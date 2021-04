Der Release von Resident Evil Village ist keinen vollen Monat mehr entfernt, weshalb wir nach und nach neue Infohappen zu dem kommenden Horrortitel von Capcom erhalten. Zahlreiche Details verstecken sich zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe des Game Informer-Magazins.

Resident Evil Village: Tiere jagen, um eine Mahlzeit daraus zu kochen!

In Resident Evil Village könnt ihr zum ersten Mal in der Historie der Reihe Tiere jagen und anschließend deren Fleisch an euch nehmen. Dieses kann von euch selbst in der Küche des Herzogs zu einer leckeren Mahlzeit verarbeitet werden, um euch permanente Buffs zu gewähren. Tiere, die euch in der recht offenen Spielwelt begegnen können sind unter anderem Ziegen, Schweine, Hühner, Pferde und Fische.

Hühner sind Nutztiere und legen Eier, die sich im Spiel wiederum gegen Upgrades eintauschen lassen. Außerdem solltet ihr bei einigen Tierarten vorsichtig sein, da sich diese durchaus zur Wehr setzen können, um nicht in eurem Kochtopf zu landen.

Das Handelszentrum: Hier verbessert ihr eure Waffen

Der Herzog in „Resident Evil 8“ besitzt ein Handelszentrum, in dem ihr eure Waffen aufrüsten, Munition herstellen und Sachen kaufen könnt. Die Währung des Spiels kann bei gefallenen Feinden gefunden oder durch den Verkauf wertvoller Gegenstände erhalten werden. Die verschiedenen Items lassen sich überall in der Spielwelt des Horrortitels finden.

Ein Beispiel für das Verbessern von Waffen ist zum Beispiel das Verringern des Schwankens durch eine zusätzliche Wangenstütze beim Scharfschützengewehr. Mit einem Haar-Abzug für die Schrotflinte steigert ihr wiederum die Schussrate, was euch vor allem in heiklen Situationen einen entscheidenden Vorteil einbringen könnte.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia und PC. Alle weiteren Infos zu Capcoms Horrortitel findet ihr auf unserer Themenseite zu „Resident Evil Village“.