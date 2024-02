Wie den Spind-Zahlenschloss öffnen in Silent Hill: The Short Message? – Lösung

Konami überrascht mit einem echten Banger, der ab sofort kostenlos im PlayStation Store zur Verfügung steht. Silent Hill: The Short Message ist nicht nur gruselig und ziemlich tiefgründig, es hält sogar das eine oder andere Rätsel für uns parat.

Es handelt sich hierbei um ganz klassische „Silent Hill“-Schule eben. Und das buchstäblich denn in dieser Lösung wir verraten euch, was es mit dem Zahlenschloss auf sich hat, das ihr in der Schule knacken müsst.

Silent Hill: The Short Message – Rätsel in der Schule

Im laufe des Psycho-Horrorspiels besuchen wir mehrmals die Schule, die nichts Gutes für unsere Protagonistin Anita und ihre Freundinnen bereithielt. Aber es hilft leider nichts. Da müssen wir durch!

Doch um im Spiel voranschreiten zu können, müssen wir das Zahlenschloss von Amelies Spind öffnen, in dem wir Mayas Brief finden. Wir benötigen insgesamt vier Zahlen, die wir beim Zahlenschloss eintippen müssen. Aber was ist die Lösung? Welche Zahlen suchen wir?

Es liegt nahe, dass wir uns erst einmal in unserem Smartphone umsehen. Haben wir diese vier Zahlen schon irgendwo gefunden?

Versteckt sich die Lösung im Smartphone? © Konami

Pustekuchen. Keine der Daten aus dem Smartphone funktioniert. Was also tun, um den Spind zu öffnen? Wie können wir den Code knacken?

Silent Hill: The Short Message – Code knacken!

Tatsächlich finden wir die Lösung nicht im Smartphone, sondern in der Schule selbst. Wenn wir uns einmal umsehen, fällt eine Sache recht unbemerkt ins Auge.

Auf dem Flur, wo auch der Spind positioniert wurde, finden wir an den Wänden überall Zahlen. Das sind tatsächlich die Zahlen, die wir suchen.

Es sind insgesamt vier Zahlen: 0, 1, 2 und 3. Die eine Zahl hängt an der Tür, die andere am Eingang, die nächste an der Decke und die letzte Zahl ganz auf der anderen Seite.

Das sind die gesuchten Zahlen! © Konami

Aber in welcher Reihenfolge müssen wir diese Zahlen jetzt im Zahlenschloss eintippen? Die chronologische Reihenfolge ist falsch. Die korrekte Lösung lautet: 0-3-1-2.

Wie kommt man auf die Lösung? Die Lösung des Rätsels sieht vor, dass wir die Zahlen in der linearen Reihenfolge eintippen. Also in der geraden Linie, in der wir diesen Flur entlanggegangen sind. Von vorne nach hinten, sozusagen.

Lösung des Zahlenschloss-Rätels in der Schule. © Konami

Logisch, da muss man auch erst einmal drauf kommen und deshalb ist es keine Schande, sich bei der Lösung Hilfe zu suchen.

Aber wie findet ihr das Spiel bislang? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!