Lady Dimitrescu in „The Mercenaries“ spielbar – was bietet Resident Evil 8 Village Gold Edition?

Capcom hat einen neuen Trailer zu Resident Evil Village Gold Edition veröffentlicht. Zu sehen sind Teile aus dem Winters-DLC-Paket. Wir haben euch den Trailer nachfolgend eingebunden, damit ihr direkt einen Blick auf die neuen Inhalte werfen könnt.

Resident Evil 8: Was bietet die Gold Edition alles?

Die Winters-Erweiterung bietet erst einmal einen Third Person-Modus für das Hauptspiel. Wir dürfen das namensgebende Village also mit Ethan Winters in der Third-Person-Ansicht erkunden.

Dazu kommt „Shadows of Rose“, ein neuer Story-DLC, der die Geschichte von Ethans Tochter Rosemary 16 Jahre nach der Hauptstory weiterführt.

Außerdem werden die sogenannten „Additional Orders“ für den Modus „The Mercenaries“ integriert. Die neuen Inhalte für den Action-Modus bieten:

drei neue spielbare Charaktere: Lady Dimitrescu, Heisenberg und Chris Redfield

zwei neue Level: Bloody Village und Bloody River

einige „Verbesserungen des Spielerlebnisses“

Eine Neuerung ist die Integration neuer spielbarer Charaktere in „The Mercenaries Additional Orders“. Als buchstäblich großes Highlight wird hier sicherlich die spielbare Version von Lady Dimitrescu gelten. Außerdem werden wir mit Karl Heisenberg und Chris Redfield kämpfen können.

Dabei dürfte die Action mit Lady Dimitrescu aufgrund der Tatsache, dass sie 2,90 Meter groß ist, bereits eine einzigartige Erfahrung darstellen. Wir wissen nun dank Capcom, dass ein Thrill-o-Meter im Kampf auflädt, wenn wir mit ihren Krallen attackieren. Mit dem aufgeladenen Kampfmeter kann sie dann besondere Moves ausführen. Unter anderem könnt ihr so ihre Töchter herbeirufen.

Lord Karl Heisenberg kämpft wie im normalen Spiel mit seinen elektromagnetischen Kräften, was bedeutet, dass wir umherliegendes Eisen heranziehen und abschießen können. Und obendrauf schwingen wir seinen mächtigen Hammer.

Doch auch Heisenberg betritt das Schlachtfeld nicht ohne Unterstützung, er hat seine gefürchteten Soldaten-Jets aus der Fabrik im Schlepptau. Sie verfügen über Selbstzerstörungs-Attacken, vor denen wir uns in Acht nehmen sollen, meint Capcom.

Und dann wäre da noch die „Resident Evil“-Ikone Chris Redfield, der sich nun durch den Action-Modus boxt. Seine mächtige Faust verhilft ihm dazu sich außerdem schneller zu bewegen, indem wir damit seine Angriffs-Anzeige aufladen.

Doch auch wenn seine Fäuste bereits die tödlichste aller Waffen im Spiel darstellen, ist ein Spezialagent natürlich nichts ohne sein Trupp. Er kann da Hound Wolf Squad rufen, indem er einen Zielsender auswirft.

Alle Inhalte der Winters’ Expansion © Capcom

Die Resident Evil Village Gold Edition enthält weiterhin die digitalen Zusatzinhalte des „Trauma Packs“.

Ihr könnt „Resident Evil Village Gold Edition“ und die „Winters-Erweiterung“ ab sofort vorbestellen für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S. Auf dem PC ist das via Steam möglich. Außerdem erscheinen die Inhalte für Google Stadia. Die Gold Edition erscheint am 28. Oktober 2022.

Also Vorbestellerbonus gibt es ein „Street Wolf“-Outfit. Das ist ein alternatives Outfit für Rose Winters, das sie im neuen Story-DLC anziehen kann.