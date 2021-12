Resident Evil 8 gelingt Rekord: Häufigste erfolgreiche Runs in 2021

In diesem Jahr sind trotz der anhaltenden Pandemie viele Spiele veröffentlicht worden. Darunter erreichten einige echte Hochkaräter den Markt, die die Spieler*innen für längere Zeit an den PC oder Konsolen fesseln konnten.

Aber welche Spiele waren so gut, dass sie besonders häufig beendet wurden? Wir haben jetzt eine perfekte Übersicht darüber, welche Spiele uns bis zum Schluss in ihren Bann gezogen haben.

Häufigste, komplettierte Spiele 2021

Diese Spiele wurden 2021 am häufigsten mit vollem Erfolg abgeschlossen (Stand: 21. Dezember 2021):

Die Statistik beläuft sich dabei auf eine Übersicht von Howlongtobeat, wo die User spezifische Kennzahlen bezüglich der durchschnittlichen Spiellänge eintragen können. Hieraus geht eindeutig hervor, dass „Resident Evil 8“ in diesem Jahr einen Rekord aufgestellt hat. So oft wie RE8 wurde kein anderes Spiel komplettiert.

Der Survival-Horrotitel hat die Spieler*innen also vollends in seinen Bann gezogen, sodass sie das Spiel unbedingt durchspielen mussten. Und das ist nachvollziehbar, außer der etwas schwächeren Heisenberg-Fabrik bleibt das Spiel bis zum Ende spannend.

Nicht unerwähnt bleibt: Doch es gibt noch weitere Spiele, die wir an dieser Stelle erwähnen müssen. So wurde „Metroid Dread“ von Mercury Steam von ähnlich vielen Spieler*innen komplettiert wie RE8. Bemerkenswert ist, dass „Twelve Minutes“ auf dieser Liste steht, denn hierbei handelt es sich um einen recht pfiffiges Top-Down-Narrative, das gar nicht mal so einfach zu lösen ist.

Und für „It Takes Two“ benötigten wir in jedem Fall einen Koop-Partner. Das ist dahingehend wichtig, dass aus den 1.300 Stimmen rein theoretisch 2.600 werden müssten. Was wiederum bedeuten würde, dass der Titel von Hazelight Studios fast auf einem Niveau mit RE8 ist.

Doch auch The Medium von Bloober Team schaffte es immerhin auf einen soliden neunten Platz. Die Rätsel in dem Psycho-Horrorspiel waren unserer Meinung nach auch viel zu einfach, was ein einfaches Durchspielen ermöglichte.