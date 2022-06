Resident Evil Village: Story-DLC Shadows of Rose angekündigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag gab Capcom im Rahmen eines eigenen Livestreams zahlreiche neue Informationen bezüglich Resident Evil Village bekannt. So dürfen Spieler*innen noch in diesem Jahr einen Story-DLC willkommen heißen, in dem Ethans Tochter Rose gesteuert wird. Wir fassen für euch in den folgenden Zeilen alle wichtigen Ankündigungen zu Village zusammen.

Story-DLC Shadows of Rose

Das Versprechen, dass Capcom im Sommer letzten Jahres abgegeben hat, wird noch in diesem Jahr erfüllt. Die Winters-Erweiterung zu „Resident Evil Village“ erscheint am 28. Oktober 2022 für alle Systeme, für die auch das Hauptspiel erhältlich ist. Dabei liegt der Fokus auf dem Story-DLC namens Shadows of Rose, mit dem die Story von Village fortgesetzt wird.

In dem DLC schlüpfen wir in die Rolle der Tochter von Protagonist Ethan Winters: Rose! Die mittlerweile junge Frau kämpft mit ihren Kräften, die sie unbedingt loswerden möchte. Aus diesem Grund begibt sie sich auf die Suche nach einer Heilung und gerät dabei in ein verwundenes und mysteriöses Reich im Bewusstsein des Megamycete.

In Shadows of Rose steuert ihr die weibliche Protagonistin komplett aus der Third-Person-Perspektive.

Schaut euch hier die Ankündigungen von Capcom an:

Third-Person-Perspektive für Resident Evil Village

Doch nicht nur Rose könnt ihr in wenigen Monaten aus der Third-Person-Perspektive steuern, ein solcher Modus wird auch für das Hauptspiel erscheinen, sodass ihr Ethans Überlebenskampf aus einer völlig neuen Sich erleben könnt.

The Mercenaries Additional Orders

Neben dem DLC und dem Third-Person-Modus erwarten euch außerdem neue Stages für den Söldner-Modus „The Mercenaries“ von „Resident Evil Village“. Hier könnt ihr euer Geschick an der Waffe auf den ultimativen Prüfstand stellen. Ende Oktober erweitert Capcom die Reihe der spielbaren Charaktere um Chris Redfield, Heisenberg und Lady Dimitrescu. Entsprechend könnt ihr euch über neue, interessante Fähigkeiten freuen, um gegen die Scharen an Monstern anzukommen.

Die Winters-Erweiterung könnt ihr entweder separat oder gemeinsam mit dem Hauptspiel als Resident Evil Gold Edition erwerben. Beides erscheint am 28. Oktober 2022 , teils als physische Box und für alle Plattformen digital, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam und Stadia. Resident EvilTM Re:Verse, ein Multiplayer-Erlebnis, das für „Resident Evil Village“- Spieler*innen kostenlos sein wird, geht zum gleichen Termin live.