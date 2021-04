Wenige Wochen vor dem offiziellen Release von Resident Evil Village veranstaltet Entwickler und Publisher Capcom ein neues Showcase, in dessen Rahmen frisches Gameplay-Material zu dem Horrortitel präsentiert werden soll. Spieler*innen spekulieren zudem, dass in diesem Zeitraum die zweite Demo zu Village freigeschaltet wird.

Resident Evil Village: Schaut euch hier den Livestream zum Showcase an

Das Showcase von Capcom findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt und beginn um Mitternacht. Anschauen könnt ihr euch den Livestream via YouTube. Wir haben euch den Player bereits unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Dank der neuesten Ausgabe des Game Informer-Magazins sowie einem frischen Video der Kollegen haben wir bereits zahlreiche neue Infos rund um „Resident Evil Village“ serviert bekommen. Einen genaueren Einblick in das Upgrade-System der Waffen geben wir euch in diesem Beitrag. Möchtet ihr mehr über die neuen Gegner im achten Ableger der „Resident Evil“-Reihe erfahren, lest euch gerne diesen Artikel durch.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und den PC.