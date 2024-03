Karneval der Karten auf Profi meistern: Costa del Sol-Turnier – FF7R

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es das sogenannte Karneval der Karten in Costa del Sol. Im Gegensatz zu den regulären Runden von Blut der Königin (Queen’s Blood) werden wir hier vor bestimmte Aufgaben gestellt, die es zu lösen gilt. Das sind selbsternannte Kartenpuzzles.

Doch die Partien sind teils gar nicht mal so leicht. Vor allem auf dem Profi-Modus müssen wir genau überlegen, wie wir unsere Karten ausspielen, um zu gewinnen.

In dieser Anleitung erfahrt ihr alles zu den Profi-Runden beim Karneval der Karten. Falls ihr noch mit den Anfänger-Runden kämpft, schaut gerne hier in unsere weitere Anleitung rein.

Final Fantasy 7 Rebirth: Karneval der Karten auf Profi-Niveau

Kartenpuzzle: Spitzfindigkeiten

Das erste Kartenpuzzle auf dem Profi-Level trägt den zauberhaften Namen Spitzfindigkeiten. Hier müssen wir mit den Karten Nadelkuss und Kaktor zum Sieg kommen.

Gibt es eine Belohnung für den Kampf? Ja, die gibt es. Als Belohnung erhalten wir 1x die Karte Nadelkuss.

Das Match ist schnell vorbei, wenn man einmal weiß, wie man die Karten legen muss. Zieht zunächst einmal einen Nadelkuss und platziert sie rechts außen in der obersten Line. Danach folgt direkt der zweite Nadelkuss, den ihr unter dem ersten platziert.

Jetzt haben wir den Weg für unseren Kaktor geebnet, der eine besondere Fähigkeit hat. Er verstärkt ein ganz bestimmtes Feld, das sich 2 Unten 1 Rechts befindet.

Und dreimal dürft ihr raten, welche Karte wir jetzt ganz nach unten verfrachten? Richtig. Quetzalcoatl wird richtig geboostet mit +5.

Das reicht dann, damit wir die mittlere und untere Line dominieren. Ihr könnt die Runde beenden und die Belohnung einsammeln.

Kartenpuzzle: Seeteuflische Pläne

Beim nächsten Kartenpuzzle geht es darum, Seeteuflische Pläne zu vereiteln. Die Kartenherausforderung umfasst die Karte Gedankenschinder, die in der Mitte des Tisches liegt. Sie schwächt alle Karten um den Gedankenschinder herum und das müssen wir entsprechend nutzen.

Gibt es eine Belohnung? Ja, wenn ihr dieses Kartenpuzzle löst, erhaltet ihr die Karte: Seeteufel.

Die Grundidee ist, dass wir unseren Seeteufel so sehr boosten, dass wir die Mandragora-Karten nicht unbedingt benötigen. Also konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Ausspielen vieler Mandragoras.

Der erste Schritt ist allerdings die Freischaltung des Seeteufels. Wir brauchen drei Punkte, um ihn zu platzieren. Also muss der Gardist dran glauben (Rest In Pieces), den wir in die untere Line verfrachten.

Nun können wir den Seeteufel aufs Feld bringen. Und nicht nur das. Wir spielen sogleich beide Seeteufel aus auf beiden 3er-Plätzen aus.

Das ist übrigens ganz wichtig: Ihr müsst die Seeteufel unbedingt vor den Mandragoras platzieren! Da sie von den Mandragoras zehren, sozusagen.

Und jetzt heißt es, Feuer frei für die Mandragoras! Im Endeffekt könnt ihr die Mandragoras jetzt so platzieren, dass ihr so viele von ihnen ausspielt wie möglich. Denn durch jede einzelne Platzierung boostet ihr beide Seeteufel auf einmal.

Ihr könnt sie erstmal in der mittleren Line platzieren und dann bleibt nichts anderes übrig, als auf die Fähigkeit des Gedankenschinders zu setzen, der die platzierten Mandragoras zerstört.

Das macht aber gar nichts, da uns die Seeteufel mit dieser Taktik zum Sieg führen. Alles klar so weit? Diesen Seeteufel-Schachzug könnt ihr ab sofort auch in Blut der Könige anwenden! Ist das nicht toll?

Kartenpuzzle: Im Dienste des Königs

Nun kommen wir zum vorerst letzten Kartenpuzzle auf dem Profi-Niveau, denn weitere Puzzles werden erst im Lategame freigeschaltet.

Die Devise lautet Im Dienste des Königs. Bei diesem Puzzle geht es voll und ganz um den Trumpf: Tomberry-König. Diese Karte wird nämlich jedes Mal stärker, wenn eine unserer Karten aus dem Spiel entfernt wird.

Auch hier gilt wieder, dass wir sie so früh wie möglich aufs Spielfeld legen müssen, damit sie einen fetten Boost bekommt.

Gibt es eine Belohnung? Ja, und das eine besonders starke Belohnung. Ihr erhaltet hier die Karte: Tomberry-König und die ist einfach super!

Reminder: Falls ihr übrigens Probleme mit dem Geheimgegner Tomberry-König im normalen Spiel habt, schaut unbedingt hier in unseren Strategie-Guide vorbei!

Als Opener nehmen wir die Karte Montisaurus. Die platzieren wir auf dem zweiten Feld der oberen Line. Das Gute ist, dass sie die Felder nach unten weg stärkt.

Gleiches macht ihr mit der zweiten Montisaurus-Karte. Platziert sie exakt gegenüber auf dem zweiten Feld der unteren Line.

Dann haben wir schon mal einen guten Start gesetzt. Denn jetzt kommt der König! Den Tomberry-König könnt ihr in die mittlere Line ganz an die Front setzen und das müsst ihr sogar.

Das Problem ist nämlich, dass der Brandgardisten die eigenen Karten zerstören und der Tomberry-König muss in sicherer Entfernung am Leben bleiben.

Nun folgen zunächst einmal die Planierraupen. Platziert die erste ganz oben und die andere ganz unten, sodass sie eure Brandgardisten aus dem Spiel nehmen. Und keine Sorge, das muss so!

Sie richten verheerenden Schaden nach hinten an, aber das freut den Tomberry-König.

Jetzt kommt der Gedankenschinder ins Spiel, den wir in die mittlere Line platzieren. Den platziert ihr so, dass auch die letzten eurer Streitkräfte die Radieschen von unten betrachten.

Diese Partie endet äußerst knapp, doch der Tomberry-König kommt dank aller gestorbenen Kamera auf insgesamt 15 Punkte und das reicht für den Sieg.

Info: Diese Anleitung befindet sich gerade in der Aktualisierung. Kommt später wieder vorbei, wenn ihr mehr Infos zum Karneval der Karten erhalten möchtet.

