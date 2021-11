Resident Evil 8 – Ein DLC wird kostenlos laut Capcom, ist es der Story-DLC?

Der aktuelle Survival-Horrorschocker Resident Evil 8 liegt hinter uns und mit ihm feierte Capcom einen weltweiten Erfolg. Erst kürzlich wurde von offizieller Seite aus kommuniziert, dass seit dem Release am 7. Mai 2021 über 4,5 Millionen verkaufte Exemplare über die physische und digitale Ladentheke gewandert sind.

Obgleich die Hauptgeschichte für sich gesehen erst einmal abgeschlossen scheint, hat das Entwicklerstudio die eine oder andere Hintertür für neuen Content offenstehen lassen. Und so wurde bereits vor einigen Monaten kommuniziert, dass RE8 neue Inhalte bekommen wird.

Capcom ließ uns zur Ankündigung im Dunkeln stehen wie die finsteren Gänge des Spencer Anwesens. Bis heute können wir nicht sagen, worum es in dem DLC gehen wird. Doch es gibt dennoch ein kleine Neuigkeit, die sich auf potenzielle DLCs bezieht.

Innerhalb eines Geschäftsberichts zur Investorenkonferenz hat Capcom diverse Zahlen zusammengefasst. Es ist die Rede von einem „kostenlosen DLC zu Resident Evil 8 Village“. Sie gingen hier zwar nicht ins Detail, doch das könnte bedeuten, dass es mindestens einen kostenlosen DLC geben könnte.

Wir wissen also, dass Capcom an einer Story-Erweiterung arbeitet. Wird diese also kostenlos? Wohl kaum, wie wir aus Erfahrung wissen. Resident Evil 7 wurde neben kostenpflichtigen DLCs ebenfalls um kostenlose Inhalte ergänzt. Ich schätze, es folgt zuerst ein kostenloser DLC, während die kostenpflichtigen DLCs den Hauptteil der Story-Erweiterung ausmachen und später folgen dürften.

Aber wo könnten die DLCs ansetzen? Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie es in Resident Evil 9 weitergehen könnte. Aber womöglich werden Teile davon schon in einem DLC behandelt? Hier erfahrt ihr mehr zu unserer Analyse:

