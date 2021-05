Resident Evil 8 – Alle 19 Fenster zerstören im Schloss: wo muss ich schießen? – Einen an der Scheibe

In Resident Evil 8 gibt es eine spezielle Herausforderung, die da lautet „Einen an der Scheibe“. Aber was ist damit gemeint? Ein Blick auf die Trophäen-Liste gibt uns den entscheidenden Hinweis. „Einen an der Scheibe“ haben wir zwar so oder so schon, aber wenn wir es auch im Spiel als Erfolg verbuchen möchten, müssen wir eine spezielle Sonderaufgabe lösen, die uns die Enwickler*innen auf dem Survival-Horrortisch servieren.

Um an die begehrte Platin-Trophäe zu gelangen, ist es unabdingbar, „Einen an der Scheibe“ zu bekommen. Denn diese Challenge selbst ist für sich gesehen schon eine kleine Herausforderung und verspricht eine kleine, aber nicht minder wichtige Bronze-Trophäe. Um sie zu meistern und die Bronze-Trophäe zu erhalten, müssen wir alle Fenster im Schloss zerstören in einem einzigen Spieldurchlauf.

Ihr könnt also das ganze Schloss auf- und ablaufen, und auf jedes potenzielle Fenster schießen. Einige Fenster werden dann zerbersten. Aber Vorsicht! Nicht alle Fenster sind gemeint. Wenn ihr beispielsweise ins Schloss eintretet und die Fenster gleich in der Eingangstür zerschießen möchtet, könnt ihr euch die Munition sparen. Diese Fenster mit Gardinen sind unzerstörbar.

Resident Evil 8: Alle Fenster im Schloss zerstören, aber welche?

Es gibt insgesamt X Fenster im Schloss Dimitrescu. Die einen könnt ihr früher und die anderen später abschießen oder sie ganz einfach mit dem Messer zerstören. Aber wo sind die Fenster und welche sind es genau?

Das erste Fenster erreicht ihr, wenn ihr nach dem ersten Fall in den Keller ein Stück weiter das Areal aus der allerersten Demo erkundet. Irgendwann stoßt ihr auf die erste Tochter von Lady Dimitrescu, die euch nach oben jagt. Um sie zu besiegen, ist ein Fenster standardmäßig zerstört, das die gewünschte Kälte ins Spiel bringt. Vorsicht! Faktisch müsst ihr gar kein Fenster zerstören, um sie zu besiegen. Bedenkt jedoch, dass es hier zwei Fenster gibt und nur eines explodiert ist in der Sequenz. Ergo, das 2. sofort wegholzen!

Weiter geht es im Speisezimmer des Schlosses, das ihr im Grunde keine Minute später betretet. Es liegt relativ zentral im Schloss. Beachtet, dass der „Dining Room“ erneut zwei Fenster hat. Zerstört also das Fenster auf der linken und rechten Seite.

Das Fenster Nummer 5 findet ihr, nachdem ihr den Schlüssel zum Hof gefunden habt. Betretet den Hof, geht nach hinten rechts durch die Tür und folgt Lady Dimitrescu die Treppe hinauf. Im ersten Raum des oberen Stocks, also vor Lady Dimitresucs Gemächer, findet ihr direkt ein schick verziertes Fenster. Es erfolgt ein handelsüblicher Bumms gegen das Fenster eurerseits! Fenster Nummer 6 und 7 warten sogleich den Gang hinunter. In diesem Durchgangszimmer findet ihr also gleich 3 Fenster, an denen ihr euch austoben könnt.

Das viel zu schöne Fenster Nummer 8 und Nummer 9 warten im Anschluss in den Gemächern der Lady Dimitrescu selbst, südlich des Flurs. Hier kommt ihr jedoch erst hinein, nachdem ihr das Rätsel im Badehaus gelöst habt und nachdem durch den Kellerabschnitt und über die Außenfassade in die Gemächer gelangen konntet. Seid ihr in dem Raum angelangt, gibt es nur noch eine Mission: Suchen und Zerstören!

Bei Fenster Nummer 10 müsst ihr ein wenig aufpassen, denn das befindet sich auf dem Balkon vor Lady Dimitrescus Gemächer. Es ist also ein 3. Fenster, das ihr von der Außenseite zerschießen müsst.

Weiter geht es, wenn ihr den Innenhof über die Nordseite verlasst. Oberhalb des Konzertsaals (südlich im 1. OG) warten zwei knackige Fenster 11 und 12 auf euch neben der Kugel, dessen strukturelle Integrität zu wünschen übrig lässt. Vor allem nach ihrer Desintegration eurerseits.

Doch da gibt es noch mehr Fenster. Und zwar Nummer 13. Ein weiterer Kandidat für eine Schandtat? Aber klar! Es befindet sich in der Halle der Freude. Ihr könnt diesen Raum erst betreten, wenn ihr den Schmiedeeisernen Schlüssel gefunden habt und die zweite Tochter Dimitrescu in die Hölle geschickt habt, aus der sie gekommen ist. Das Fenster ist nördlich im Raum zu finden.

Das nächste Fenster wartet im Atelier auf euch. Ihr braucht also lediglich einen Raum weiter zu gehen. Hier widmet ihr euch nicht nur das Glocken-Rätsel. Obendrein könnt ihr noch Fenster Nummer 14 zerschießen, wenn ihr die Treppe hochsteigt und auf die außenstehende Glocke zielt und feuert. Zwei Fliegen mit einer Pistolenklatsche?

Fenster Nummer 15, 16 und 17 gibt es ganz in der Nähe. Und zwar im Treppenaufgang zwischen dem Konzertsaal und der Bibliothek. Dieses Mal sind es sogar 3 Fenster, die ihr Stück für Stück auseinandernehmen müsst.

Die letzten Fenster 18 und 19 befinden sich südlich des Innenhofs. Wenn ihr den Treppenaufgang betretet, springen sie euch schon in die Augen, bevor sie schließlich durch eure Pistole zerspringen.

Wenn ihr alle Fenster zerstört habt, habt ihr es schließlich geschafft. Die Bronze-Trophäe Einen an der Scheibe ist euer und ihr habt einen großen Schritt in Richtung Platin-Trophäe gemeistert. Mehr Infos dazu erhaltet ihr in unserem Trophäen-Leitfaden.