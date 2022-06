Resident Evil 8 Village wird für Sonys PS VR2 erscheinen – Unterstützung des Sense-Controllers

Im Rahmen der Juni-Ausgabe von Sonys State of Play wurde neben der offiziellen Ankündigung des Remakes zu Resident Evil 4 außerdem der aktuelle Ableger der Reihe, Resident Evil 8: Village, offiziell für das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 bestätigt. Außerdem wird der Titel dank PS VR2 wohl über eine komplexe Bewegungssteuerung verfügen.

Wir erinnern uns zurück: Resident Evil 7 war das erste Resident Evil-Spiel, das über eine offizielle VR-Unterstützung verfügte und für die PS VR erschien. Nun wissen wir also, dass uns der direkte Nachfolger ebenfalls in die düstere Virtual Reality entführen wird und das sogar mit der neuesten Technik dank PlayStation VR2.

Noch mehr Grusel dank PlayStation VR2

Denn zwar wissen wir noch nicht, wann das VR-Headset von Sony erscheint oder wie viel dieses letztendlich kosten wird, einige technische Daten haben die Verantwortlichen aber bereits mit der Öffentlichkeit geteilt – und diese können sich wirklich sehen lassen.

So erwartet Spieler*innen ein High-Fidelity-Bilderlebnis, ein 110-Grad-Sichtfeld (20 Grad mehr als der Vorgänger) und Foveated-Rendering. Dank des neuen OLED-Displays können sich Spielende über eine Displayauflösung von 2000 x 2040 Pixel pro Augee bei flüssiger Bildrate von 90/120 Hz freuen. Weiterhin ist ein Headset-basiertes Controller-Tracking verbaut. Dank Inside-Out-Tracking verfolgt die PS VR2 sowohl euch als auch eure Controller über integrierte Kameras, die in das Headset eingebettet sind.

© SIE

Durch die PS VR2 Sense-Technologie werden Eye-Tracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und der neue PS VR2 Sense-Controller miteinander kombiniert, um ein „unglaublich tiefes Gefühl des Eintauchens“ zu erzeugen.

All diese Features in einem Horrortitel wie „Resident Evil 8“ zu erleben, dürfte ziemlich immersiv und vor allem schrecklich ausfallen. Stellt euch mal die riesige Vampirdame Lady Dimitrescu in voller VR-Größe vor – sicherlich ein Erlebnis, auf das einige Spieler*innen dankend verzichten werden. Mit voller Motion-Controller-Unterstützung dürften außerdem die Gefechte mit den verschiedenen Waffen ziemlich cool ausfallen.

© Sony

Bis jetzt ist allerdings noch unklar, ob „Resident Evil 8 Village“ ein Update für die VR-Unterstützung erhalten wird oder der VR-Modus als separate Version erscheint. Einen Releasetermin haben bisher weder Sony noch Entwickler Capcom genannt. Wir können uns aber gut vorstellen, dass die VR-Erfahrung in Form von „Resident Evil 8“ gemeinsam oder recht zeitnah mit PS VR2 erscheint.