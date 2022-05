Resident Evil 8: Schauspielerin von Lady Dimitrescu offen für Auftritt in Horizon, God of War

Als Capcom den ersten Trailer zu Resident Evil 8: Village veröffentlichte, eroberte die darin zu bestaunende Vampirdame Lady Dimitrescu das Internet in kürzester Zeit im Sturm. Die übergroße Antagonistin war so beliebt, dass man ihr sogar ein Badetuch und ein eigenes Twitter-Emoji widmete.

Auch an den beeindruckenden Verkaufszahlen dürfte Lady Dimitrescu nicht ganz unschuldig gewesen sein. Doch damit die beeindruckende Vampirdame überhaupt zum Leben erwachen konnte, musste eine talentierte Schauspielerin hinter den Kulissen ihr bestes geben. Vorhang auf für: Maggie Robertson!

Wie geht es nach Lady Dimitrescu und Resident Evil 8 für Maggie Robertson weiter?

Robertson brachte für ihre Rolle in „Resident Evil 8“ einiges an Schauspielerfahrung mit und begeisterte Spieler*innen auf der ganzen Welt mit ihrer überzeugenden Performance als Lady Dimitrescu.

In einem Interview mit Gamebyte sprach sie nun über ihre Rolle und ihre Zukunft. Wie Robertson dabei verriet, würde sie gerne in weiteren Videospiel-Franchises wie etwa „Horizon“, „God of War“ oder „Hellblade“ mitspielen:

„Hellblade Senua’s Sacrifice war das beeindruckendste Spiel, das ich je gesehen habe. Ich habe mir gesagt, dass ich nur ein paar Minuten der Zwischensequenzen anschaue, um eine ungefähre Idee zu bekommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und das ganze vierstündige YouTube-Video geschaut. Ich konnte nicht weggucken, es war so wunderschön.“

„Die Art, wie sie ihren Charakter aufgebaut haben, die Art, wie sie über geistige Gesundheit gesprochen und Spieler durch ihre Erfahrungen geleitet haben, ist so cool. Ich würde liebend gerne Teil von solchen Projekten sein, die wirklich Grenzen zerbrechen und das Leben durch verschiedene Perspektiven beleuchten, auf eine sehr direkte Weise.“

Wie genau es für Robertson weitergeht und ob wir ihre nächste Rolle ebenfalls in einem Videospiel erleben dürfen, verriet die Schauspielerin nicht. Wir bleiben aber gespannt, denn ihr Auftritt in „Resident Evil 8“ hat ihr sicher Tür und Tor geöffnet. Das vollständige Interview könnt ihr euch im hier eingebetteten Video anschauen oder bei Gamebyte nachlesen.