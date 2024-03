Karneval der Karten in Costa del Sol: Alle 3x Runden meistern! – Final Fantasy 7 Rebirth

Falls ihr in Final Fantasy 7 Rebirth das eine oder andere Problem mit Queen’s Blood habt, seid ihr hier goldrichtig.

Spätestens in der Stadt Costa del Sol müssen wir uns mit dem Ingame-Kartenspiel auseinandersetzen, um in der Hauptstory voranzukommen. Doch auch auf dem Kreuzfahrtschiff in Kapitel 5 gibt es bereits die Möglichkeit beim großen Kartenturnier mitzumachen.

Falls ihr eine Lösung fürs große Kartenturnier sucht, schaut hier in unseren Strategie-Guide. Ich erkläre euch, wie ihr jeden einzelnen Gegner ganz einfach schlagen könnt.

Und wenn ihr eine Anleitung für die Partien in Costa del Sol sucht, schaut gerne in die nachfolgende Lösung. Ich zeige euch, wie ihr jede einzelne Runde gewinnt und an den Preis kommt.

Queen’s Blood: Karneval der Karten in Costa del Sol

In Kapitel 6 kommen wir endlich in Costa Del Sol an: Und nach einem kleinen Abstecher ins Hotel startet direkt die hiesige Mission. Wir müssen Freundschaftskarten besorgen, um an Kleidung für den Strand zu gelangen.

Von daher müssen wir alle kleinen Aufgaben erledigen, die hier in der Stadt für die einzelnen Charaktere verteilt wurden.

Eine Mission führt uns mit Cloud zurück zu Gina. Gemeinsam mit unserer neuen Freundin nehmen wir den Kampf in Queen’s Blood auf. Wir müssen den Karneval der Karten bestreiten, um an die Freundschaftskarte (Cloud) heranzukommen.

© Square Enix

Hierbei gilt es, drei einzelne Kämpfe zu bestehen. Doch die ganze Sache hat einen Haken. Es handelt sich hierbei nicht um reguläre Partien von Queen’s Blood. Das Spiel möchte uns ein paar Spielzüge beibringen, weshalb jede Runde eine exakte Lösung vorgeschrieben bekommt. Und wenn ihr nicht auf die Lösung kommt, könnt ihr euch hier den Lösungsweg bei uns ansehen.

Costa del amor: Runde 1

Die allererste Runde im sogenannten Karneval der Karten ist recht einfach. Wir brauchen einfach nur die jeweils höheren Karten in den oberen zwei Lines.

Das heißt, dass wir oben und in der Mitte eine der Karten ausspielen müssen, die 2x und 3x Münzen hat. So dominiert ihr umgehend beide Lines, da der Gegner hier nur 1x und 2x Münzen vorzuweisen hat. Das Ergebnis wird zusammengezählt und der Sieg ist so simpel wie schnell. Legt die Karten so ab wie hier auf unserem Bild.

© Square Enix

Costa del amor: Runde 2

Die zweite Runde geht da schon mehr in die Tiefe. Sie zeigt uns, was Choco-Chic so kann und diese Karte hat es in sich, wenn man sie richtig ausspielt. Das Besondere an dieser Karte ist, dass sie einen Siegbonus von 3x Münzen auf eine Reihe bekommt – vorausgesetzt diese Line ist siegreich.

Den Anfang der Runde machen wir mit Chocomoppel, ein echter Brummer! Er öffnet viele Felder in alle Richtungen, weshalb wir mit dieser Karte starten müssen.

© Square Enix

Nun ziehen wir direkt den zuckersüßen Choco-Chic, den wir nach ganz unten rechts verfrachten. Das Ziel dieser Runde ist es, eine einzige Line so stark zu dominieren, dass wir nur mit dieser einen Line das gesamte Spiel gewinnen.

Zur Erinnerung: Wenn wir diese eine Line gewinnen, erhalten wir ganz am Ende nochmal +3 Münzen dank Choco-Chic obendrauf.

Also kommt jetzt noch Chocobo & Mogry dazu. Die dritte und letzte Karte wird ebenfalls in die unterste Line abgelegt (und zwar in die Mitte). Und dann? Ja, dann war es das auch schon! Mit dieser Konstellation kommen wir auf insgesamt 14 + 3 Münzen: also auf 17 Punkte.

© Square Enix

Costa del amor: Runde 3

Weiter geht es mit Runde 3: Zunächst legt ihr die Karte Mogry-Trio ganz vorne in die Mitte. Danach erhaltet ihr die besagten Karten Mogry-Trio Nr. 2 und Mogry-Trio Nr. 3.

Legt jetzt Mogry-Trio Nr. 2 in die untere Line auf den zweiten Platz, damit er den gegnerischen Kaktor zerstört. Diese Mogry-Karte kann einen Feind nämlich um bis zu 4 Punkte schwächen und Kaktor fliegt hier komplett aus dem Spiel.

© Square Enix

Jetzt kommt die Karte Sturmgreif ins Spiel, die ihr mittig vor Mogry-Trio 1 ablegt. Diese Karte bringt nämlich Optionen nach hinten raus, wodurch wir nun den Kalmwolf an die erste, unterste Stelle ausspielen können.

Nur so erhalten wir genug Punkte, um die untere Line zu dominieren. Wenn wir nämlich schließlich Mogry-Trio Nr. 3 auf die obere Line ganz nach links packen, verstärkt diese Karte sogar die unterste Line, wodurch wir unten auf insgesamt 5x Münzen kommen.

Außerdem wird der Sturmgreif um 2 Punkte verstärkt, weshalb wir hier mit 6x Münzpunkten ebenfalls vorn liegen. Jetzt dominieren wir zwei Lines und gewinnen die Runde!

© Square Enix

Die dritte Runde ist eigentlich recht einfach, wenn man das Zusammenspiel des Mogry-Trios verstanden hat. Mit diesen Karten können wir wunderbare Spielzüge vollziehen. Aber zugegeben, man muss sich erstmal ansehen, wie alles harmoniert.

Falls ihr noch mehr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich wünsche euch weiterhin schöne Partien Queen’s Blood.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!