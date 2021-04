Der Release von Resident Evil Village, dem achten Hauptteil von Capcoms kultiger Survival-Horrorreihe, ist nur noch wenige Wochen entfernt. Darin werden wir uns in der Rolle von Protagonist Ethan Winters nicht nur gegen allerlei Monstrositäten erwehren müssen, sondern werden ebenfalls einen Einblick in Chris Redfields dunkle Seite erhalten. Dies geht, wie Insider Dusk Golem schreibt, aus der aktuellen Game Informer-Ausgabe hervor.

Resident Evil Village: Chris‘ Rolle im Spiel soll ein Mysterium bleiben

Bei „Resident Evil Village“ handelt es sich um das Thema der Cover-Story der aktuellen Ausgabe des Magazins, die somit viele neue Details zum Spiel enthält. Eine Zusammenfassung davon teilte Dusk Golem, der in der Vergangenheit bereits mehrfach selbst Informationen zu einigen Capcom-Spielen teilte, über seinen Twitter-Account. Unter anderem ging er dabei auf die Rolle von Chris Redfield ein, der im achten „RE“ auf dunklen Pfaden zu wandeln scheint.

Chris Redfield bricht in Ethans Zuhause ein / © Capcom

Bereits der erste Trailer zum Spiel schockte langjährige Fans der Reihe damit, dass Chris Mia, die Frau von „Resident Evil 7“- und „RE 8“-Protagonist Ethan Winters, kaltblütig vor dessen Augen ermordete. Ausgehend von den neuen Infos soll Chris‘ Rolle im Spiel eines seiner größten Mysterien sein. Feststeht jedoch, dass wir einen Blick auf die dunkle Seite des Charakters werfen sollen, „die schon in der Vergangenheit da war, aber jetzt schlimmer [geworden] ist.“

In einem gestern im Rahmen des zweiten Resident Evil Showcase-Events veröffentlichten neuen Trailers zu „Resident Evil Village“ sind einige neue Szenen mit Chris Redfield enthalten, der im Survival-Horrorspiel offenbar Jagd auf Ethan Winters macht. Wieso er und seine Familie vom einstigen S.T.A.R.S.-Mitglied ins Visier genommen wurden, dürften wir allerdings erst erfahren, wenn wir das Spiel selbst spielen können.

Chris im Kampf mit Ethan / © Capcom

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC. Bereits vorher können interessierte Spieler eine auf 60 Minuten beschränkte Gameplay-Demo des Titels spielen. PlayStation-Spieler erhalten hierauf früher Zugriff als Gamer auf den anderen Systemen. Die Gameplay-Demo-Version für alle zuvor genannten Plattformen erscheint in Europa am 2. Mai 2021.