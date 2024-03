Alle 4x Glückskaktoren in Costa Del Sol finden: Karte mit Fundorten – Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth dürfen wir auch mal entspannen. Vor allem in Costa Del Sol in Kapitel 6 werden Cloud und seine Freunde zu einem unterhaltsamen Tag der etwas anderen Art eingeladen. Und da sagen wir nicht nein?

Wir wollen an den Strand: Doch das geht natürlich nicht ohne passende Strandbekleidung. Was also tun? Die Bande der Freundschaft pflegen und Karten sammeln, damit wir an die entsprechende Kleidung herankommen.

In dieser Lösung verraten wir euch, wie ihr alle Glückskaktoren findet, die euch eurem Ziel ein Stück näher bringen.

Wofür brauche ich die Glückskaktoren?

Alle Hauptcharaktere erhalten in FF7: Rebirth eine kleine, spaßige Mission. Im Falle von Aerith ist es die Suche nach den Glückskaktoren. Es handelt sich hierbei also um eine Hauptmission: Der Fotowettbewerb, die zum Voranschreiten in der Story relevant ist.

Wenn wir diese Mission abschließen, erhalten wir die Freundschaftskarte (Aerith), die wir schließlich gegen die Strandbekleidung von Aerith eintauschen können.

© Square Enix

Nachdem wir die Mission angenommen haben, überreicht uns die freundliche Dame eine kleine Schatzkarte mit diversen Markierungen. Die markierten Kaktoren müssen wir jetzt finden und ein Foto vom jeweiligen „Glückskaktor“ schießen.

Glückskaktor Nummer 1 am Steg

Den allerersten Kaktor findet ihr direkt um die Ecke am Steg beziehungsweise am Doppelsteg. An der rechten, unteren Seite finden wir zwar einen Kaktor, doch das ist leider nur ein Fake!

Der echte Kaktor versteckt sich bei den Steinen beim linken Steg. Werft einen Blick auf unsere Karte. Stellt euch ans Ende des Stegs und zückt die Kamera. Der Glückskaktor befindet sich genau vor euren Augen!

© Square Enix

Bedenkt, dass ihr nicht nur irgendein Foto schießen könnt. Ihr müsst die Prozentanzeige beachten (siehe Bild). Zoomt also weiter ins Bild rein. Dann verändert sich die Größenanzeige. Im Fall des ersten Kaktors benötigen wir ca. 70.0% und ein paar Prozent drüber oder drunter tun dem Bild nicht weh. Ihr müsst lediglich im grünen Bereich liegen, dann passt es!

© Square Enix

Glückskaktor Nummer 2 beim Strand

Weiter geht es mit dem zweiten Glückskaktor. Dieser befindet sich direkt über dem Eingang zum Strand. Hier seht ihr vor dem Gebäude ein gigantisches Schild mit der Aufschrift „Surf & Sundtan“ und auf der linken Seite wartet auch schon der Glückskaktor darauf, von euch fotografiert zu werden. Er ist recht leicht zu finden.

© Square Enix

© Square Enix

Glückskaktor Nummer 3 beim Tierspaß

Nun laufen wir einmal quer durch die Stadt in die Nähe des Fußballfeldes, wenn man es denn als solches bezeichnen möchtet?

Im Süden des mittleren Stadtteils finden wir den Glückskaktor an einer Felswand. Lauft am besten von Norden gen Süden und dann könnt ihr den Kaktor eigentlich gar nicht übersehen.

Der Kaktor befindet sich genau dort, wo ihr mit Red XIII die spaßige Fußballaktion der Vierbeiner vollziehen könnt. Schaut dann lediglich nach oben an die Felswand.

© Square Enix

© Square Enix

Glückskaktor Nummer 4 auf dem Hydranten

Und dann fehlt nur noch ein Kaktor, der sich wirklich sehr gut versteckt hat. Aber nicht mit uns! Lauft in die Nähe des Kreuzfahrtschiffes, von wo aus ihr die Stadt betreten habt.

Sucht direkt am Eingangsschild zur Stadt mit der großen Aufschrift „Costa Del Sol“. Wenn ihr von draußen (also aus Richtung des Schiffes) in die Stadt lauft, macht ihr einen kleinen Schlenker nach rechts.

© Square Enix

Schaut dann einmal ganz rechts am äußeren Wegesrand auf die Hydranten. Direkt am vordersten Hydranten hat sich ein kleiner Hobbykaktor versteckt. Er wurde gut versteckt platziert, aber wenn ihr ihn fotografiert habt, könnt ihr die Mission schließlich abgeben und Aeriths Strandkleidung in Empfang nehmen.

© Square Enix

