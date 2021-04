Resident Evil 7: Das sind die Fundorte aller 18 Münzen (Guide)

In Resident Evil 7 könnt ihr euch auf die Suche nach verschiedenen Sammelgegenständen wie zum Beispiel den antiken Münzen begeben. Insgesamt lassen sich im Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Einfach und Normal 18 antike Münzen finden. Die Münzen können dafür verwendet werden, um sie im Wohnwagen im Hof für verschiedene Gegenstände einzutauschen.

Wie kann ich die Vogelkäfige in Resident Evil 7 öffnen?

Beim Wohnwagen befinden sich drei Vogelkäfige, die durch Münzen geöffnet werden. Öffnet ihr die Käfige nicht an diesem Ort, habt ihr nach dem Schiff in der kleinen Speicherhütte vor dem Salzbergwerk das letzte Mal die Gelegenheit dazu.

Diese Vorteile könnt ihr mit den Münzen freischalten.

3 antike Münzen: Steroide (heilen euch vollständig und erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit)

(heilen euch vollständig und erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit) 5 antike Münzen: Stabilisator (erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit)

(erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit) 9 antike Münzen: Revolver .44 Magnum

Wofür benötige ich die schmutzige Münze aus der Demo?

Habt ihr im Vorfeld bereits die Demo zu „Resident Evil 7“ gespielt und alle Rätsel gelöst, erhaltet ihr als Belohnung eine schmutzige Münze. Diese kann ins Hauptspiel übertragen werden und dient euch als zusätzliche Münze für die Käfige. Sammelt ihr aber sowieso alle 18 Münzen, hat die schmutzige Münze keinen weiteren Wert für euch.

Resident Evil 7: Fundorte aller 18 antiken Münzen – Tipps und Tricks

Bedenkt unbedingt, dass alle antiken Münzen in „Resident Evil 7“ verpassbar sind. Erreicht ihr also bestimmte Orte im Spiel, könnt ihr nicht mehr zu vorherigen Bereichen zurückkehren, um übersehende Münzen einzusammeln. Außerdem gibt es keine Kapitel, weshalb ihr alle Münzen in einem Spieldurchgang einsammeln müsst. In den Spielstatistiken könnt ihr jederzeit einsehen, wie viele Münzen ihr schon gefunden habt.

Um diese Schublade öffnen zu können müsst ihr zuvor einen Dietrich finden. © Capcom

Durch die Einnahme von Psychotonikum werden euch kurzzeitig die Standorte aller Items angezeigt.

Die erste antike Münze findet ihr in der Küchenschublade während der ersten Videosequenz. Bevor ihr das Haus betretet sucht vorher unbedingt den ersten Dietrich im Spiel auf, um Ethan in der Küche die verschlossene Schublade zu öffnen. Darin befindet sich schließlich die Münze. Die zweite Münze findet ihr nachdem ihr mit dem Schlüssel die Luke zum Keller aufgeschlossen habt. Bewegt euch einige Meter weiter und ihr findet sie auf einem roten Rasenmäher liegend. In der Haupthalle angekommen wendet ihr euch direkt nach links und geht bis zum Ende des Raums. In der Schublade einer Kommode könnt ihr die dritte Münze in Empfang nehmen. Die vierte Münze versteckt sich im Freizeitraum auf der ersten Etage direkt neben der Mr. Everywhere-Figur. Geht vom Freizeitraum in das Badezimmer und schnappt euch die fünfte Münze in der Toilettenschüssel. Habt ihr das Rätsel mit dem Projektor in der Eingangshalle erfolgreich gelöst, gelangt ihr in den hinteren Teil des Haupthauses. Geht in den Raum südlich des Überwachungsraum und sucht den Aschenbecher auf dem Tisch auf. Darauf liegt die sechste Münze. Die 7. Münze findet ihr im Keller in dem Raum südlich des Krematoriums mit den vielen Käfigen. Links von dem Regal wird euch eine Wand mit einem Loch auffallen. Darin findet ihr das gesuchte Sammelobjekt. Die achte Münze liegt in einem Topf auf dem Hof vor den Treppen zum Hautphaus. Die neunte Münze findet ihr unweit von der Stelle entfernt im Wohnwagen direkt neben dem Käfig auf dem Tisch. Im alten Haus im Wohnzimmer findet ihr Münze Nummer 10. Vorher benötigt ihr aber erst einmal den Flammenwerfer, um die Insektennester zu vernichten. Auf der linken Seite im Gang zu Keller findet ihr schließlich die Münze. Habt ihr mit der Kurbel die Brücke heruntergelassen, erhaltet ihr Zugriff zu einer kleinen Hütte links von der Wasserpumpen-Station. Darin befindet sich Münze Nummer 11 auf der Spülung der Toilette. Ebenfalls im alten Haus öffnet ihr die Tür mit dem Krähenschlüssel, um ins Vorzimmer zu gelangen. Die 12. antike Münze liegt in der geöffneten Schublade auf der rechten Seite. Auf dem Versuchsgelände findet ihr die 13. Münze in dem kleinen Raum mit den vielen Bomben. Habt ihr die Scheune verlassen und die Kombination für den Partyraum in Erfahrung bringen könnt, lasst die Treppe zum Partyraum herunter. Rechts von der Konsole befindet sich ein kleines Regal, in dem ihr Münze Nummer 14 findet. Die 15. Münze befindet sich auf dem Schiffswrack. Springt erst einmal die Luke hinunter, folgt dem Gang nach links, rechts und wieder rechts. Ganz am Ende liegt die Münze in der Ecke. Seid ihr über eine Leiche geklettert, sucht auf dem überfluteten Boden zu eurer Linken nach der 16. Münze, die im Matsch neben der gelben Leiter steckt. Die vorletzte Münze befindet sich im Steuerraum, dessen Tür ihr zuvor mit dem Ätzmittel geöffnet habt. Schaut euch nach einer orangenen Werkzeugkiste um. Zum Öffnen benötigt ihr einen Dietrich. Die letzte antike Münze in „Resident Evil 7“ versteckt sich ebenfalls auf dem Schiffswrack. Geht durch den Maschinenraum sowie den dahinterliegenden Gang bis zu einem kleinen Schrank. Benutzt das Ätzmittel, um den Safe zu öffnen.

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt in „Resident Evil 7“ alle 18 antiken Münzen gefunden. Für diesen Erfolg erhaltet ihr die Silber-Trophäe Pelikane in der Hose.

Wenn ihr „Resident Evil 7“ auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Irrenhaus zockt, könnt ihr insgesamt 33 antike Münzen finden, die zudem fast ausschließlich an anderen Orten versteckt sind. Alle Fundorte der Münzen haben wir euch in diesem Guide aufgelistet.

Haltet die Augen stets offen, da die Münzen leicht zu übersehen sind. © Capcom/PlayCentral-Bildmontage