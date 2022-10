Zahlenschloss-Code schnell knacken in Shadows of Rose – Resident Evil 8-DLC

In Resident Evil 8 – Shadows of Rose gelangen wir mit Rose Winters ins Haus Beneviento, das wir bereits aus dem Hauptspiel kennen. Aber im DLC wurden alle Rätsel verändert. Und so ist es an uns, die neuen Rätsel zu lösen, um Rose schließlich zu helfen.

Unter den Rätseln befindet sich ein Zahlenschloss, das wir in Haus Beneviento finden. Wir müssen uns auf die Suche nach einer Lösung begeben und deshalb verraten wir euch in diesem Guide, was ihr alles wissen müsst, um den Code in Haus Beneviento zu knacken.

Code lösen in Shadows of Rose-DLC

Nachdem wir die drei Masken gefunden und eingesetzt haben, geht es weiter im Haus Beneviento. Wenn wir hier einmal ganz bis zum Ende durchlaufen, machen wir einen Schwenker nach links von der zugenähten Puppe aus ins Medizinzimmer. Von da aus folgen wir dann dem Gang, um schließlich ins verschlossene Arbeitszimmer zu gelangen.

Im Gang vor dem Arbeitszimmer hängen ganz viele Bilder. Und darunter? Eine versteckte Botschaft, um das Schloss im Arbeitszimmer zu öffnen.

Die Botschaft lautet: „Der zugemüllte Schrank, das Bild im Bücherregal, der vollgestabelte Schreibtisch.“

© Capcom/PlayCentral.de

Die Nachricht beinhaltet drei Ortsangaben, sie beziehen sich auf das Arbeitszimmer. Hier findet ihr mehrere Zahlen, die ihr schließlich im Zahlenschloss eingeben müsst.

Die erste Zahl findet ihr im Schrank rechts neben dem Zahlenschloss. Einfach öffnen. Er beinhaltet die Zahl 02. Die zweite Zahl lässt sich im Bücherregal finden. Nehmt das Bild auf, analysiert es und dreht es um. So erhaltet ihr die Zahl 44. Und dann fehlt noch die dritte Zahl. Stellt euch dafür in die hinterste Ecke beim Schreibtisch und schaut auf den Boden. Die Zahl 66 erscheint.

Auch hier ist die Botschaft wie beim Badehausrätsel entscheidend. Denn es sind nicht nur Ortsangaben, sie gibt sogleich die Reihenfolge der Zahlen an.

Der Code für das Zahlenschloss lautet also: 024466

Wenn ihr den Code richtig eingegeben habt, erwartet euch die Schere, mit der ihr den Teddy aufschneiden könnt.