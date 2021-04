Möchtet ihr Resident Evil 7 auf der PS4 oder PS5 zu 100 Prozent durchspielen und somit die Platin-Trophäe freischalten, liegt ein weiter Weg vor euch. In unserem Trophäen-Guide findet ihr alle freispielbaren Erfolge sowie deren Voraussetzungen. Außerdem erhaltet ihr hier zusätzliche Guides, um während der Trophy-Jagd nicht verrückt zu werden und das Haus der Baker schlussendlich wieder lebendig verlassen zu können.

Resident Evil 7: Die komplette Trophäenliste Horrortitels (inklusive DLCs)

„Resident Evil 7“ könnt ihr auf der PlayStation 4 und PS5 spielen, um die begehrten Trophäen zu erlangen. Insgesamt gibt es in dem Horrortitel von Capcom satte 59 Trophäen (inklusive der DLCs), von denen ihr 11 verpassen könnt. Einige der Trophäen erhaltet ihr automatisch, indem ihr euch durch die Handlung von „Resident Evil 7“ schießt und gruselt. Die begehrte Platin-Trophäe und damit 100 Prozent Spielfortschritt erhaltet ihr, wenn ihr alle anderen Trophäen/Trophies für das Hauptspiel eingesackt habt

Die Aufteilung der PS4/PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

5x Gold

19x Silber

34x Bronze

11x Verpassbare Trophäen

Wie schwer ist Resident Evil 7–Platin? Wir warnen euch an dieser Stelle lieber vor. Sonderlich einfach bekommt ihr von Capcom die Platin-Trophäe für „Resident Evil 7“ nicht. Neben einigen zum Teil recht mühsamen Sammelaufgaben (antike Münzen, Wackelköpfe, Video, Akten) müsst ihr das Spiel unter anderem in unter 4 Stunden durchspielen. An dem Schwierigkeitsgrad Irrenhaus dürftet ihr euch ebenfalls die Zähne ausbeißen. Völlig unmöglich ist die Platin-Trophäe aber dennoch nicht. Einige Durchläufe benötigt ihr aber, um euch die Tricks und Taktiken für besonders schwierigen Stellen anzueignen.

In unserem Trophäen-Guide zu „Resident Evil 7“ haben wir euch alle Trophies des Hauptspiels sowie von den später veröffentlichten DLCs aufgelistet und in die jeweiligen Trophäen-Stufen unterteilt. Einige Trophäen haben wir auf einen zusätzlichen Guide verlinkt, der euch dabei helfen wird, die entsprechende Auszeichnung zu erhalten. Noch mehr News, Artikel und Guide zu „Resident Evil 7“ findet ihr auf unserer Themenseite.

Resident Evil 7: Die Platin-Trophäe

Ansässiges Böse: Spiele alle Trophäen frei.

Gold-Trophäen

Ich will doch nur hier raus! : Schließt das Spiel innerhalb von 4 Stunden ab.

: Schließt das Spiel innerhalb von 4 Stunden ab. Ressourcenmanager: Schließt das Spiel ab, ohne die Inventarbox mehr als 3 Mal zu öffnen.

Schließt das Spiel ab, ohne die Inventarbox mehr als 3 Mal zu öffnen. Gute Abwehrkräfte: Schließt das Spiel ab, ohne mehr als 3 Mal eine Erste-Hilfe-Arznei zu benutzen.

Silber-Trophäen

Ende der Nacht : Seht das Ende 1.

: Seht das Ende 1. Nur noch eine Erinnerung : Seht das Ende 2.

: Seht das Ende 2. Irrer als irre : Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus ab.

: Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus ab. Trotzphase : Bekämpft und schlagt Marguerite in die Flucht, wenn sie durch das Haus wandert.

: Bekämpft und schlagt Marguerite in die Flucht, wenn sie durch das Haus wandert. Um sein Leben hocken : Weicht Jacks Scherenangriff aus, indem ihr in die Hocke geht. (Kann verpasst werden)

: Weicht Jacks Scherenangriff aus, indem ihr in die Hocke geht. (Kann verpasst werden) Weniger ist mehr : Erledigt zwei oder mehr Gegner mit einem einzigen Schuss.

