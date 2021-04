Resident Evil 8 Village: Gameplay-Trailer gibt weitere Details zu Ethan Winters Geschichte preis

Im Rahmen des Resident Evil-Showcase hat Capcom einen neuen Gameplay-Trailer zu Resident Evil 8 Village veröffentlicht. Darin bekommen wir unter anderem die bereits im Vorfeld bekannte Vampirdame namens Lady Demitrescu zu sehen, die gemeinsam mit ihren Töchtern in einem riesigen Schloss oberhalb des namenslosen Dorfs wohnt. Im Fokus des Trailers steht Protagonist Ethan Winters, den wir bereits im Vorgänger Resident Evil 7 steuern durften.

Weiterhin ist die Rede von einer Mutter Miranda, die im Dorf wichtig zu sein scheint und die Dorfbewohner bislang beschützte. Fehlen dürfen in einem „Resident Evil“-Ableger natürlich auch die Hinweise auf die Umbrella Corporation.

Worum geht es in Resident Evil 8 Village?

In „Resident Evil 8 Village“ ist Ethan Winters auf der Suche nach seiner kleinen Tocher, die anscheinend von Chris Redfield entführt wurde. Seine Rettungsmission führt ihn in ein Dorf, das von Werwölfen und Vampiren überrant wird, während sich die Dorfbewohner verstecken oder versuchen, einer Gefangennahme zu entgehen.

Village scheint in diesem Teil vor allem ein übernatürliches Thema zu verfolgen, wobei biochemische Komponenten von Umbrella an den verschiedenen Monstern und Kreaturen wohl nicht ganz unbeteiligt sein dürften.

Der Trailer endet damit, dass Ethan Chris Redfield in einem Haus trifft und diesen konfrontiert, er habe Mia getötet. Zwischen den beiden Helden scheint also einiges vorgefallen zu sein, das uns die Entwickler sicherlich in „Resident Evil 8 Village“ näher erläutern werden.

Das Horror-Game von Capcom erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Stadia und den PC. Weitere News und Artikel zu Village findet ihr auf unserer Themenseite.