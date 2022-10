Statuen richtig schieben im Badehaus – Resident Evil 8 Winters Expansion

In Resident Evil 8 gibt es ein Badehausrätsel, das für die Winters-Erweiterung zurückkehrt. In dem Story-DLC mit Rose Winters müssen wir also noch einmal Hand anlegen im Badehaus, nachdem wir die Örtlichkeit bereits im Original kennengelernt haben.

Nun wurde das Rätsel aber angepasst und jetzt heißt es, neue Statuen verschieben. Aber in welcher Reihenfolge muss ich die Statuen reindrücken? Wir verraten euch, was ihr über das neue Rätsel im Badehaus wissen müsst und wie die korrekte Reihenfolge lautet.

Statuen im Badehaus verschieben – so geht es richtig!

Wenn wir uns mit Rose auf der Suche nach den 3 geheimnisvollen Masken befinden, kommen wir beim Badehaus vorbei. Hier werden wir sogleich mit einer kryptischen Nachricht konfrontiert, die sogleich die Lösung in sich trägt.

Der Text lautet wie folgt:

„In dunkle Tiefen ich taumelte, danach die Pfeile schossen.

Zuvor am Galgen ich baumelte und ohne Rast und Ruh draufhin.

Durch Schwertes Hand mein Blut vergossen.“

Im Grunde ist das Rätsel recht simpel. Und dennoch versteckt es eine Kleinigkeit, die zum Grübel einlädt. Denn normalerweise zeigt uns solch ein Text immer die korrekte Vorgehensweise in recht chronologischer Form auf. Doch hier ist das nicht der Fall.

Der wichtige Hinweis ist das „Zuvor am Galgen“, wo wir einen kleinen Zeitsprung machen. Falls ihr das überseht, kommt es zum entsprechenden Fragezeichen.

Die richtige Anordnung lautet also nicht:

Tiefen, Pfeile, Galgen, Schwert

sie lautet Galgen, Schwert, Tiefen, Pfeile

Wir müssen demnach zuerst die Statue verschieben, bei der die Figur am Galgen baumelt. Dann folgt die Statue mit dem Schwert.

Und dann geht es über zum zweiten Part. Drückt danach die Figur, die in die Tiefen gezogen wird. Und dann erst folgt die Statue, die von Pfeilen durchbohrt wurde.

Habt ihr alle Statuen in der richtigen Reihenfolge hereingeschoben, öffnet sich der Weg im Badehaus und die nächste Maske ist zum Greifen nahe.