: Erledigt zwei oder mehr Gegner mit einem einzigen Schuss. Tontaubenschießen: Schießt auf Marguerite und werft sie zurück, während sie auf euch zuspringt. (Kann verpasst werden)

Schießt auf Marguerite und werft sie zurück, während sie auf euch zuspringt. (Kann verpasst werden) Blitztorte : Schließt das „Happy Birthday“-Video innerhalb von 5 Minuten ab.

: Schließt das „Happy Birthday“-Video innerhalb von 5 Minuten ab. Pelikane in der Hose: Sammelt im Schwierigkeitsgrad Einfach oder Normal alle Antiken Münzen ein.

Sammelt im Schwierigkeitsgrad Einfach oder Normal alle Antiken Münzen ein. Irrer Münzensammler: Sammelt im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus alle Antiken Münzen ein.

Sammelt im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus alle Antiken Münzen ein. Der Teufel steckt im Detail: Lest in einem Spieldurchgang alle Akten.

Lest in einem Spieldurchgang alle Akten. Mr. Nirgendsmehr: Zerstört alle Mr. Everywhere-Figuren. (Kann verpasst werden)

Bronze-Trophäen

Sie lebt : Reist nach Louisiana.

: Reist nach Louisiana. Willkommen in der Familie, Junge : Flieht aus dem Gästehaus.

: Flieht aus dem Gästehaus. Du kommst hier nicht raus : Flieht zum Hof.

: Flieht zum Hof. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis : Enthüllt die Geheimnisse des alten Hauses.

: Enthüllt die Geheimnisse des alten Hauses. Fang besser an zu laufen : Entflieht dem Anwesen der Bakers. (Kann verpasst werden)

: Entflieht dem Anwesen der Bakers. (Kann verpasst werden) In die Tiefen : Fliehen Sie aus dem Schiff. (Kann verpasst werden)

: Fliehen Sie aus dem Schiff. (Kann verpasst werden) Nichts riskieren : Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Einfach ab.

: Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Einfach ab. Der Albtraum ist endlich vorbei : Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Normal ab.

: Schließt das Spiel im Schwierigkeitsgrad Normal ab. Hinter verschlossenen Türen : Schließt manuell eine offenstehende Tür.

: Schließt manuell eine offenstehende Tür. Hände hoch : Wehrt den Angriff eines Gegners ab, indem ihr blockt.

: Wehrt den Angriff eines Gegners ab, indem ihr blockt. Aha! Untersucht ein Objekt näher, um etwas zu erhalten.

Untersucht ein Objekt näher, um etwas zu erhalten. Schlüsseldienst: Öffnet etwas mit einem Dietrich.

Öffnet etwas mit einem Dietrich. Netter Versuch: Legt ein Objekt auf einen Schahttensockel, das nicht dorthin gehört.

Legt ein Objekt auf einen Schahttensockel, das nicht dorthin gehört. Augenöffnend : Benutzt ein Psychotonikum.

: Benutzt ein Psychotonikum. Backpacker: Vergrößert euer Inventar.

Vergrößert euer Inventar. Besser als nichts: Erledigt einen Gegner mit dem Messer.

Erledigt einen Gegner mit dem Messer. Für Munition zu schade : Beseitigt die Insekten auf einer Tür mit dem Messer.

: Beseitigt die Insekten auf einer Tür mit dem Messer. Eine kleben: Erledigt einen Gegner, indem ihr eine Bombe mit Fernzünder an ihm anbringt und zündet.

Erledigt einen Gegner, indem ihr eine Bombe mit Fernzünder an ihm anbringt und zündet. 1. Platz beim Experimentierwettbewerb : Stellt alle Objekte her, die Flüssige Chemikalie und Starke Flüssige Chemikalie enthalten.

: Stellt alle Objekte her, die Flüssige Chemikalie und Starke Flüssige Chemikalie enthalten. Versteckspiel: Schließt das „Mia“-Video ab, ohne von Marguerite entdeckt zu werden.

