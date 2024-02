Viel Reinquarz auf einmal finden in Palworld mit Trick 17 – Lösung

In Palworld gibt es sehr viele Rohstoffe, die wir schon zu Beginn des Spiels benötigen. Doch nicht alle Materialien sind sehr leicht zu erhalten. Einige sind echt versteckt und dann heißt es Suchen!

Reinquarz benötigen wir noch nicht zum Start des Games. Doch spätestens im Midgame, wenn es an die Produktion höherwertiger Konstruktionsstätten geht, brauchen wir das wertvolle Item immer häufiger.

In dieser Lösung verraten wir dir einen Trick, wie du ganz schnell an sehr viel Reinquarz herankommst, sodass du ab sofort keine Probleme mehr beim Bau deiner Werkstätten haben wirst.

Was ist Reinquarz in Palworld?

Bei Reinquarz handelt es sich um ein ganz normalen Rohstoff, ein Material, das wir zum Craften benötigen.

Es lassen sich wunderbare Dinge damit herstellen wie zum Beispiel Platinen. Und die Platinen benötigen wir einfach, um hochwertige Produktionsmaschinen zu bauen wie das Pal-Sphären-Fließbankwerk II oder zum Beispiel den Kühlschrank, den ihr auf Level 38 freischaltet.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Außerdem gibt es im Lategame eine große Nachfrage nach diesen Platinen, da die Sattel der hochwertigen Pal diese Materialien benötigen.

Ihr merkt also schnell, dass wir im Grunde gar nicht genug Quarz haben können. Und wenn es um den Gedanken der Automation und langsam in Richtung Industrialisierung geht, sind die hochwertigen Platinen einfach ein Muss. Was also tun?

Fundort von Reinquarz in Palworld

Wo finde ich Reinquarz in Palworld? Um viele Platinen auf einen Schlag herstellen zu können, benötigen wir schon etwas mehr Reinquarz. Deshalb lohnt es sich nur kaum, wenig von dem Rohstoff zu sammeln.

Wir müssen größer denken und das tun wir nun auch! Wenn ihr sehr schnell an viel Reinquarz herankommen wollt, versucht es auf diesem Weg.

Vorbereitung zum Reinquarz-Farmen

Bevor wir euch allerdings auf die lange Reise schicken, solltet ihr euch ganz kurz Gedanken über die Vorbereitung machen.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wir müssen in ein Schneegebiet und beim Fundort ist es sehr kalt. Stellt euch deshalb unbedingt vorher die Kälteresistente Metallrüstung her. Die bietet ausreichend Schutz und hält obendrein die Kälte ab.

Ihr könnt euch auch Gedanken über ein Feuer-Pal machen, das euch wärmt, wenn es in eurer Nähe steht oder ihr auf dem Pal reitet. Hier eignet sich das Flug-Mount Vanwyrm oder Ragnahawk zum Beispiel.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Nehmt zudem eine Hochwertige Metall-Spitzhacke mit. Hier ist die Haltbarkeit höher als bei einer normalen Metallspitzhacke und sie baut das Reinquarz schneller ab!

Fundort von Reinquarz-Vorkommen

Wo finde ich Reinquarz in Palworld? Um an Reinquarz zu kommen, müssen wir nun in eines der Schneegebiete reisen. Aber Vorsicht, im äußersten Norden gibt es feindliche Pals mit einer Stufe von 50. Deshalb eignet sich dieser kleine Schneeabschnitt (ebenfalls im nördlichen Teil der Weltkarte) viel besser, um schon im Midgame an Reinquarz heranzukommen. Hier sind die Pals rund Level 30.

Wenn ihr diesen Spawnpunkt am Turm bereits habt, könnt ihr hier direkt via Schnellreise rüberdüsen. Falls nicht, reitet oder fliegt zunächst an diese Stelle auf unserer Karte.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Danach geht es dann weiter zu unserem Reinquarz-Hotspot! Hier an der von uns markierten Stelle findet ihr garantiert einen ganzen Haufen Reinquarz.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

An diesem Fundort könnt ihr mit eurer fabelhaften Spitzhacke nun so viel Reinquarz abbauen, wie ihr benötigt. Und wenn euch das alles nicht schnell genug geht oder ihr es nicht manuell machen möchtet, geht das auch noch anders.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Trick 17: Eine Reinquarz-Farm bauen!

Um schnell so viel Reinquarz wie möglich zu farmen, ohne selber Hand anlegen zu müssen, könnt ihr hier beim Fundort am besten eine Reinquarz-Farm aufbauen.

Das heißt, dass ihr in den vereisten Bergen ein Basiscamp errichtet und so viele Bergbau-Pals abstellt, wie es auf gesunder Ebene geht. Sprich, dass genug Nahrung und GEI-Kraft vorhanden ist. Ein paar Dinge müssen beachtet werden und welche das sind, erfahrt ihr hier.

Im Grunde funktioniert das Aufbauen einer Rohstoff-Farm in Palworld immer gleich. Achtet nur darauf, dass es sich um ein Schneegebiet handelt. Und die Reinquarz-Vorkommen müssen unbedingt im Radius eures Basiskreises sein.

Fandet ihr die Lösung nützlich? Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt, könnte euch unsere Komplettlösung zu Palworld behilflich sein. Wir haben hier viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reiseweiterhelfen dürften.

