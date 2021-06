Resident Evil Village: Capcom kündigt DLC an und lässt Fans einfach komplett im Dunkeln

Capcom hat in der eigenen E3-Show offiziell angekündigt, dass sich ein DLC zum aktuellen Horror-Abenteuer Resident Evil Village in Entwicklung befindet. Und… das war es auch schon.

Resident Evil Village bekommt DLCs spendiert

Mehr hat Capcom nicht enthüllt. Lediglich die Nachricht, dass an einem DLC zu „Resident Evil Village“ gearbeitet wird, war schon alles an Informationen. Es gab weder einen kleinen Teaser, noch irgendwelche Details, in welche Richtung die zusätzlichen Inhalte gehen.

Wir müssen uns also in Geduld üben. Bald sollen weitere Infos zum DLC folgen, dann gibt es vielleicht auch erstes Videomaterial.

Der Vorgänger „Resident Evil 7“ bekam nach seinem Launch mehrere DLCs spendiert. Daher sollte Capcoms Ankündigung langjährige Fans nicht überraschen. Es bleibt aber interessant, was den Spielenden noch im „Resident Evil Village“-Universum geboten wird.

Was sind eure Wünsche für einen Resident Evil Village-DLC?