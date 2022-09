Resident Evil Village: Winters’ Expansion – Rose verfügt über unnatürliche Kräfte

Während des Capcom Online Program auf der Tokyo Game Show 2022 wurde ein 7-minütiger Trailer zu Resident Evil Village – Winters’ Expansion gezeigt. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen.

Was bringt die Resident Evil Village – Winters’ Expansion?

Der sogenannte Winters’ Expansion-DLC wird über drei neue Features verfügen, die in dem Video etwas näher beleuchtet werden.

Darunter der auffällige Wechsel zur Third-Person-Ansicht. Wie in den Remake-Teilen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 dürfen wir fortan im Village mit dieser speziellen Over-the-shoulder-Perspektive überleben.

Das bedeutet, dass wir die Hauptgeschichte von „Resident Evil Village“ komplett in Third-Person durchspielen können, was eine ganz neue Spielerfahrung darstellen dürfte.

Dazu kommt Shadows of Rose, eine ganz neue Story, die sich auf die Tochter von Ethan Winters konzentriert.

Wie es im Finale von RE8 angedeutet wird, geht es mit Rose Winters weiter – allerdings nicht erst in Resident Evil 9, sondern bereits in der Winters’ Expansion für den achten Teil.

Die neue Geschichte setzt 16 Jahre nach den Events in RE8 an. Es soll sich hierbei um ein „verdrehtes Reich“ handeln. Die Story spielt in den Gedanken des Megamyzets.

Und als drittes großes Feature gibt es da noch The Mercenaries Additional Orders, die neue Charaktere und Schauplätze für den Arcade-Modus The Mercenaries bereithalten – darunter sogar Lady Dimitrescu!

Rose Winters verfügt über unnatürliche Kräfte

Ebenfalls in RE8 angedeutet und jetzt endlich bestätigt: Rose Winters verfügt über unnatürliche Kräfte, die sie einsetzen kann – ähnlich wie Elfie aus Stranger Things.

Was das für das Spiel und die Zukunft des Franchise bedeutet, ist ungewiss. Erste Befürchtungen im Netz werden laut, dass die Marke wieder weg vom Horror und mehr in Richtung eines Call of Duty gehe, wie es bei Resident Evil 6 immerhin der Fall war. Capcom meint:

„Sie wird ihre versteckten Kräfte brauchen, um die verdrehte Welt zu überleben.“

Ihre Fähigkeiten umfassen das Einfrieren von Feinden, die sie verlangsamen und ihre Schwachpunkte freilegen. Das Ganze erinnert ein wenig an Parasite Eve, den Klassiker für die PlayStation.

Aber was meint ihr? Ist das zu viel des Guten für ein Resident Evil oder freut ihr euch auf die Kräfte von Rose?

„Resident Evil Village Gold Edition“ enthält das Hauptspiel und die „Winters’ Expansion“, die zudem separat erhältlich sein wird. Die Gold Edition und der Winters-DLC sind ab dem 28. Oktober 2022 für alle gängigen Plattformen verfügbar.