Resident Evil 8 Village: The Mercenaries – Capcom bringt Action-Modus aus RE4 zurück

The Mercenaries dürfte „Resident Evil“-Veteranen sehr vertraut sein. Der Action-Modus war seit „Resident Evil 3: Nemesis“ schon Bestandteil in diversen Ablegern der Horrorreihe. In den letzten Jahren war er zwar von der Bildfläche verschwunden, feiert mit Resident Evil 8 Village aber seine Rückkehr.

The Mercenaries: Zusätzlicher Spielmodus für Resident Evil 8 Village angekündigt

„Resident Evil 8 Village“ wird über den actiongeladenen Modus „The Mercenaries“ verfügen, den es bereits in Resident Evil 4 gab. Darin müsst ihr das Ziel innerhalb eines bestimmten Zeitlimits erreichen. Erst dann dürft ihr das nächste Level passieren. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei von Level zu Level an.

Der zusätzliche Spielmodus „The Mercenaries“ wird für noch mehr Abwechslung in „Resident Evil 8 Village“ sorgen. Es gibt sogar ein paar Neuigkeiten im Vergleich zu vorherigen Ablegern:

Upgrades: Eure Waffen lassen sich auf verschiedene Weisen upgraden.

Eure Waffen lassen sich auf verschiedene Weisen upgraden. Abilities: Rüstet euch mit hilfreichen Fähigkeiten aus. Shotgun Master lässt euch zum Beispiel mehr Schaden mit der Flinte austeilen, mit Adrenalin heilt ihr schneller bei ausgeteiltem Schaden und Out of Reach macht eure Waffen noch effektiver auf weite Distanzen.

Je nach Spielsituation solltet ihr gut überlegen, welche Vorteile und Boni ihr nutzt, um zu überleben. Gerade in den späteren Leveln steigt der Schwierigkeitsgrad rasant an. Schafft ihr sogar das letzte Level, winkt eine üppige Belohnung.

Es ist nicht bekannt, ob The Mercenaries direkt ab Spielstart zur Verfügung stehen wird oder erst freigeschaltet werden muss. Ab dem 7. Mai könnt ihr in „Resident Evil 8 Village“ den neuesten Horror aus dem Hause Capcom erleben. Wahlweise könnt ihr vorher schon in zwei neue Demos reinschnuppern.