Schließt das „Mia“-Video ab, ohne von Marguerite entdeckt zu werden. Rückspulen nicht vergessen: Seht euch in einem Spieldurchgang alle Videokassetten an.

Seht euch in einem Spieldurchgang alle Videokassetten an. Er ist hier und dort und überall!: Zerstört eine Mr.-Everywhere-Figur. (Kann verpasst werden)

Verbotenes Filmmaterial VOL. 1 DLC Trophäen

Gold-Trophäen

Ethan stirbt nie: [Ethan muss sterben] Überlebt bis zum Schluss.

Silberne Trophäen

Schlaflos in Dulvey : [Albtraum] Schließt „Nachtangst“ ab.

: [Albtraum] Schließt „Nachtangst“ ab. Rattenfänger: [Schlafzimmer] Findet in einem Spieldurchgang alle toten Nagetiere.

Bronze Trophäen

Tod vor der Dämmerung? : [Albtraum] Schließt „Albtraum“ ab.

: [Albtraum] Schließt „Albtraum“ ab. Wie von Mama gekocht: [Schlafzimmer] Entkommt aus dem Raum.

Verbotenes Filmmaterial (Banned Footage) VOL. 2 DLC Trophäen

Silberne Trophäen

Alle Asse im Ärmel : [21] Schließt den Modus „Überleben+“ ab.

: [21] Schließt den Modus „Überleben+“ ab. Ein Instinkt: Überleben : [Töchter] Seht das wahre Ende.

: [Töchter] Seht das wahre Ende. Bester Geburtstag aller Zeiten: [Jacks 55. Geburtstag] Erhaltet in allen Abschnitten den Rang „S“ oder besser.

Bronze Trophäen

Big Brother : [21] Schließt „21“ ab.

: [21] Schließt „21“ ab. Taschenspieler : [21] Schließt den Modus „Überleben“ ab.

: [21] Schließt den Modus „Überleben“ ab. Schmetterlingseffekt: [Töchter] Seht das schlechte Ende.

[Töchter] Seht das schlechte Ende. Was dauert das so lange? [Jacks 55. Geburtstag] Schließt einen Abschnitt mit mindestens 10 Minuten Zeitbonus ab.

[Jacks 55. Geburtstag] Schließt einen Abschnitt mit mindestens 10 Minuten Zeitbonus ab. Wunderkoch: [Jacks 55. Geburtstag] Füttert Jack mit jeder Art von Essen und Trinken.

Not a Hero DLC Trophäen

Silberne Trophäen

Doch ein Held: Schließt „Kein Held“ auf dem Schwierigkeitsgrad Profi ab.

Bronze Trophäen

Mission abgeschlossen: Schließt „Kein Held“ auf dem Schwierigkeitsgrad Einfach oder Normal ab.

End of Zoe DLC Trophäen

Goldene Trophäe

Sumpfkönig: Schließt „Zoes Ende“ im Schwierigkeitsgrad Joe muss sterben ab.

Silberne Trophäen

Andere Waffen brauch ich nicht: Schließt „Zoes Ende“ auf Normal oder Joe muss sterben ohne Waffennutzung ab.

Bronze Trophäen

Versprochen ist versprochen : Schließt „Zoes Ende“ im Schwierigkeitsgrad Einfach oder Normal ab.

: Schließt „Zoes Ende“ im Schwierigkeitsgrad Einfach oder Normal ab. Sumpfsprinter : Schließt in „Zoes Ende“ eine Extrem-Herausforderung ab.

: Schließt in „Zoes Ende“ eine Extrem-Herausforderung ab. Queensberry-Regeln : Führt in „Zoes Ende“ eine 4-Trefffer-Combo mit bloßen Fäusten aus.

: Führt in „Zoes Ende“ eine 4-Trefffer-Combo mit bloßen Fäusten aus. Sumpfguerilla: Tötet in „Zoes Ende“ 5 Gegner mit einem Schleichangriff.