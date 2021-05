Resident Evil 8: Alle Außenklotüren in Village und ihre Fundorte für Gestörtes Örtchen

Resident Evil 8: Village hat einige besonders interessante Trophäen zu bieten. Unter ihnen ist die Herausforderung Gestörtes Örtchen, für die Spieler*innen in einem einzigen Spieldurchlauf alle Außenklotüren im Dorf öffnen müssen. Bisweilen sind die Toiletten allerdings ziemlich gut versteckt, deshalb liefern wir euch die Fundorte für alle Klos!

Die Trophy zählt dabei zwar zu den leichteren Trophäen, setzt jedoch voraus, dass ihr alle Türen in einem einzigen Durchlauf geöffnet habt. Das Laden alter Spielstände und nachträgliche Öffnen der Türen bringt also nur etwas, wenn ihr in diesem Run auch alle anderen öffnet.

Alle Außenklotüren in Resident Evil Village – Fundorte

Insgesamt gibt es 10 Toilettenhäuschen in „Resident Evil 8“, deren Tür ihr öffnen könnt. Die meisten von ihnen sind ziemlich herunterkommen und haben wahrscheinlich schon so einige Geschäfte beherbergt. Ihr müsst teilweise etwas genauer hinsehen, um die Klohäuschen an ihrem Fundort zu entdecken.

Tipp: Nachdem ihr die Türen der Klos geöffnet habt, solltet ihr euch kurz in den Scheißhäusern umsehen. Hin und wieder befindet sich hier recht guter Loot, der besser als jedes Klopapier ist.

Hinweis: Wenn ihr das Dorf durchstreift, werdet ihr möglicherweise noch einige andere Toilettenhäuser finden, deren Tür ihr nicht öffnen könnt. Diese Attrappen könnt ihr getrost ignorieren, sie haben nichts mit der Trophy Gestörtes Örtchen zu tun und dienen lediglich der stilvollen Dekoration.

Toilettenhäuschen 1

Sobald ihr das erste Mal in das namenlos Dorf von „Resident Evil 8“ kommt, durchquert ihr ein kleines Haus. Tretet dort in den kleinen Innenhof, in dem sich auch ein Brunnen befindet und öffnet euer erstes Toilettenhäuschen.

Toilettenhäuschen 2

Wenn ihr von Elena und ihrem Vater beauftragt werdet, das Tor zu Luizas Haus zu öffnen, könnt ihr direkt die nächste Außenklotür öffnen. Das Toilettenhäuschen befindet sich in der rechten Ecke auf Luizas Grundstück, sobald ihr über die Mauer gestiegen seid.

Toilettenhäuschen 3

Habt ihr die Vampirlady besiegt und Schloss Dimitrescu verlassen, kommt ihr an einer kleinen Hütte mit einem Speicherpunkt vorbei. Hinter dem Hüttchen findet ihr das nächste Stille Örtchen. Solltet ihr hier zunächst vorbeigelaufen sein, ist das nicht schlimm. Nach dem Moreau-Abschnitt könnt ihr hierher noch einmal zurückkehren.

Toilettenhäuschen 4

Außenklotür Nummer Vier befindet sich erneut mitten im Dorf. Dafür müsst ihr das rechts unterhalb der Walkürenstatue liegende Grundstück betreten und in Richtung des Brachliegenden Ackers blicken. Hier eröffnet sich euch ein weiterer Blick auf ein formschönes Klosett!

Toilettenhäuschen 5

Für das fünfte Klo müsst ihr gar nicht allzu weit nach Süden laufen. Allerdings erhaltet ihr hier nur Zugang, in dem ihr das dortige Regal verschiebt. Achtung: Direkt vor diesem Klo wartet ein Lycan auf euch, den ihr erst ausschalten solltet. Hinter dieser Außenklotür wartet anschließend eine weitere – allerdings tote – Überraschung auf euch.

Toilettenhäuschen 6

Für die nächste Außenklotür benötigt ihr die Wagenheberkurbel. Damit müsst ihr den Traktor anheben, der euch den Weg zum nächsten Toilettenhaus versperrt. Seid ihr darunter hindurchgekrochen, trefft ihr auf einige Gegner, die ihr zunächst ausknipsen müsst. In unmittelbarer Nähe zu dem schmiedeeisernen Tor befindet sich das sechste Klo.

Toilettenhäuschen 7

Ausgehend von Toilette Nummer Sechs, dreht ihr euch um und lauft in Richtung des Grundstücks, das mit einem Vorhängeschloss gesichert und einer Notiz beklebt ist. Zerstört das Schloss ganz einfach mit dem Messer und betretet den Hof. Hier findet ihr im hinteren Teil die nächste Außenklotür.

Toilettenhäuschen 8

Sobald ihr die Brunnenkurbel gefunden habt, könnt ihr euch zum nächsten Klo aufmachen, indem ihr die gelbe Leiter hochklettert, die südlich der Walkürenstatue liegt. In dem dortigen kleinen Hof findet ihr neben einigen köstlichen Hühnern ein weiteres schickes Toilettenhäuschen.

Klo 9

Hierher gelangt ihr erst, wenn ihr in „Resident Evil 8“ Puppe Angie im Haus Beneviento besucht habt und euch zum Garten aufmacht. Ihr findet das vorletzt Klo neben dem Haus des Gärtners, in dem sich auch eine Schreibmaschine zum Speichern befindet. Schaut euch in diesem Bereich gut um – hier gibt es einiges an Loot und Schätzen zu entdecken!

Toilettenhäuschen 10

Die finale Außentür könnt ihr erst öffnen, nachdem ihr in Moreaus Territorium vorgedrungen seid und euch im Bereich des Stausees wiederfindet. Das Toilettenhäuschen befindet sich hinter dem Pförtnerhaus, in dem der Duke ebenfalls eine kleine Außenstelle hat. Verlasst einfach das Pförtnerhaus auf der anderen Seite und öffnet das letzte Stille Örtchen.

Resident Evil 8: Trophäen-Leitfaden

Braucht ihr an anderer Stelle Hilfe in „Resident Evil 8: Village“, stehen wir euch mit Tipps, Tricks, Hilfen und Lösung unterstützend zur Seite. Egal, ob in unserer Trophy-Guide oder unserer Übersicht mit allen Rätsellösungen:

