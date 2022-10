3 Masken finden im Schloss – Rose Winters-DLC Resident Evil 8

In Resident Evil 8 gibt es unzählige Rätsel. Und so auch im DLC Shadow of Rose. Die einen sind schwerer und die anderen leichter. Doch häufig übersieht man lediglich und schlichtweg nur ein einziges Detail. Wir suchen uns quasi dumm und dämlich.

Aber das muss nicht sein. Denn wir helfen dir in diesem knackigen Guide weiter, wenn du ein Detail möglicherweise übersehen hast. Wenn du dich auf der Suche nach den drei Masken befindest, erfährst du hier die Lösung.

3 Masken finden in Resident Evil 8: Shadow of Rose

Es geht los: eine Statue mit 3 Vertiefungen stellt sich uns in den Weg, in die wir etwas hinschieben müssen. Nur so gelangen wir an den Kristall.

Wir brauchen für die Vertiefungen jeweils eine einzigartige Maske, insgesamt sind es also drei verschiedene Masken. Hierbei handelt es sich demnach um die Sockel an der Rückseite der drei Masken. Und die Suche kann beginnen.

Die erste Maske: Fähigkeiten erlernen!

Die erste Maske befindet sich im Innenhof des Schlosses. Doch beim ersten Betreten können wir noch nicht viel machen, da wir die Pilzwucherungen noch nicht zerstören können.

© Capcom/PlayCentral.de

Die Fähigkeit erhalten wir erst im späteren Verlauf, also begeben wir uns auf die Suche. Es geht im Innenhof einmal nach links (gen Norden), wo wir ins OG1 des Schlosses kommen. Oben angelangt, durchqueren wir einmal die Bibliothek und das Wartezimmer, bis wir ins Atelier gelangen.

Die erste Fähigkeit von Rose Winters finden wir dann schließlich auf dem Dach, genauer gesagt in der Werkstatt. Der mysteriöse Michael hat uns ein kleines Geschenk dagelassen. Die RW-Variante, Behälter 1 steigert unsere Mutamyzetkräfte. Danke, Michael!

© Capcom/PlayCentral.de

Wenn wir den Behälter gefunden haben, können wir die Pilzgeflechte fortan mit der Taste R1 beseitigen. Wir müssen nur nahe genug dranstehen. Also laufen wir wieder zurück zum Innenhof und die erste Maske gehört uns!

© Capcom/PlayCentral.de

Die zweite Maske: Einäugigen Schlüssel finden!

Die zweite Maske wird im Innenhof bereits angedeutet. Auf dem Bild, das auf den Weg liegt, finden wir auf der Rückseite einen Schriftzug, der auf die Tür mit dem Auge deutet. Doch die Tür in der hinteren, rechten Ecke können wir noch nicht öffnen. Was nun?

© Capcom/PlayCentral.de

Wir gehen zurück ins Speisezimmer und von dort aus in die Haupthalle. Dank unserer Fähigkeit können wir jetzt den Weg nach oben freiräumen. Also müssen wir einmal die Pilzgeflechte zerlegen, bevor wir die Treppen betreten können.

Das Rätsel mit den Gemälden können wir noch nicht lösen, das geht erst später. Ignorieren.

Deshalb laufen wir oben bei der Treppe nach rechts und betreten die Tür auf der linken Seite (gen Süden). Über den langen Gang geht es geradeaus in das Gesellschaftszimmer. Aber Vorsicht: nicht fangen lassen!

Hier kriechen wir durch den Kamin auf der rechten Seite und dann betreten wir sogleich die Waffenkammer. Einmal mehr hilft uns Michael. Ein wahrer Freund!

Aber jetzt müssen wir wieder zurück, aus dem Gesellschaftszimmer scharf rechts und die Tür nehmen. Hier finden wir endlich den Einäugigen Schlüssel. Vorausgesetzt, wir überleben den Weg.

© Capcom/PlayCentral.de

Zurück im Innenhof können wir den Schlüssel bei der Einäugigen Tür verwenden. Dann betreten wir die Galerie der Verzweiflung. Hier wird es gruselig, also lasst euch nicht von den ganzen Roses beirren. So verzweifelt wie sie werden wir jedenfalls nicht enden! Versprochen.

Wenn wir weiter laufen, kommen wir zum Badehaus. Das Badehausrätsel haben wir euch hier verlinkt. Doch jetzt wird es etwas tricky.

Die zweite Maske ist ganz am Ende des Kellers. Aber hier müssen wir erstmal hinfinden, da Munition und Leben knapp sein können. Aber keine Sorge! Es gilt, den dicken Klabautermann mit Schleichen zu umrunden, und so von einem Raum in den nächsten zu huschen. Mit R3 geht ihr in die Hocke und dann einfach außer Sicht bleiben.

© Capcom/PlayCentral.de

Wenn ihr die zweite Maske am Ende des Kellers habt, könnt ihr einfach zurücklaufen bis zum Umfallen. Denn jetzt ist wahrlich Rennen angesagt, bis wir wieder oben sind.

Die dritte Maske: Galerie der Räuber

Auf dem Rückweg machen wir einen kleinen Abstecher über das Gästezimmer und kommen beim Gemälde der Schlange vorbei, das wir einmal für später einpacken.

Von hier aus geht es zurück zum OG1 im Schloss, wo wir das Gemälde-Rätsel ausgemacht haben. Und jetzt können wir es lösen!

Ordnet die Gemälde wie folgt an: sie müssen jeweils ihrem natürlichen Fressfeind gegenübergestellt werden. Die Jäger kommen auf die rechte Seite und die Beute kommt auf die linke Seite. Zur Sicherheit hilft ein Blick auf die folgende Lösung.

© Capcom/PlayCentral.de

Wir finden: Dreiäugiger Schlüssel und damit können wir die Tür öffnen, die im Raum neben dem Innenhof auf uns wartet. Los gehts!

Und nicht vergessen: Unterwegs nehmen wir natürlich die Schrotflinte mit, der Schrank der M1897 kann mit dem dreiäugigen Schlüssel geöffnet werden.

Im Konzertsaal finden wir die dritte Maske, wenig überraschend über Umwege. Lauft direkt zum Ende des Raumes (lauft nicht die Treppe hoch) und dreht euch am äußersten Punkt um. Wenn ihr jetzt nach oben (quasi nach oben und hinten) schaut, könnt ihr das erste Pilzgeflecht zerstören.

© Capcom/PlayCentral.de

Jetzt könnt ihr den freigeräumten Weg nutzen und alle weiteren Pilze zerstören. Erst, wenn alle Pilzgeflechte vernichtet wurden, könnt ihr über die Pianos ganz bis zur Maske gelangen.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt stolze*r Besitzer*in aller drei Masken, die ihr in der Haupthalle einsetzen könnt. In die Vertiefung mit einem Sockel kommt die Bronzemaske, in die Vertiefung mit den zwei Sockeln kommt die Silbermaske und die Vertiefung mit drei Sockeln wartet auf die Goldmaske.