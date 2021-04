Resident Evil Village: Neues Video von Game Informer stellt das Upgrade-System vor

In einem neuen Video zu Resident Evil Village, das vor kurzem von Game Informer veröffentlicht wurde, bekommen wir erste Einblicke in das Upgrade-System des Horrortitels von Capcom. Ihr könnt in dem Spiel nicht nur Tiere jagen und deren Fleisch für eine leckere Mahlzeit nutzen, sondern auch eure Waffen aufrüsten und durch bestimmte Anbauten verbessern, um für den Kampf gewappnet zu sein.

Wie lassen sich Waffen in Resident Evil Village verbessern?

Waffen-Upgrades könnt ihr beim dem Händler namens Der Herzog in „Resident Evil Village“ durchführen lassen. Bezahlen müsst ihr die Verbesserungen mittels der Ingame-Währung Lei. Diese findet ihr unter anderem bei erledigten Gegnern oder verdient ihr euch durch den Verkauf von Items, die in eurem Inventar ansonsten nur Platz verschwenden würden. Sehr lohnend ist der Verkauf verschiedener Kristalle.

Bei der Pistole könnt ihr die folgenden Parameter verbessern:

Stärke

Feuergeschwindigkeit

Nachladegeschwindigkeit

Munitionskapazität

Der Ausbau der einzelnen Stufen wird nach und nach immer kostspieliger und kann euch einige tausend Lei kosten.

Bei dem Scharfschützengewehr könnt ihr euch zum Beispiel für das entsprechende Kleingeld eine Wangenstütze anbauen lassen, damit die Waffe beim Zielen weniger stark schwankt. Verbaut ihr bei der Schrotflinte einen Haar-Abzug, dürft ihr euch über eine erhöhte Schussfrequenz freuen, um es auch mit mehreren Gegner aufnehmen zu können.

Allerdings solltet ihr zu jeder Zeit im Hinterkopf behalten, dass „Resident Evil Village“ ein Survival-Horror-Shooter ist, bei dem Munition (vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden) Mangelware ist. Vor allem auf dem bislang noch nicht bestätigten, besonders harten Schwierigkeitsgrad, dürften Spieler für jeder zusätzliche Patrone dankbar sein.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia und PC. Alle weiteren Infos zu Capcoms Horrortitel findet ihr auf unserer Themenseite zu „Resident Evil Village“.