar Safe House. Schnappt euch dort Schlüssel und Notiz und folgt den Hinweisen zu einem Versteck im Osten des Bezirks. Klettert nahe des Sicherungskastens über die Paletten auf das Dach, lauft über die rote Markise um das Gebäude herum und klettert ganz nach oben, wo sich die Kiste befindet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Safe der Venice-Rettungsschwimmer

Am südöstlichsten Zipfel dieses Bezirks steht die Hütte der Rettungsschwimmer und in eben dieser findet ihr einen Safe, der sich nur mit dem Schlüssel für Rettungsschwimmerhütte öffnen lässt. Der Besitzer ist ein Läufer namens Brody, der in der unmittelbaren Umgebung um die Hütte herum angetroffen werden kann.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Deep-Cuts-Safe

Eine der wenigen verschlossenen Behälter, für die ihr keine Zombies jagen müsst. Sucht einfach das Geschäft nordwestlich vom Blue Crab Bar Safe House auf und schaut hinter die Couch, wo der Schlüssel auf dem Boden liegt. Der dazu passende Safe ist nur wenige Meter entfernt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Kühlbox von West Coast Weights

Diese Kühlbox findet ihr in einem der Verkaufsstände auf dem Turnierplatz des Strongmen-Wettbewerbs im Nordwesten des Bezirks. Der dazu passende Schlüssel wird als Schlüssel für Strongman-Kühlbox bezeichnet und befindet sich im Besitz eines Gehers namens Jake Jones, den ihr am nördlichen Ende der Verkaufsmeile beziehungsweise östlich des Turnierplatzes antreffen könnt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

06 – Skate-Things-Safe

Ein weiterer Safe, dieser kann jedoch erst gefunden werden, nachdem ihr die Haupt-Quest in Venice Beach abgeschlossen und somit die Inferno-Malmer freigeschaltet habt. Sucht den Parkplatz im Norden auf, dort, wo ihr euren hitzigen Kampf hattet, und ihr werdet sehen, dass ihr nun das Skate Things Geschäft betreten könnt. Der dazu passende Schlüssel befindet sich bei einem Zombie auf der Verkaufsmeile.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Ocean Avenue – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Safe an der Rezeption des Serling

Direkt vor dem Safe House im Serling Hotel befindet sich eine Rezeptiuon und dort findet ihr auch diesen Safe. Habt ihr das Safe House das erste Mal betreten und mit Dr. Reed gesprochen, könnt ihr im zweiten Stockwerk des Hotels den Zombie Serling-Concierge antreffen und ihm den passenden Schlüssel abnehmen.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Officer Wilsons Gepäck

Ein Koffer im Serling Hotel, den ihr selbst nicht mit den stärksten Waffen geöffnet bekommt. Dann müsst ihr wohl oder übel Officer Wilson suchen. Ihr trefft den Zombie am nordwestlichsten Punkt des Bezirks, nur wenige Meter östlich von dem Malmer-Hotspot.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Souvenirkästchen

Steht in Raum 01 des Serling Hotels, also genau dem Raum, in welchem ihr im Verlauf der Haupt-Quest wach werdet. Der dazu passende Hotelgast-Schlüssel befindet sich im Besitz von dem Läufer Hotelgast, den ihr in der Gasse zwischen dem Venture Walk und der Silicon Street antreffen könnt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Mystery-Goodie-Box

Eine dicke Kiste im dritten Stockwerk des Serling Hotels, unweit des Eingangs zum Safe House. Den Schlüssel erhaltet ihr zur Belohnung für den Abschluss der Neben-Quest Dez und die Mutter Satans. Diese Sekundäraufgabe erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr die Haupt-Quest Dickbrettbohrer abgeschlossen habt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

05 – Sicheres Aktenlager

Wenn ihr die Neben-Quest Exklusivbericht absolviert, müsst ihr auch in den Konferenzraum im zweiten Stock gehen. Genau dort findet ihr bei einer Leiche den Schlüssel für einen Safe, der im Keller des Nachrichtensenders steht, im Serverraum.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Der Pier – Alle Schlüssel und Geldkassetten

01 – Randys Spind

Randy ist ein Inferno-Malmer, der erst nach Abschluss der Haupt-Quest Blood Drive angetroffen werden kann und zwar im Erdgeschoss des Hauptgebäudes der Rettungsschwimmer, also genau dem Ort,d er euch als Safe House dient. Schnappt euch seinen Schlüssel und öffnet damit den Spind im Rettungsschwimmergebäude, womit ihr auch eine Suchmeldung startet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

02 – Prestons Safe

Stellt euch direkt vor den Eingangsbereich zum Vergnügungspark auf dem Pier, also dem Tor mit dem großen Clownskopf. Links von diesem Durchgang steht ein Container, durch den ihr durchlaufen könnt, womit ihr Prestons Safe findet. Macht etwas Lärm und Preston selbst sollte sich ebenfalls die Ehre geben.

© Deep Silver/Dambuster Studios

03 – Rettungsschwimmerkiste

Ab und an taucht auf dem Strand zwischen Meer und Safe House ein Inferno-Malmer namens Strand-Adonis auf. Dieser Zombie hat den Schlüssel für die Rettungsschwimmerkiste im Safe House.

© Deep Silver/Dambuster Studios

04 – Verdächtiger Behälter

Am Ausgang des CDC-Gebäudes, also auf dem Weg zum Strand am Pier, befindet sich hinter einem Container dieser Behälter. Den dazu passenden CDC Entsorgungsschlüssel hat ein Caustic-X-Geher, der am Strand gefunden werden kann. Er läuft direkt am Wasser und mischt sich gerne unter die anderen Zombies.

© Deep Silver/Dambuster Studios

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert. Wir danken für eure Geduld.