Resident Evil 8 Village – Zwei zeitlich begrenzte neue Demos angekündigt: Preload und Uhrzeit

In einem großen Showcase enthüllte Capcom viele Neuigkeiten zu Resident Evil 8 Village. Vor dem Erscheinen des Horror-Games dürft ihr noch einmal reinschnuppern. Dafür wurden sogar zwei neue Demos angekündigt!

Resident Evil 8 Village: Erkundet in zwei neuen Demos Schloss und Dorf

In den beiden neuen Demos werdet ihr in zwei unterschiedliche Gebiete geschickt. Die Castle-Demo lässt euch Schloss Dimitrescu erkunden und die Village-Demo erstmals das (namenlose) Dorf. Jeder Bereich soll etwa 30 Minuten an Spielzeit bieten und euch mit unheimlichen Gefahren konfrontieren.

Doch Vorsicht: Der Zugang wird zeitlich beschränkt sein.

Demo-Release: Freischaltung und Uhrzeiten

Die beiden Demos werden nur zu bestimmten Zeiten freigeschaltet, wobei PlayStation-Spieler einen Vorteil haben. Denn sie dürfen schon früher ran:

Preload: Die Demo lässt sich ab sofort herunterladen, aber spielen könnt ihr nur zu bestimmten Zeiten.

Die Demo lässt sich ab sofort herunterladen, aber spielen könnt ihr nur zu bestimmten Zeiten. Village-Demo für PS4/PS5: 18. April um 19 Uhr bis 19. April um 3 Uhr (8 Stunden).

18. April um 19 Uhr bis 19. April um 3 Uhr (8 Stunden). Castle-Demo für PS4/PS5: 25. April um 19 Uhr bis 26. April um 3 Uhr (8 Stunden).

25. April um 19 Uhr bis 26. April um 3 Uhr (8 Stunden). Beide Demos für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, PC: 02. Mai um 2 Uhr bis 03. Mai um 2 Uhr (24 Stunden).

Der Zugang zu den zwei Anspielversionen ist außerhalb der aufgelisteten Zeiten gesperrt! Verpasst sie also nicht, falls ihr „Resident Evil 8 Village“ antesten möchtet. PS5-Spielern steht bereits jetzt die Maiden-Demo zur Verfügung, die keine zeitliche Beschränkung enthält.

Das Showcase: Neuer Trailer, Mercenaries-Modus und Trailer zur Netflix-Serie

Das rund 20-minütige Showcase bot alles, was das Resi-Fan-Herz begehrt. Für das neue Hauptabenteuer Village wurde ein neuer Trailer veröffentlicht (unten eingebunden) und der Mercenaries-Modus enthüllt, der Veteranen der Horror-Reihe bereits bekannt vorkommen dürfte. Die Netflix-Serie Infinite Darkness bekam ebenfalls einen neuen Trailer spendiert.